Adiós al horno: cuál es el electrodoméstico que lo reemplazará por completo Para más funcionalidad y optimización del espacio, este sustituto de la cocina tradicional pisa con fuerza. Por + Seguir en







La nueva tendencia en diseños de hornos que revoluciona las cocinas. Freepik

La cocina abandona el formato tradicional y separa horno y hornallas para ganar funcionalidad.





El horno empotrable se instala en muebles a medida y mejora la ergonomía.





Los dispositivos “todo en uno” empiezan a reemplazar varios electrodomésticos.





El diseño apunta a integrar y ocultar equipos para lograr espacios más ordenados. La cocina doméstica atraviesa una transformación que modifica tanto la estética como la forma de uso cotidiano, en una tendencia que desplaza al horno tradicional como pieza central y propone una reorganización más flexible de los electrodomésticos. En este esquema, el cambio no pasa por eliminar la cocción, sino por distribuirla de otro modo, con soluciones que priorizan el espacio disponible y la comodidad de uso.

ollas en el horno (2) Freepik La nueva tendencia que reemplaza a los hornos tradicionales La lógica de un único artefacto que concentra horno y hornallas empieza a quedar atrás frente a una disposición que separa funciones y permite adaptarlas al ambiente. El horno deja de ocupar el lugar inferior clásico y pasa a integrarse dentro de un mueble, generalmente a media altura, mientras que las hornallas se ubican sobre la mesada o en una isla central.

Esta configuración mejora el flujo de trabajo en la cocina, ya que cada elemento se posiciona según el uso real y no por una estructura fija. Al mismo tiempo, se consolida una estética más limpia, donde los electrodomésticos dejan de ser protagonistas visuales y se integran al diseño general.

En paralelo, crece el uso de dispositivos “todo en uno”, como freidoras de aire avanzadas que incorporan funciones de horno de convección, deshidratado y cocción simultánea en doble zona. El concepto que ordena esta transformación es el minimalismo inteligente, que busca reducir el ruido visual sin resignar prestaciones, con soluciones que combinan tecnología y diseño.

horno empotrado Freepik Beneficios del horno empotrable Uno de los aportes más concretos del horno empotrable es la optimización del espacio, ya que libera superficie de trabajo en la mesada y permite organizar mejor las tareas de preparación. Esta disposición también mejora la ergonomía, al ubicar el horno a una altura accesible que evita agacharse de forma constante.