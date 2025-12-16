16 de diciembre de 2025 Inicio
Esta es la práctica que debés hacer con el Wifi público para evitar estafas

Las redes abiertas y la exposición de los dispositivos favorecen los ciberataques, el robo de información y la conexión automática a puntos de acceso fraudulentos.

De esta manera podrás resguardar tus datos conectándote a una red pública sin problemas.

  • Mantener WiFi y Bluetooth activos en espacios públicos expone el dispositivo a ataques y al robo de datos personales.
  • Las redes abiertas y las conexiones automáticas facilitan la interceptación de contraseñas, correos y datos bancarios.
  • Desactivar WiFi y Bluetooth cuando no se usan reduce la visibilidad del equipo y evita enlaces maliciosos.
  • En redes públicas, conviene evitar operaciones sensibles y reforzar la seguridad con VPN y sitios HTTPS.

Mantener activadas las funciones de WiFi y Bluetooth en espacios públicos como aeropuertos, cafeterías o restaurantes implica un riesgo relevante para la seguridad de la información personal. La comodidad de las redes abiertas o de la conexión automática a dispositivos cercanos puede convertirse con rapidez en una vulnerabilidad seria. Con estas funciones encendidas, el dispositivo busca conexiones de manera constante, lo que lo vuelve visible y potencialmente accesible para atacantes informáticos.

El principal peligro se relaciona con la exposición de datos sensibles. Muchas redes WiFi públicas carecen de un cifrado adecuado, lo que facilita la interceptación de información como contraseñas, correos electrónicos o datos bancarios. En el caso del Bluetooth, los dispositivos activos pueden quedar expuestos a ataques que aprovechan las conexiones automáticas para acceder al equipo, extraer información o introducir software malicioso sin autorización del usuario.

Para reducir estos riesgos, resulta fundamental desconectar el WiFi y el Bluetooth una vez que dejan de utilizarse en espacios públicos. Al desactivar estas funciones, se minimiza la superficie de ataque y se evita la conexión automática a redes o puntos de acceso maliciosos que simulan ser confiables. Esta acción simple constituye una medida básica de seguridad que protege la privacidad y resguarda la información personal en entornos compartidos.

Qué debés hacer con el Wifi público si querés evitar estafas

El acceso gratuito a internet en espacios públicos como aeropuertos, bibliotecas, cafés o restaurantes resulta una comodidad extendida. Sin embargo, estas redes WiFi públicas carecen de protocolos de seguridad robustos en comparación con las redes privadas. Esa debilidad convierte a los dispositivos en objetivos frecuentes de ciberdelincuentes que buscan interceptar datos personales, credenciales bancarias y contraseñas. Por este motivo, conviene asumir que toda red pública presenta riesgos.

Una medida básica de protección consiste en desactivar las conexiones automáticas de WiFi y Bluetooth. Cuando estas funciones permanecen activas, el dispositivo emite señales de forma constante y busca redes conocidas, lo que aumenta su visibilidad frente a posibles atacantes. Al deshabilitarlas, se evita la conexión involuntaria a redes falsas que simulan ser legítimas y se reduce la superficie de ataque.

router-wifi_98

En los casos en que el uso de una red pública resulta inevitable, la utilización de una red privada virtual ofrece una capa adicional de seguridad. Una VPN cifra el tráfico de datos entre el dispositivo e internet, lo que impide la lectura de la información por terceros. De esta manera, incluso si alguien intercepta la conexión, los datos permanecen protegidos e inutilizables.

Mientras se utiliza una red WiFi pública, conviene evitar cualquier operación sensible. El acceso a cuentas bancarias, las compras en línea o la consulta de correos con información confidencial incrementan el riesgo de exposición. Para este tipo de acciones, el uso de datos móviles representa una alternativa más segura y confiable.

Durante la navegación, resulta importante verificar que los sitios web utilicen el protocolo HTTPS. La presencia del candado en la barra de direcciones indica que la comunicación se encuentra cifrada entre el navegador y el servidor. Los sitios que no ofrecen este nivel de protección facilitan la interceptación o manipulación de la información.

Por último, mantener el sistema operativo y las aplicaciones actualizadas fortalece la seguridad general del dispositivo. Las actualizaciones incorporan correcciones de vulnerabilidades conocidas y refuerzan las defensas frente a ataques frecuentes. Un equipo actualizado presenta mayor resistencia ante amenazas digitales, especialmente en entornos de conexión compartida.

