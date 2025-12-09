Cómo podés hacer para que tu Wifi alcanza la velocidad que contrataste

Su playa funciona como epicentro de la movida veraniega en la región, con presencia de figuras reconocidas y eventos de gran convocatoria en los paradores.

Es una situación frustrante y bastante común: cuando aparece una baja velocidad en la conexión doméstica, se realiza un test de velocidad y el resultado queda muy por debajo del servicio contratado con el operador. Esta diferencia genera dudas sobre el desempeño real de la red y suele despertar preocupación en los usuarios. Comprender que la velocidad percibida y la velocidad contratada no siempre coinciden al cien por ciento constituye el punto de partida para identificar de manera correcta los problemas de conexión.

La brecha entre la cifra ofrecida en el contrato y el resultado medido resulta cada vez más evidente, sobre todo desde que los operadores empezaron a brindar planes con capacidades muy altas y promesas de mayor estabilidad. Sin embargo, esas cifras dependen de múltiples factores que influyen en el rendimiento dentro del hogar, como la saturación general de la red, la calidad del módem o router, la disposición de los dispositivos y diferentes interferencias que puedan surgir.

Por este motivo, conviene que los usuarios se informen sobre el funcionamiento real del servicio de internet y aprendan a interpretar los resultados de cada medición. Diferenciar entre velocidad de descarga y de carga y reconocer qué variables limitan el desempeño del WiFi representa un paso fundamental. Solo mediante ese conocimiento será posible aprovechar al máximo la capacidad contratada y acercarse a la experiencia de alta velocidad que promocionan las compañías.

Lograr que el servicio de internet en el hogar se acerque a la velocidad máxima prometida por el operador requiere un análisis cuidadoso de varios elementos dentro de la red doméstica. En muchas ocasiones, el inconveniente no surge de la línea que llega desde la calle, sino de la forma en que la señal circula puertas adentro. Comprender cómo se distribuye el Wifi permite identificar fallas ocultas que reducen el rendimiento.

El primer paso consiste en ubicar el router o módem en un punto central de la vivienda. Conviene evitar paredes gruesas, objetos metálicos y electrodomésticos, ya que generan interferencias electromagnéticas. Colocar el dispositivo en un sector elevado y despejado ayuda a que la señal se propague de manera más uniforme, mejorando la cobertura en cada ambiente.

También resulta útil elegir el canal de transmisión menos congestionado dentro de las bandas de frecuencia disponibles. Si varios vecinos utilizan el mismo canal, la saturación reduce la velocidad general. Existen herramientas de escaneo que muestran los canales con menos tráfico y permiten ajustar la configuración de manera manual para obtener mejores resultados.

Otro punto clave es comprender la diferencia entre las bandas de frecuencia. La de 5 GHz ofrece mayor velocidad y se recomienda para actividades que demandan mucho ancho de banda, como streaming en alta definición o videojuegos en línea. La de 2.4 GHz cubre distancias más largas, aunque transfiere menos velocidad, por lo que puede resultar conveniente para dispositivos alejados del router.

Evaluar una actualización del hardware puede marcar una gran diferencia. Los modelos básicos que entregan los operadores suelen limitar el desempeño general. Invertir en un router moderno con tecnología más reciente, como WiFi 6, o instalar un sistema de red mesh para cubrir viviendas grandes, permite eliminar zonas sin señal y aumentar la estabilidad de la conexión.

Para obtener un diagnóstico preciso, se recomienda realizar pruebas de velocidad utilizando un cable Ethernet conectado directamente al router. Esta medición indica la velocidad real que llega al hogar. Si el resultado por cable es bajo, el problema podría estar en el proveedor. Si el resultado por cable es alto pero el Wifi continúa lento, la solución debe centrarse en la optimización interna del equipo y la configuración inalámbrica.