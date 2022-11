El verdadero significado del emoji de WhatsApp de la carita con lentes de sol

Si bien depende mucho la relación que tengamos con la persona que mensajeamos, es recomendable verificar el significado de los emojis antes de enviarlos. Hoy te contamos que significa el emoji de carita con lentes de sol.

Qué significa el emoji de WhatsApp de la carita con lentes de sol

Primeramente, hay que aclarar que existe una web llamada Emojipedia que se encarga de registrar todos los emoticones del mundo. Siempre se recurre a esta web para sacarse las dudas del verdadero significado de los emojis.

En el caso del emoji de cara sonriente con lentes de sol significa confiado, cool, despreocupado, me siento excelente, me siento seguro de mi mismo, estoy tranquilo o me siento relajado.

emojis personas

Cabe destacar que a pesar de existir una enciclopedia de emojis, cada uno le puede dar el significado que desee según la confianza que tenga con la persona que recibe el mensaje.

La idea central de WhatsApp es simplificar la comunicación, hacer más fácil y sencillo demostrar nuestras emociones, sin necesidad siquiera de escribirlas, por eso ofrece herramientas como los emojis, gif y stickers que hacen la conversación más amena y fluida.