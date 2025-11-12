12 de noviembre de 2025 Inicio
El truco para que Gemini te dé consejos por voz mientras manejás

La actualización introduce funciones más precisas que mejoran la interacción en ruta y permiten acceder a información esencial sin distracciones.

Por
Google Maps suma funciones que optimizan la conducción en tiempo real.

  • Gemini transforma Google Maps en un asistente que responde consultas complejas mediante lenguaje natural.
  • La plataforma permite recibir recomendaciones sobre lugares cercanos y confirmar destinos con comandos de voz.
  • Las indicaciones ahora se basan en referencias visibles del entorno, facilitando la conducción.
  • La actualización suma funciones que permiten organizar actividades, reportar incidentes y obtener avisos aun sin navegación activa.

La incorporación de Gemini, la inteligencia artificial de Google, redefine la experiencia dentro de Google Maps y habilita un nivel de interacción pensado para quienes pasan tiempo al volante. El truco detrás de esta actualización es que ahora la app puede procesar lenguaje natural con precisión, lo que permite hacer pedidos complejos sin seguir comandos rígidos ni tocar la pantalla. Esta dinámica convierte al sistema en un acompañante virtual capaz de intervenir en situaciones habituales del camino.

La actualización también sostiene un cambio clave en las instrucciones: en lugar de recurrir a distancias estrictas, se priorizan puntos de referencia que aparecen en el mapa. Esa lógica busca que la conducción sea más intuitiva, con frases que identifican elementos visibles del entorno. La intención es que las indicaciones acompañen el recorrido sin generar distracciones innecesarias.

Además del guiado, la inteligencia artificial amplía el uso del servicio hacia tareas cotidianas que superan la navegación. La incorporación de funciones como agregar eventos al calendario, gestionar citas, reportar incidentes o recibir avisos relevantes incluso con la navegación desactivada impulsa a Maps hacia un rol mucho más integral. De esta manera, la IA de Google se posiciona como un soporte que organiza desplazamientos y actividades desde un mismo entorno.

Gemini
La integración de IA suma personalización, reconocimiento visual y mayor fluidez en la conducción.

Nuevas incorporaciones de Gemini

Entre las herramientas destacadas aparece la función Lens con Gemini, pensada para reconocer información sobre locales y edificios simplemente apuntando la cámara del teléfono. Este recurso permite descubrir lo que hay alrededor sin escribir ni buscar manualmente, reforzando la idea de inmediatez que atraviesa toda la actualización.

Otro eje central es la personalización de rutas. Con el tiempo, el sistema aprende hábitos, preferencias y destinos frecuentes, y propone trayectos adaptados a cada conductor según horarios, tráfico o elecciones de camino. Estas sugerencias se irán perfeccionando a medida que la integración se expanda en Android, iOS y Android Auto, donde comenzará a implementarse de forma gradual.

Gemini_SS.width-1300.jpg
Las nuevas funciones permiten recibir indicaciones basadas en puntos visibles y organizar tareas del día.

Desde Google sostienen que el avance de Gemini estará acompañado por mejoras en seguridad y privacidad. La compañía remarca que las consultas por voz y los datos de navegación se mantienen bajo sus políticas de confidencialidad, con el objetivo de preservar el control del usuario sobre la información que el sistema procesa.

