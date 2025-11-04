Inteligencia Artificial: cómo es el truco viral para enloquecer a Chat GPT En medio de todas las respuestas erradas y alucinaciones del chatbot de OpenAI, hay una pregunta que lo descoloca completamente y lo lleva al delirio. Por







La Inteligencia Artificial a veces queda descolocada por las preguntas de los usuarios. OpenAI

2025 es el año de la instalación definitiva de los distintos chatbots de Inteligencia Artificial en la vida cotidiana, con millones de usuarios en todo el mundo utilizándolos para resolver desde pequeñas dudas cotidianas hasta trabajos académicos. Sin embargo, es una tecnología que todavía dista de alcanzar su desarrollo óptimo y presenta algunas fallas que desconciertan a los internautas.

El modelo de lenguaje Chat GPT, creado por OpenAI, es propenso a varios errores en sus respuestas y deja ver sus sesgos lingüísticos, de género, raciales y políticos. Sin embargo, hay una pregunta que parece descalibrarlo por completo y, si se tratara de una persona, podría pensarse que perdió definitivamente el tren de la cordura.

La pregunta que hace enloquecer a Chat GPT Usuarios de todo el mundo vienen reportando que, ante la pregunta sobre cuál es el emoji que corresponde a un caballito de mar —que no existe en Unicode, el estándar que utilizan WhatsApp y otros programas—, la aplicación pierde la coherencia en las respuestas y comienza a desvariar, lo que se conoce en la jerga como "alucinar".

"El emoji de caballito de mar se ve así", responde, pero a continuación comparte el de un pez. "Ah no, espera, ese es un pez", admite. "El correcto es este", corrige, pero se trata de un unicornio. "No, ese tampoco", aclara. Y así, dice y se desdice durante varias líneas, para finalmente vomitar una serie larguísima de íconos relacionados con el fondo del mar.

chat gpt emoji caballito de mar inteligencia artificial La sorprendente respuesta de Chat GPT ante la pregunta por el emoji del caballito de mar renueva las dudas sobre la eficacia de la Inteligencia Artificial. Una de las explicaciones de este fenómeno, que ocurre en varios idiomas, se debe a que los modelos de lenguaje como Chat GPT se "alimentan" de cantidades enormes de texto e información de internet, donde hay datos tanto correctos como incorrectos, opiniones y hasta especulaciones, aunque sin la capacidad de discernir cuáles son acertados y cuáles no.

Así, según indicaron varios sitios especializados, es probable que este chatbot haya visto en su entrenamiento miles de textos sobre animales marinos y emojis, en los cuales la combinación de palabras "emoji" y "caballito de mar" aparezca con suficiente frecuencia como para que la considere una respuesta plausible. Sin embargo, al no existir efectivamente el emoji de caballito de mar, no puede contestar correctamente y comienza a alucinar. Esto no ocurre en otras aplicaciones de Inteligencia Artificial como Gemini, de Google (que simplemente responden que el emoji no existe), o la francesa Mistral, que da una respuesta equivocada pero concisa. Gemini emoji caballito de mar La respuesta del chatbot de Gemini ante la pregunta sobre el emoji de caballito de mar. Mistral emoji caballito de mar El chatbot de Mistral también alucina pero de forma más breve.