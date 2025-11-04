4 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Inteligencia Artificial: cómo es el truco viral para enloquecer a Chat GPT

En medio de todas las respuestas erradas y alucinaciones del chatbot de OpenAI, hay una pregunta que lo descoloca completamente y lo lleva al delirio.

Por
La Inteligencia Artificial a veces queda descolocada por las preguntas de los usuarios.
La Inteligencia Artificial a veces queda descolocada por las preguntas de los usuarios.OpenAI

2025 es el año de la instalación definitiva de los distintos chatbots de Inteligencia Artificial en la vida cotidiana, con millones de usuarios en todo el mundo utilizándolos para resolver desde pequeñas dudas cotidianas hasta trabajos académicos. Sin embargo, es una tecnología que todavía dista de alcanzar su desarrollo óptimo y presenta algunas fallas que desconciertan a los internautas.

Coca-Cola volvió a usar Inteligencia Artificial para su publicidad navideña.
Te puede interesar:

Escándalo: Coca-Cola volvió a usar Inteligencia Artificial para su publicidad navideña

El modelo de lenguaje Chat GPT, creado por OpenAI, es propenso a varios errores en sus respuestas y deja ver sus sesgos lingüísticos, de género, raciales y políticos. Sin embargo, hay una pregunta que parece descalibrarlo por completo y, si se tratara de una persona, podría pensarse que perdió definitivamente el tren de la cordura.

La pregunta que hace enloquecer a Chat GPT

Usuarios de todo el mundo vienen reportando que, ante la pregunta sobre cuál es el emoji que corresponde a un caballito de mar —que no existe en Unicode, el estándar que utilizan WhatsApp y otros programas—, la aplicación pierde la coherencia en las respuestas y comienza a desvariar, lo que se conoce en la jerga como "alucinar".

"El emoji de caballito de mar se ve así", responde, pero a continuación comparte el de un pez. "Ah no, espera, ese es un pez", admite. "El correcto es este", corrige, pero se trata de un unicornio. "No, ese tampoco", aclara. Y así, dice y se desdice durante varias líneas, para finalmente vomitar una serie larguísima de íconos relacionados con el fondo del mar.

chat gpt emoji caballito de mar inteligencia artificial
La sorprendente respuesta de Chat GPT ante la pregunta por el emoji del caballito de mar renueva las dudas sobre la eficacia de la Inteligencia Artificial.

La sorprendente respuesta de Chat GPT ante la pregunta por el emoji del caballito de mar renueva las dudas sobre la eficacia de la Inteligencia Artificial.

Una de las explicaciones de este fenómeno, que ocurre en varios idiomas, se debe a que los modelos de lenguaje como Chat GPT se "alimentan" de cantidades enormes de texto e información de internet, donde hay datos tanto correctos como incorrectos, opiniones y hasta especulaciones, aunque sin la capacidad de discernir cuáles son acertados y cuáles no.

Así, según indicaron varios sitios especializados, es probable que este chatbot haya visto en su entrenamiento miles de textos sobre animales marinos y emojis, en los cuales la combinación de palabras "emoji" y "caballito de mar" aparezca con suficiente frecuencia como para que la considere una respuesta plausible. Sin embargo, al no existir efectivamente el emoji de caballito de mar, no puede contestar correctamente y comienza a alucinar.

Esto no ocurre en otras aplicaciones de Inteligencia Artificial como Gemini, de Google (que simplemente responden que el emoji no existe), o la francesa Mistral, que da una respuesta equivocada pero concisa.

Gemini emoji caballito de mar
La respuesta del chatbot de Gemini ante la pregunta sobre el emoji de caballito de mar.

La respuesta del chatbot de Gemini ante la pregunta sobre el emoji de caballito de mar.

Mistral emoji caballito de mar
El chatbot de Mistral también alucina pero de forma más breve.

El chatbot de Mistral también alucina pero de forma más breve.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Según su visión, el trabajo humano se reducirá y el tiempo libre ganará protagonismo.

La teoría de Bill Gates sobre la IA y la jornada laboral: ¿se vienen 2 días de trabajo por semana?

Con este truco podrás ampliar tu señal de internet en el hogar.

De esta forma podés convertir tu celular en un repetidor de Wifi para tu hogar

Consejo clave para que el internet no funcione lento.

Cuál es el lugar menos indicado de tu casa para poner el router de tu Wifi

Usuarios afectados por WhatsApp deberán actualizar su sistema operativo o cambiar de dispositivo para continuar usando la aplicación.

Adiós a WhatsApp: los celulares en los que deja de funcionar la aplicación en noviembre 2025

Sabiendo que tener una señal mayor no garantiza que esa red sea más rápida que otra con menor alcance, lo mejor siempre es probar manualmente cuál ofrece mejor velocidad.

Mitos y verdades: ¿gasta más batería tener el Wifi siempre prendido en el celular?

Esta es una de las mejores prácticas para acceder a internet por wifi.

Si no sabés la contraseña, con este sencillo truco podés conectarte a una red Wifi

Rating Cero

Nico Vázquez le respondió a Gonzalo Gerber.

Nico Vázquez le respondió a Gonzalo Gerber luego de sus declaraciones sobre su romance con Dai Fernández

play

El exabrupto en vivo de Walter "Alfa" Santiago, tras el escándalo vial con dos motociclistas

Luck Ra se emocionó en vivo.

MasterChef Celebrity: Luck Ra reveló un secreto sobre su infancia, rompió en llanto y emocionó al jurado

Una serie nueva de Netflix.
play

Excéntrica con crimen y ambición: de qué se trata El imperio de Ámsterdam, la nueva serie de Netflix

Esta serie neerlandesa se estrenó en Netflix el 30 de octubre.
play

Está en Netflix y mezcla venganza, crimen y ambición: una serie única de solo 7 capítulos

El protagonista de Bridgerton fue elegido como el hombre más sexy del mundo.

Jonathan Bailey fue elegido el hombre más sexy del mundo en 2025

últimas noticias

Nico Vázquez le respondió a Gonzalo Gerber.

Nico Vázquez le respondió a Gonzalo Gerber luego de sus declaraciones sobre su romance con Dai Fernández

Hace 13 minutos
Habrá un bono mensual fijo de $350.000 para el personal no asistencial y de $450.000 para el personal asistencial.

El Gobierno anunció un aumento de sueldo para trabajadores del Hospital Garrahan

Hace 22 minutos
El matrimonio que viajaba en el auto falleció como consecuencia del choque.

Choque y muerte en José C. Paz: el abogado de Michael Carballo responsabilizó al matrimonio fallecido

Hace 34 minutos
play

El exabrupto en vivo de Walter "Alfa" Santiago, tras el escándalo vial con dos motociclistas

Hace 56 minutos
La administración Trump apoyó la reestructuración del Gabinete de Milei.

Estados Unidos reafirmó su apoyo a Milei tras los cambios en el Gabinete

Hace 1 hora