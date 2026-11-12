Latin Grammy 2026: los argentinos que ya ganaron premios y los artistas que buscan hacer historia

La música argentina comenzó a pisar fuerte en la ceremonia que se celebra en Las Vegas. Milo J, CA7RIEL & Paco Amoroso y el Quinteto Astor Piazzolla se destacaron entre los primeros premiados de la noche.

Entre los primeros ganadores argentinos se encuentran Milo J, CA7RIEL & Paco Amoroso y el Quinteto Astor Piazzolla, quienes consiguieron destacarse durante la Premiere, la ceremonia previa a la gala principal en la que se entregan buena parte de los galardones.

La 27ª edición de los Latin Grammy 2026 ya está en marcha en Las Vegas, Estados Unidos, y la música argentina comenzó a hacerse sentir con sus primeros reconocimientos. La ceremonia reúne a las figuras más importantes de la industria musical y tiene a varios artistas nacionales entre los grandes protagonistas.

Así es el look de ballet que lució Elle Fanning y sorprendió a todos en la alfombra roja

Entre los primeros ganadores argentinos se encuentran Milo J, CA7RIEL & Paco Amoroso y el Quinteto Astor Piazzolla, quienes consiguieron destacarse durante la Premiere, la ceremonia previa a la gala principal en la que se entregan buena parte de los galardones.

Sin embargo, la expectativa continúa puesta en los premios más importantes de la noche, ya que tanto Milo J como el dúo integrado por Catriel Guerreiro y Ulises Guerriero compiten en las tres categorías principales: Álbum del Año, Grabación del Año y Canción del Año.

La primera parte de la premiación dejó importantes reconocimientos para la música nacional, con artistas de distintos géneros que lograron llevarse una estatuilla.

Estos reconocimientos representan un comienzo prometedor para la delegación argentina, que todavía tiene posibilidades de sumar nuevos premios durante el desarrollo de la ceremonia.

CA7RIEL & Paco Amoroso ganaron tres galardones: Mejor Video Musical Versión Larga por Free Spirits (The Film). Mejor interpretación de Música electrónica por Beto’s Horns - Fred Remix en colaboración con Fred Again se llevaron el galardón. Mejor canción Pop/Rock por Hasta Jesús Tuvo Un Mal Día en colaboración con Sting.

Latin Grammy 2026

Los artistas argentinos que todavía buscan quedarse con un Latin Grammy

Uno de los grandes protagonistas de esta edición son CA7RIEL & Paco Amoroso, que llegan con siete nominaciones por su proyecto Free Spirits. Entre las categorías más importantes se destacan Álbum del Año, Grabación del Año por Ha Ha y Canción del Año por Hasta Jesús tuvo un mal día, su colaboración con Sting.

Por su parte, Milo J acumula seis nominaciones, incluida una correspondiente al diseño de empaque de su disco La vida era más corta. El joven artista también compite por Grabación del Año con Niño y Canción del Año con Solifican12.

La presencia argentina se completa con figuras como Fito Páez, Dillom, Babasónicos, Bizarrap, Trueno, Nathy Peluso, Ke Personajes, Dante Spinetta, Yami Safdie y Peces Raros, entre otros.

La ceremonia principal comenzará a las 22, hora argentina, y podrá seguirse en vivo por TNT y HBO Max. La expectativa está puesta en conocer si los artistas nacionales consiguen imponerse en las categorías más importantes y sumar nuevas estatuillas.