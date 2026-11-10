10 de noviembre de 2026 Inicio
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La voz de la fe: quién es el sacerdote con discapacidad que le habló a León XIV gracias a la inteligencia artificial

El sacerdote de la arquidiócesis cordobesa compartió su testimonio de superación y fe ante el Santo Padre. Gracias a una aplicación de IA y al apoyo de la comunidad, logró recuperar sintéticamente su voz anterior para continuar evangelizando.

Por
Martín Carranza

Martín Carranza, sacerdote de la arquidiócesis de Córdoba frente al papa León XIV.

Uno de los momentos más emotivos del encuentro del papa León XIV con el clero en la Catedral de Córdoba ocurrió durante el testimonio de Martín Carranza, un sacerdote arquidiocesano que vive con una discapacidad desde hace 11 años. El Pontífice se mostró profundamente conmovido por su historia de superación, su vocación de servicio y el compromiso indeclinable con su misión pastoral.

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"¿Qué orientaciones o consejos puede darnos para vivir con entrega a Dios y a nuestros hermanos esta etapa de nuestro peregrinar?", planteó Carranza durante la última celebración pública de la visita del Papa a Córdoba, al tiempo que le pedía un consejo para los sacerdotes y consagrados que, con el paso de los años, ven limitada su capacidad para asumir responsabilidades en la misión.

En un momento de profunda emoción, el sacerdote compartió con el Santo Padre cómo eligió transitar su enfermedad. Explicó que, tras dedicar gran parte de su vida a la formación inicial como formador en el Seminario Mayor de Córdoba, así como a la formación sacerdotal permanente y de formadores, sufrió una falta de oxígeno en el cerebro durante una cirugía simple; un episodio que le dejó secuelas permanentes con dificultades para caminar, mover las manos, hablar y ver parcialmente.

"La amargura y la tristeza, la ira y el rencor, el abatimiento, la negatividad" podría haber sido su camino. En cambio, eligió "abrirse, no encerrarse y salir": seguir sonriendo, bromeando, escuchando y aconsejando, y orar, interceder y perdonar con más intensidad", expresó Carranza y agregó: "Hacer de mi vida una ofrenda a Dios para los demás".

¿Quién es el sacerdote que emocionó a León XIV?

El testimonio del padre Martín Carranza conmovió a León XIV y a la comunidad diocesana durante la histórica visita papal a la Catedral de Córdoba. Con un largo recorrido dedicado a la formación inicial en el Seminario Mayor y a la formación permanente de formadores, su vida dio un giro drástico hace 11 años cuando, durante una cirugía menor, sufrió una severa falta de oxígeno en el cerebro. Este episodio le dejó secuelas físicas permanentes que afectaron su capacidad para caminar, mover las manos, hablar y ver con claridad.

Pese a las limitaciones impuestas por su estado de salud, el padre Martín encontró en su comunidad y en el seminario donde se formó el impulso para mantener viva su misión. Tras un proceso de discernimiento, se le encomendó presidir una misa al mes y redactar la homilía para que fuera leída por un concelebrante, una encomienda que él mismo definió como "un gran regalo de Dios".

Además, continúa acompañando la formación sacerdotal y sirviendo como consiliario de grupos en el movimiento Equipos de Nuestra Señora mediante sus meditaciones y escritos.

La verdadera innovación que devolvió un nuevo sentido y dinamismo a su ministerio llegó de la mano de la tecnología. Con el apoyo de su párroco, allegados y Radio María, el sacerdote comenzó a utilizar una aplicación de inteligencia artificial que logró clonar y recuperar su voz tal como era antes de la cirugía.

Gracias a esta herramienta, las homilías y reflexiones que escribe cobran vida en audios con su propia voz original, abriendo un abanico de nuevas posibilidades para la evangelización en las que confía firmemente que el Espíritu Santo hará dar fruto.

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