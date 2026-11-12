Ante empresarios, Javier Milei ratificó su plan de convertir a Argentina en un polo tecnológico: "Hay más trabajo que nunca"

El Presidente brindó un discurso en la Gala Anual de la Fundación Endeavor, donde subrayó los desarrollos tecnológicos en el mercado laboral.

El presidente Javier Milei reafirmó la intención de su gobierno de convertir a la Argentina en un núcleo tecnológico de cara a los próximos años, mientras que también destacó el avance de los desarrollos sobre el mercado laboral y subrayó el impacto en la cantidad de empleos.

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Milei brindó un discurso en la Gala Endeavor Argentina, donde destacó el rol ministerial y se refirió a objetivos del Gobierno. "El Ministerio de Desregulación es un potenciador de los rendimientos crecientes. Argentina tiene un coeficiente de apertura del 30% y nuestra idea es llegar al 90% del planeta de acá a 2031", expresó.

"La idea es ampliar el tamaño del mercado para potenciar los rendimientos crecientes y acelerar el crecimiento económico, que hacemos con el Ministerio de Desregulación quitando regulaciones y con el Ministerio de Capital Humano, que es otra de las grandes fuentes del crecimiento económico", agregó en esta línea.

En tanto, el jefe de Estado subrayó el impacto de la tecnología en el trabajo: "Si cada avance tecnológico destruyera empleo, con una población 10 veces mayor que en 1800 y si solo se hubieran mantenido los trabajos que había hasta ese momento que vendría a ser la hipótesis optimista dentro de los luditas, hoy la tasa de desempleo sería del 90% porque habría esos mismos empleos y hay 10 veces de población".

También destacó la utilidad de la inteligencia artificial: "Cuando se mira la realidad, hoy hay más trabajo que nunca en la historia de la humanidad. Por lo tanto, es falso que el progreso tecnológico destruya el trabajo. La tecnología nos permite acercarnos, abre mercados porque baja los costos de producir, transportar y comunicar. Todo está atravesado por la inteligencia artificial. Hay millones de personas ya escribiendo códigos, redactan contratos o analizan datos con asistentes que hace pocos años no existían".

La postura de Javier Milei que choca con la posición del papa León XIV

Los dichos del Presidente contrastaron con el discurso en el Palacio Libertad del papa León XIV, quien alertó sobre la automatización desregulada ya que remarcó que "el desarrollo tecnológico necesita una conciencia ética a su altura" y agregó que sus avances exigen "considerar las consecuencias de su aplicación y las responsabilidades de quienes deciden cómo utilizarlos".

"Muchas de esas responsabilidades exceden el ámbito de un solo Estado", advirtió el papa León XIV y remarcó que "pensar el futuro de Argentina lleva a mirar hacia los pueblos con los que comparte este continente".

Argentina lidera el uso semanal de inteligencia artificial

La Argentina es el país con mayor uso semanal de inteligencia artificial generativa entre los nueve que analizó el Reuters Institute for the Study of Journalism, de la Universidad de Oxford: el 68% de los encuestados dice usar estas herramientas al menos una vez por semana. Entre los demás países, el informe registra 57% en Noruega, 51% en Australia, 48% en Finlandia y 42% en el Reino Unido, el nivel más bajo.

El estudio, titulado Generative AI and News Report 2026, fue publicado el 29 de octubre y está firmado por Felix Simon, Rasmus Kleis Nielsen y Richard Fletcher. Se basa en una encuesta online de YouGov a unas 2.000 personas por país: Argentina, Australia, Dinamarca, Finlandia, Francia, Japón, Noruega, Reino Unido y Estados Unidos.

Sin embargo, pese a lo llamativo del dato, conviene tomarlo con pinzas: no es un ranking mundial y, al tratarse de una encuesta online, retrata sobre todo a la población conectada.