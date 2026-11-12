El turismo por el papa León XIV en Argentina: cómo impactó el fin de semana largo en las provincias La visita del Sumo Pontífice generó un gran movimiento en las jurisdicciones donde encabezó actividades, mientras que en otros lugares también hubo una alta actividad en línea con los feriados. Por Nicolás Panni Agregar C5N en









El papa León XIV impulsó el turismo en la Argentina. Redes sociales

La visita del papa León XIV a la Argentina entre el 8 y 11 de noviembre generó una masiva actividad turística en el país, impulsada por el fin de semana largo tras los feriados. El gran movimiento de personas representó un alivio para la industria debido a la alta ocupación hotelera, especialmente en la Ciudad de Buenos Aires, Luján y Córdoba, los lugares incluidos en la gira del Sumo Pontífice.

Un informe de la Cámara Argentina de Turismo, al que accedió C5N, marcó que Luján y la ciudad de Córdoba fueron los lugares visitados por León XIV con mayor ocupación hotelera, con más del 90%. Por su parte, la Ciudad de Buenos Aires promedió un 75% con más de 1.240.000 turistas y se registraron casi 2.500.000 peregrinos que asistieron a la Santa Misa frente al Monumento de los Españoles en Palermo.

En tal sentido, los alrededores de Luján también tuvieron un importante índice de ocupación ya que las búsquedas de alojamiento en General Rodríguez subieron un 1.354% y en Pilar un 105%, mientras que Mercedes también registró una gran cobertura de reservas hoteleras.

Luján, uno de los puntos de turismo por el papa León XIV. Gobierno de Buenos Aires En tanto, la Terminal de Ómnibus de Córdoba triplicó su flujo habitual de pasajeros en comparación con otros fines de semana largos. Además, Villa Carlos Paz promedió un 87% de ocupación y Alta Gracia se ubicó por encima del 70%, cuando previamente en esa ciudad las búsquedas previas habían crecido un 400%. El relevamiento también consignó que hubo un importante movimiento religioso regional antes y después de la visita del Sumo Pontífice con recorridos por el Camino de Brochero y las Estancias Jesuíticas.

Por otro lado, la Cámara Argentina de Turismo agregó que la estadía promedio el fin de semana largo fue de dos noches y media con una tendencia de viajes con decisiones de último momento. Por su parte, la Autopista de Buenos Aires S.A. (Aubasa) informó que hubo un tránsito intenso hacia destinos de la Costa Atlántica.