12 de noviembre de 2026 Inicio
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El turismo por el papa León XIV en Argentina: cómo impactó el fin de semana largo en las provincias

La visita del Sumo Pontífice generó un gran movimiento en las jurisdicciones donde encabezó actividades, mientras que en otros lugares también hubo una alta actividad en línea con los feriados.

Nicolás Panni
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Nicolás Panni
El papa León XIV impulsó el turismo en la Argentina.

El papa León XIV impulsó el turismo en la Argentina.

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La visita del papa León XIV a la Argentina entre el 8 y 11 de noviembre generó una masiva actividad turística en el país, impulsada por el fin de semana largo tras los feriados. El gran movimiento de personas representó un alivio para la industria debido a la alta ocupación hotelera, especialmente en la Ciudad de Buenos Aires, Luján y Córdoba, los lugares incluidos en la gira del Sumo Pontífice.

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Un informe de la Cámara Argentina de Turismo, al que accedió C5N, marcó que Luján y la ciudad de Córdoba fueron los lugares visitados por León XIV con mayor ocupación hotelera, con más del 90%. Por su parte, la Ciudad de Buenos Aires promedió un 75% con más de 1.240.000 turistas y se registraron casi 2.500.000 peregrinos que asistieron a la Santa Misa frente al Monumento de los Españoles en Palermo.

En tal sentido, los alrededores de Luján también tuvieron un importante índice de ocupación ya que las búsquedas de alojamiento en General Rodríguez subieron un 1.354% y en Pilar un 105%, mientras que Mercedes también registró una gran cobertura de reservas hoteleras.

Luján, uno de los puntos de turismo por el papa León XIV.

Luján, uno de los puntos de turismo por el papa León XIV.

En tanto, la Terminal de Ómnibus de Córdoba triplicó su flujo habitual de pasajeros en comparación con otros fines de semana largos. Además, Villa Carlos Paz promedió un 87% de ocupación y Alta Gracia se ubicó por encima del 70%, cuando previamente en esa ciudad las búsquedas previas habían crecido un 400%. El relevamiento también consignó que hubo un importante movimiento religioso regional antes y después de la visita del Sumo Pontífice con recorridos por el Camino de Brochero y las Estancias Jesuíticas.

Por otro lado, la Cámara Argentina de Turismo agregó que la estadía promedio el fin de semana largo fue de dos noches y media con una tendencia de viajes con decisiones de último momento. Por su parte, la Autopista de Buenos Aires S.A. (Aubasa) informó que hubo un tránsito intenso hacia destinos de la Costa Atlántica.

El movimiento turístico en provincias no visitadas por el papa León XIV

Asimismo, la entidad comunicó el comportamiento del sector en otros lugares a los que no concurrió el líder de la Iglesia Católica, aunque algunas tuvieron un intenso flujo turístico como en sitios de la provincia de Buenos Aires de la Costa Atlántica. Ante esta situación, el rubro hotelero y el gastronómico registraron un mayor movimiento.

Provincia de Buenos Aires

  • En Tandil tuvo un fin de semana de ocupación prácticamente plena, Chascomús alcanzó el 98%, Villa Gesell un 82%, Mar del Plata superó el 75% y Pinamar promedió un 72%.

Mendoza

  • La ocupación fue del 63% con más de 61.500 turistas y un impacto económico superior a $18.955 millones. Entre los destinos más elegidos se encontraron Cacheuta y Ruta 82 (75%), Ciudad de Mendoza (74%), General Alvear (72%), Potrerillos (70%), Valle de Uco (64%) y Ciudad de San Rafael (63%).

San Juan

  • La ocupación fue del 61% con 6.042 turistas y un impacto económico de más de $2.125 millones. Entre los destinos más elegidos se ubicaron Jachal (80%), Iglesia (70%) y Valle Fertil (60%).

Corrientes

  • La ocupación fue del 60% con 12.679 plazas ocupadas en base a reservas. La Región de Esteros del Iberá se trató del sitio más visitado.

Entre Ríos

  • Marcó un movimiento moderado. Colón tuvo una ocupación del 60% por la visita del papa León XIV a la ciudad uruguaya de Paysandú.

Misiones

  • Hubo 18.500 turistas con una ocupación hotelera promedio del 61%. La ciudad más elegida fue Puerto Iguazú con un 70% de ocupación y Posadas registró un 56%.

Santa Fe

  • La ocupación fue del 70% con un movimiento económico de más de los $20.000 millones. Más de 600.000 personas realizaron actividades, con Rosario y la ciudad de Santa Fe como los destinos más elegidos.

Jujuy

  • La ocupación promedio alcanzó el 62%. Los lugares más visitados fueron Región Quebrada con más del 70% y Región Valles y Región Yungas con un 55%.

Chubut

  • La ocupación en Esquel fue del 64% con distintas actividades como la Corrida Ciudad de Esquel y la Vuelta al Nahuelpan. Además, Puerto Madryn promedió un 55%.

Neuquén

  • Ingresaron 14.870 turistas con un impacto económico superior a los $8.584 millones y una ocupación promedio del 55%. Entre los destinos más elegidos estuvieron Villa El Chocón con más del 85%, Zapala con un 74% y Villa La Angostura y Villa Traful con más del 65%.

Río Negro

  • Bariloche registró una ocupación promedio del 55%.
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