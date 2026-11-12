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Carmen Barbieri rompió el silencio tras su internación y reveló el dramático momento que vivió: "No podía ni hablar"

La conductora recibió el alta médica y contó en su programa el susto que atravesó durante la madrugada. Además, confesó que el episodio le hizo revivir su traumática internación.

Carmen Barbieri habló de su estado de salud.

Carmen Barbieri habló de su estado de salud.

Carmen Barbieri habló en su programa después de recibir el alta médica en la Clínica Zabala y contó el susto que atravesó tras sufrir una infección urinaria y ser diagnosticada, al mismo tiempo, con Covid-19.

La conductora estuvo en coma farmacológico e intubada en enero de 2021.
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Mientras Romina Lachmann continúa al frente de Con Carmen, la conductora se comunicó en vivo desde su casa y, acompañada por su hijo Fede Bal, relató cómo fue la madrugada en la que comenzó a sentirse mal. "Me desperté 2:45 tiritando, no podía ni hablar, y llamé a mi doctor y a mi mánager que no me contestaron porque dormían", comenzó diciendo.

Asustada porque los síntomas empeoraban y sin respuesta de nadie, decidió llamar a una persona de confianza y que además vive cerca de su casa. "Se vino con un auto a mi casa, llamó a una ambulancia que me llevó al Zabala", explicó sobre la ayuda que recibió de su amiga Sandra Domínguez.

"Pensé que se moría en mi casa", explicó Carmen Barbieri sobre el estado de salud que atravesó Sandra Domínguez

Una vez en la clínica, los médicos comenzaron a realizarle distintos estudios para determinar el origen del malestar que, según contó, arrastraba desde el Día de la Madre. "Me hicieron un montón de estudios: resonancia magnética, por contraste, un montón de cosas", detalló.

El temor de Carmen Barbieri tras ser internada: "Me acordé cuando estuve muriéndome"

Sin embargo, uno de los momentos que más asustó fue cuando vio las medidas de protección que utilizaba la profesional que la atendió, una situación que le hizo revivir la grave internación que atravesó por Covid-19 en 2021. "Cuando apareció la enfermera, completamente cubierta, me acordé de cuando estuve muriéndome con Covid", confesó.

Y agregó: "Cuando me llevaron a hacerme el último estudio, que fue una ecografía de la panza, me pusieron un casco de esos que se usaban cuando estaba la pandemia".

Carmen Barbieri.

Carmen Barbieri.

En medio de la preocupación, Carmen reconoció que pensó que podía estar contagiando a otras personas. "Dije: 'Estoy contagiando', y la enfermera me dijo que no, que se me estaba yendo el Covid y estaban protegidos por eso. En la puerta había una cinta roja de contagio, que no era porque estaba contagiando sino porque era una zona de contagio", explicó.

La charla con sus compañeros del ciclo estuvo atravesada por distintos momentos de emoción. Sin embargo, antes de despedirse, Barbieri buscó llevar tranquilidad sobre su recuperación: "Con cada cosa que me decían, peor me ponía, pero estoy bien".

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