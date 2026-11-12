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Ella lo denunció por violencia y robo, pero se reconciliaron y ahora anunciaron su casamiento: los detalles

Después de una relación marcada por conflictos judiciales y varias separaciones, decidieron apostar nuevamente al amor y dar el sí en una paradisíaca playa del Caribe: ¿de quiénes se trata?

Pese a las diferencias del pasado

Pese a las diferencias del pasado, la pareja logró recomponer su vínculo y ahora se prepara para dar el sí en Colombia.

Después de varias idas y vueltas, marcadas por fuertes peleas y denuncias, Carlos Nair Menem y su novia, Prinelis Primera, decidieron darse una nueva oportunidad en el amor y dar un importante paso en su relación: se casan.

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La primicia fue revelada por Fernanda Iglesias en Puro Show, donde contó que la pareja tiene previsto celebrar su amor en una exclusiva playa de Colombia. Si bien el presente parece ser otro, no todo fue color de rosa en la relación, ya que atravesaron varias crisis e incluso, en abril, Prinelis denunció al mediático por violencia y robo. “La causa penal todavía sigue abierta, pero están reconciliados”, aclaró la periodista.

Pese a los conflictos del pasado, la pareja logró recomponer su vínculo y ahora se prepara para dar el sí en Colombia, el país natal de Prinelis.

Carlos Nair Menem y Prinelis Primera.

Carlos Nair Menem y Prinelis Primera.

“El 18 de noviembre se casan en Rincón del Mar, sobre el Mar Caribe. Es un evento simbólico, porque en febrero se casan en Buenos Aires, que es donde viven”, detalló Iglesias.

Además, la panelista aseguró que fue la propia Prinelis quien le confirmó la noticia: “En las fotos que suben a redes sociales se los ve a los dos con los anillos de compromiso, muy felices. Toda esta información me la confirmó ella”.

Las escandalosas idas y vueltas de Carlos Nair Menem y Prinelis Primera

La historia de amor entre Carlos Nair Menem y Prinelis Primera estuvo marcada por varias separaciones, reconciliaciones y fuertes escándalos. La pareja comenzó su relación en 2023 y, a los pocos meses, sorprendió al anunciar su compromiso. Sin embargo, en noviembre de ese mismo año, el hijo del expresidente confirmó la ruptura a través de sus redes sociales.

Pese a los conflictos, en abril de 2024 volvieron a mostrarse juntos y decidieron darse una nueva oportunidad. Pero la reconciliación no duró para siempre y, a fines de 2025, Menem volvió a ponerle punto final a la relación por el desgaste de la convivencia.

Captura: web

Captura: web

El escándalo más fuerte llegó en abril de 2026, cuando Prinelis lo denunció por presuntos hechos de violencia de género, amenazas y robo. En medio del conflicto judicial, se conoció una resolución que establecía una restricción perimetral y medidas de protección para la mujer. Ahora, siete meses después de aquella denuncia y con la causa penal todavía abierta, la pareja volvió a apostar al amor y se prepara para dar el sí en Colombia.

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