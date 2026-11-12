"Pensé que era mi perro": el increíble hallazgo de un vecino de Necochea en la puerta de su casa

Un elefante marino sorprendió a los habitantes de Paseo La Ribera durante la madrugada de este jueves al instalarse frente a una vivienda.

Un vecino de Necochea vivió un insólito episodio durante la madrugada de este jueves cuando un elefante marino se apareció en la puerta de su casa . Al escuchar movimientos en el frente de su propiedad, el hombre decidió salir a verificar qué ocurría, llevándose una sorpresa al toparse con el animal descansando justo en su entrada. “Pensé que era mi perro, cachorro, el que estaba haciendo ruido ”, contó Matías Issín a un medio local.

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El hecho ocurrió en una vivienda ubicada sobre la calle 15, en el barrio Paseo La Ribera de Necochea. “ Alrededor de las 5.30 de la mañana empecé a sentir ruidos extraños, como un gruñido, como un estornudo fuerte. Yo pensé que era mi perro, un cachorro rottweiler de 11 meses”, relató Issín a Ecos Diario de Necochea.

Tras levantarse a revisar y comprobar que su perro dormía, el hombre descubrió al elefante marino recostado junto a su auto, pegado a la ventana de la calle, hacia donde el animal se acercó apenas lo vio.

Luego, al revisar las grabaciones de las cámaras de seguridad, Issín pudo reconstruir el trayecto del ejemplar que había arribado cerca de las 5:15 de la madrugada, subiendo por Paseo de la Ribera hasta doblar en calle 15 y detenerse finalmente frente a su vivienda.

Frente al hallazgo, el propietario alertó de inmediato a Defensa Civil y a Guardaparques, quienes se hicieron presentes en el lugar unos 20 minutos más tarde.

PH: Ecos diario

Tras el alerta del vecino a las autoridades, el personal especializado llevó adelante un operativo para guiar al ejemplar hacia la playa de la Sociedad Española y facilitar su retorno al agua.

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Una cría de elefante marino nació en las playas de La Perla, en Mar del Plata, después de tres décadas sin registros de este fenómeno en la ciudad. El ejemplar, bautizado Alfredito, sorprendió a turistas y vecinos que se encontraban en la zona y fue rápidamente protegido junto a su madre por guardaparques y especialistas.

Los especialistas en fauna de la zona resaltaron lo inusual del hecho, ya que este tipo de nacimientos suelen registrarse en colonias patagónicas y no en la costa bonaerense. El ejemplar fue avistado durante la noche del martes en una playa y, al amanecer, se desplazó hacia el sector donde permanecía su madre.

El municipio mantiene un operativo de resguardo porque el proceso de amamantamiento y destete será clave para que el cachorro pueda sobrevivir de manera independiente en el mar. Según Defensa Civil y el área de Guardaparques y Reservas Naturales del municipio, la lactancia avanza sin inconvenientes y el vínculo entre madre e hijo se mantiene estable.