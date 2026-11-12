"Aunque ya no estés aquí...", Luck Ra sorprendió con una frase de desamor a tres meses de su ruptura con La Joaqui El cantante cordobés publicó otra frase sobre tener el corazón roto y generó especulaciones entre sus seguidores. La primera había sido "Esos ojos apagados ya no brillan". Agregar C5N en









La Joaqui y Luck Ra. Redes sociales

La relación de Luck Ra y La Joaqui terminó hace más de tres meses, pero sigue dando de qué hablar. Aún con la cantante de novia con Tiago PZK, el cordobés estuvo publicando frases enigmáticas con letras blancas sobre fondo negro que generaron especulaciones entre sus fans. ¿Se viene una canción nueva o son solo indirectas para la novia que eligió dejar?

"Aunque ya no estés aquí, me duele saber ahora duermes con él", escribió el artista en historias de Instagram junto a un emoji llorando, un corazón y un águila. La estética es similar a otra imagen que había compartido en octubre con la frase: "Esos ojos apagados ya no brillan".

Las historias enigmáticas que publicó Luck Ra. Instagram La última canción que lanzó el cantante fue El que se la queda pierde junto a Khea, por lo que sería extraño que su narrativa emocional vire al dolor por ya no estar en pareja con la artista marplatense. Aún así, cada duelo se atraviesa como se puede y tal vez el próximo tema que saque sea sobre la tristeza que siente.

De no referirse a La Joaqui, ¿será que a Luck Ra atravesó otra ruptura en los últimos 90 días? De todas maneras, no hay más información al respecto ya que el cordobés no aclaró si las historias eran una simple reflexión personal o parte de la estrategia de marketing para su próxima canción.

La imprecisión no detuvo las críticas de los usuarios en redes sociales, desde "Si el que la dejó fue él" hasta "Te dejan y después se burlan para sentirse únicos e importantes". Con algún que otro centro para el artista: "A ella no se la ve bien ni a él".