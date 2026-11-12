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"Aunque ya no estés aquí...", Luck Ra sorprendió con una frase de desamor a tres meses de su ruptura con La Joaqui

El cantante cordobés publicó otra frase sobre tener el corazón roto y generó especulaciones entre sus seguidores. La primera había sido "Esos ojos apagados ya no brillan".

La Joaqui y Luck Ra.

La Joaqui y Luck Ra.

Redes sociales

La relación de Luck Ra y La Joaqui terminó hace más de tres meses, pero sigue dando de qué hablar. Aún con la cantante de novia con Tiago PZK, el cordobés estuvo publicando frases enigmáticas con letras blancas sobre fondo negro que generaron especulaciones entre sus fans. ¿Se viene una canción nueva o son solo indirectas para la novia que eligió dejar?

Continúa la novela tras varias semanas de la ruptura entre La Joaqui y Luck Ra.
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"Aunque ya no estés aquí, me duele saber ahora duermes con él", escribió el artista en historias de Instagram junto a un emoji llorando, un corazón y un águila. La estética es similar a otra imagen que había compartido en octubre con la frase: "Esos ojos apagados ya no brillan".

Las historias enigmáticas que publicó Luck Ra.

Las historias enigmáticas que publicó Luck Ra.

La última canción que lanzó el cantante fue El que se la queda pierde junto a Khea, por lo que sería extraño que su narrativa emocional vire al dolor por ya no estar en pareja con la artista marplatense. Aún así, cada duelo se atraviesa como se puede y tal vez el próximo tema que saque sea sobre la tristeza que siente.

De no referirse a La Joaqui, ¿será que a Luck Ra atravesó otra ruptura en los últimos 90 días? De todas maneras, no hay más información al respecto ya que el cordobés no aclaró si las historias eran una simple reflexión personal o parte de la estrategia de marketing para su próxima canción.

La imprecisión no detuvo las críticas de los usuarios en redes sociales, desde "Si el que la dejó fue él" hasta "Te dejan y después se burlan para sentirse únicos e importantes". Con algún que otro centro para el artista: "A ella no se la ve bien ni a él".

La Joaqui, en la Marcha del Orgullo: "Ojalá a la gente le diera tanto miedo tener un hijo golpeador como un hijo gay"

La Marcha del Orgullo en Buenos Aires tuvo a La Joaqui como una de las artistas invitadas en el escenario y, fiel a su estilo directo y sin prejuicios, defendió al colectivo LGBTQ+ con una frase contundente: "Ojalá a la gente le diera tanto miedo tener un hijo golpeador como un hijo gay".

Las palabras de la artista tienen un sentido especial al cruzarse con la historia personal de la cantante, quien en el pasado ha hecho público el calvario de violencia de género que le tocó atravesar.

Emocionada por la convocatoria y la respuesta del público, La Joaqui agradeció por formar parte de la grilla artística del festival. "Estoy muy contenta de estar acá, me siento honrada. Quiere decir que estoy haciendo las cosas bien, así que... que sigan hablando mal. Los quiero, los aprecio, es un honor, significa un montón para mi carrera estar con ustedes", remarcó ante una ovación.

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