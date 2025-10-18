El electrodoméstico que sí o sí tenés que desenchufar durante una tormenta eléctrica

Con la llegada de la primavera y el verano, para la mayoría de las ciudades de Argentina aumenta el riesgo de sufrir las típicas tormentas eléctricas. Aunque suelen ser inofensivas, algunas pueden causar inundaciones o daños estructurales, y también se convierten en un peligro para los electrodomésticos.
Las posibilidades de que un rayo impacte de manera directa tu casa o edificio son bajas, pero existe lo que se llama "golpe indirecto": una descarga eléctrica potente que cae en un área cercana y, a través de los tomacorrientes o cables, transmite un alto voltaje que puede afectar los aparatos.
En este sentido, un electrodoméstico que hay que desenchufar sí o sí durante una tormenta eléctrica es el televisor. El peligro aumenta si, además del cable de corriente, está conectado a una antena de televisión satelital, ya que las descargas eléctricas pueden llegar por cualquiera de esas dos vías.
La recomendación es apagar el televisor y desenchufar todos los cables, incluida la alimentación que va al tomacorriente y las conexiones externas como la antena, HDMI y LAN. De esta manera, en caso de un golpe de rayo directo o indirecto, la descarga no tendrá rutas abiertas para llegar al aparato.
Cómo actuar ante una tormenta eléctrica
La Agencia Federal de Emergencias (AFE), que depende del Ministerio de Seguridad Nacional, emitió una serie de consejos para saber cómo actuar durante una tormenta eléctrica.
- Permanecé en construcciones cerradas como casas, escuelas y edificios públicos.
- Desconectá artefactos eléctricos, mantenete alejado de ellos y evitá el uso de teléfonos con cable.
- Evitá bañarte, lavarte las manos y lavar ropa o platos, ya que las cañerías de agua pueden conducir la electricidad de los rayos.
- Si hacés un viaje, quedate en el interior del vehículo. Los autos ofrecen una excelente protección.
- Si estás en la playa, abandoná el lugar. Las carpas, tiendas de campaña o aleros no protegen de los rayos.
- En áreas rurales, alejate de animales de gran porte y evitá permanecer en lugares elevados.
- Mantenete alejado de conductores eléctricos como alambrados o rejas. Evitá refugiarte debajo de árboles o estructuras metálicas. Al aire libre, la mejor protección es permanecer en cuclillas con la cabeza gacha y taparse los oídos.
- No permanezcas en cuerpos de agua, piletas, mar o ríos.
- Evitá realizar actividades al aire libre.
- Tené siempre a mano una linterna por si se corta la luz.