El electrodoméstico que sí o sí tenés que desenchufar durante una tormenta eléctrica Algunos aparatos corren más riesgo que otros ante la posibilidad de que caiga un rayo o una descarga indirecta. Qué recomiendan los expertos para proteger los aparatos.







Los rayos pueden dañar los artefactos eléctricos.

Con la llegada de la primavera y el verano, para la mayoría de las ciudades de Argentina aumenta el riesgo de sufrir las típicas tormentas eléctricas. Aunque suelen ser inofensivas, algunas pueden causar inundaciones o daños estructurales, y también se convierten en un peligro para los electrodomésticos.

Las posibilidades de que un rayo impacte de manera directa tu casa o edificio son bajas, pero existe lo que se llama "golpe indirecto": una descarga eléctrica potente que cae en un área cercana y, a través de los tomacorrientes o cables, transmite un alto voltaje que puede afectar los aparatos.

En este sentido, un electrodoméstico que hay que desenchufar sí o sí durante una tormenta eléctrica es el televisor. El peligro aumenta si, además del cable de corriente, está conectado a una antena de televisión satelital, ya que las descargas eléctricas pueden llegar por cualquiera de esas dos vías.

La recomendación es apagar el televisor y desenchufar todos los cables, incluida la alimentación que va al tomacorriente y las conexiones externas como la antena, HDMI y LAN. De esta manera, en caso de un golpe de rayo directo o indirecto, la descarga no tendrá rutas abiertas para llegar al aparato.

