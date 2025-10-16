Sorpresa: el electrodoméstico que consume más energía si se enchufa y desenchufa todo el tiempo Aunque el consejo general es desconectar los aparatos que no están en uso para ahorrar electricidad, en algunos casos se desaconseja totalmente. Este aparato consume menos si se mantiene funcionando. Por







Es mejor que este electrodoméstico quede enchufado todo el tiempo. Pexels

En un hogar promedio hay muchos electrodomésticos y es lógico buscar maneras de ahorrar energía para que no aumente la factura de electricidad. Aunque en el caso de algunos aparatos es útil desenchufarlos mientras no están en uso para reducir el consumo, en otros se desaconseja totalmente.

Este es el caso de la heladera que, contrario a lo que se podría pensar, consume más energía si se enchufa y desenchufa todo el tiempo, y menos si se mantiene funcionando sin interrupciones. De hecho, desconectarla representa un riesgo para su vida útil y también para la seguridad alimentaria.

La heladera está diseñada para tener un uso continuo dentro del hogar y mantener una temperatura constante que conserve adecuadamente los alimentos. Al desenchufarla, se corta la cadena de frío, lo que aumenta el peligro de que proliferen bacterias y la comida se eche a perder.

Además, desenchufarla también tiene consecuencias negativas desde el aspecto técnico: el motor y el compresor, el componente encargado de mantener la refrigeración, pueden hacer un esfuerzo excesivo para volver a la temperatura óptima cuando se enciende otra vez, lo que reduce su eficiencia y provoca fallas.

Heladera Freepik