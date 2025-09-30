30 de septiembre de 2025 Inicio
El dispositivo que todos tienen en su casa y que puede espiarte: es un peligro

Para evitar que los hackers lo usen como puerta de entrada, es necesario configurar este dispositivo.

Cómo evitar que nos espíen a través de los dispositivos.

A muchas personas les ha ocurrido de tener una conversación sobre un determinado producto, ya sea una prenda de ropa o un electrodoméstico, y que al entrar a una red social se encontraron con una publicidad sobre eso mismo que habían mencionado minutos atrás. El temor de que los aparatos electrónicos nos escuchen es real.

Esto lleva a dudar sobre los smartphones, computadoras, tablets y asistentes de voz, aunque hay un dispositivo que pone en constante peligro la seguridad de los usuarios. Se tratan de los televisores, que incorporan micrófonos, cámaras y conexión a Internet. Según expertos, dan a usuarios no deseados el acceso libre a nuestra vida privada.

Algunas de las técnicas más utilizadas son el rastreo de hábitos televisivos, piratería de los decodificadores y los router WiFi, difusión de redes infectadas con malware, empleo de señales de radio para explotar debilidades conocidas. También es común el uso de redes neuronales y algoritmos para analizar patrones en los flujos de datos de vídeos cifrados como Netflix o YouTube para determinar lo que el usuario está viendo.

Y es que la mayor parte de la actividad de espionaje se produce sin el pleno conocimiento ni consentimiento del usuario. Es por eso que se recomienda verificar la configuración de privacidad y seguridad, comprobar las funciones de hardware y estar al tanto de cualquier micrófono o cámara.

Cómo evitar que el televisor me espíe

Para evitar que el televisor nos espíe, debemos enfocarnos en la configuración del dispositivo. Para eso, hay que comprobar si hay actualizaciones de software o firmware e instalarlas de inmediato para llevar a cabo las correcciones de seguridad. Asimismo, se recomienda leer siempre todos los términos antes de aceptar cualquier acuerdo, no permitir la recopilación de datos, cambiar las contraseñas de forma frecuencia, e incluso utilizar cinta negra opaca para ocultar las cámaras.

Estos dispositivos no solo almacenan información valiosa, sino que también funcionan como puerta de entrada a gran parte de la vida digital.

Por otra parte, se sugiere blindar el router para mejorar la conexión a Internet, y navegar de forma segura, evitando páginas webs que no dispongan de un sistema de cifrado seguro y aquellas que no cuenten con un certificado digital. Además, considerar la posibilidad de desactivar el Internet nativo del televisor.

