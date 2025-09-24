24 de septiembre de 2025 Inicio
Adiós a no llegar a tomar apuntes: el dispositivo con IA que te facilita el estudio

Existen unos aparatos inteligentes que incorporan funciones que mejoran la experiencia académica y simplifican el repaso de clases.

Por
Tomas apuntes puede ser una tarea más sencilla con un dispositivo con IA.

Tomas apuntes puede ser una tarea más sencilla con un dispositivo con IA.

Seguir el ritmo de una clase acelerada puede ser un desafío, sobre todo cuando el docente comparte gran cantidad de información en poco tiempo. Para evitar perder detalles y poder repasar con tranquilidad, los grabadores digitales inteligentes se consolidan como aliados indispensables en el ámbito académico.

La IA recomienda la enseñanza inversa, los resúmenes personales y los mapas mentales.
Ya no se trata solo de registrar audio: hoy estos dispositivos ofrecen reducción de ruido, transcripción automática, traducción en varios idiomas e incluso inteligencia artificial capaz de resumir contenidos. Esto los convierte en herramientas útiles tanto para estudiantes como para profesionales que buscan optimizar el uso de su tiempo.

Eso sí, antes de utilizarlos en un aula, conviene tener en cuenta un punto importante: es necesario contar con la autorización del profesor y respetar la normativa de privacidad. Con esa aclaración, a continuación se presentan tres modelos destacados que muestran cómo la tecnología puede facilitar el aprendizaje.

Mini grabadora Soxoi

La Soxoi es una opción básica y compacta, perfecta para quienes necesitan un dispositivo liviano y práctico. Dispone de reducción de ruido, activación por voz y un imán trasero que permite fijarla en superficies metálicas.

Mini grabadora Soxoi
La grabadora Soxoi se destaca por su sencillez, portabilidad y autonomía prolongada.

La grabadora Soxoi se destaca por su sencillez, portabilidad y autonomía prolongada.

Además, ofrece una autonomía prolongada y capacidad de almacenamiento suficiente para horas de grabación continua. Su diseño pequeño facilita llevarla en el bolsillo o en la mochila sin ocupar espacio, lo que la convierte en un aliado sencillo pero confiable para registrar clases o reuniones.

Dittybuy CR1

Este grabador incorpora inteligencia artificial basada en ChatGPT, lo que le permite resumir automáticamente el contenido, traducirlo a varios idiomas y filtrar el ruido ambiental. También admite exportar transcripciones en diferentes formatos, lo que agiliza el estudio y la organización de apuntes.

Dittybuy CR1
La Dittybuy CR1 aprovecha IA para resumir, traducir y transcribir las grabaciones.

La Dittybuy CR1 aprovecha IA para resumir, traducir y transcribir las grabaciones.

Se conecta al smartphone al dispositivo mediante una aplicación intuitiva, desde donde se pueden gestionar grabaciones, realizar ediciones rápidas y compartir archivos. Gracias a su batería de larga duración y almacenamiento amplio, es ideal para jornadas académicas extensas.

Plaud Note IA

El Plaud Note IA se ubica como la alternativa más avanzada. Ofrece transcripción, traducción y resúmenes en más de cien idiomas, además de permitir la edición de textos directamente en el celular. Su formato delgado y ligero facilita el transporte diario, mientras que su gran autonomía y memoria interna garantizan horas de grabación sin interrupciones.

Plaud AI
El modelo Plaud Note IA combina ligereza con funciones avanzadas de inteligencia artificial.

El modelo Plaud Note IA combina ligereza con funciones avanzadas de inteligencia artificial.

También incluye sincronización en la nube para no perder nunca un archivo y compatibilidad con asistentes virtuales, lo que mejora la productividad y multiplica sus usos más allá del estudio.

