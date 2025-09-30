El mensaje de la hermana de Thiago Medina por su recuperación: "La siento más..."

El exGran Hermano Thiago Medina se recupera del choque con su moto aunque tiene pronóstico reservado. En ese contexto, su hermana Camilota lanzó un comentario sobre una interna familiar.
Camilota destacó el apoyo de la exGran Hermano Romina Uhrig en este difícil momento y reveló una interna familiar.
“La siento más familiar a ella que a mi propia familia”, compartió en sus redes sociales. El mensaje llevaba una foto de la exjugadora del reality de Telefe Romina Uhrig.
Si bien la participante de Cuestión de peso siempre agradeció el apoyo de la gente en nombre de "la familia" de Thiago, ahora dejó al descubierto que hay tensiones a partir del accidente que sufrió el joven.
La familia de Thiago Medina está compuesta por su padre, sus nueve hermanos y sus dos hijas, Laia y Aimé, fruto de su relación con Celis. Su madre falleció cuando él era adolescente.
En el último parte médico sobre la salud de Medina, su expareja remarcó: "Tenemos la enorme alegría de que Thiago continúa sin necesidad de respirador y con oxígeno a través de la cánula de alto flujo. Está despierto, conversa con quienes lo cuidan y con nosotros, vio videos de sus bebés y se puso contento...".