El mensaje de la hermana de Thiago Medina por su recuperación: "La siento más..." Camilota destacó el apoyo de la exGran Hermano Romina Uhrig en este difícil momento y reveló una interna familiar.







Camilota destacó el apoyo de Romina en vez del de su familia. Redes Sociales

El exGran Hermano Thiago Medina se recupera del choque con su moto aunque tiene pronóstico reservado. En ese contexto, su hermana Camilota lanzó un comentario sobre una interna familiar.

“La siento más familiar a ella que a mi propia familia”, compartió en sus redes sociales. El mensaje llevaba una foto de la exjugadora del reality de Telefe Romina Uhrig.

Si bien la participante de Cuestión de peso siempre agradeció el apoyo de la gente en nombre de "la familia" de Thiago, ahora dejó al descubierto que hay tensiones a partir del accidente que sufrió el joven.

La publicación de la hermana del exGH en redes sociales Redes Sociales

La familia de Thiago Medina está compuesta por su padre, sus nueve hermanos y sus dos hijas, Laia y Aimé, fruto de su relación con Celis. Su madre falleció cuando él era adolescente.