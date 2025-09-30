IR A
IR A

El mensaje de la hermana de Thiago Medina por su recuperación: "La siento más..."

Camilota destacó el apoyo de la exGran Hermano Romina Uhrig en este difícil momento y reveló una interna familiar.

Camilota destacó el apoyo de Romina en vez del de su familia.

Camilota destacó el apoyo de Romina en vez del de su familia.

Redes Sociales

El exGran Hermano Thiago Medina se recupera del choque con su moto aunque tiene pronóstico reservado. En ese contexto, su hermana Camilota lanzó un comentario sobre una interna familiar.

Sabrina Rojas explotó contra Marcelo Tinelli.
Te puede interesar:

Sabrina Rojas explotó contra Marcelo Tinelli: "Me acabo de enterar que se reconcilió con..."

“La siento más familiar a ella que a mi propia familia”, compartió en sus redes sociales. El mensaje llevaba una foto de la exjugadora del reality de Telefe Romina Uhrig.

Si bien la participante de Cuestión de peso siempre agradeció el apoyo de la gente en nombre de "la familia" de Thiago, ahora dejó al descubierto que hay tensiones a partir del accidente que sufrió el joven.

La publicación de la hermana del exGH en redes sociales

La familia de Thiago Medina está compuesta por su padre, sus nueve hermanos y sus dos hijas, Laia y Aimé, fruto de su relación con Celis. Su madre falleció cuando él era adolescente.

En el último parte médico sobre la salud de Medina, su expareja remarcó: "Tenemos la enorme alegría de que Thiago continúa sin necesidad de respirador y con oxígeno a través de la cánula de alto flujo. Está despierto, conversa con quienes lo cuidan y con nosotros, vio videos de sus bebés y se puso contento...".

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Mauro Icardi y Leandro Paredes fueron compañeros en Paris Saint-Germain.

Icardi y Paredes tendrían un romance con una ex-Gran Hermano: de quién se trata

El mediático sufrió un grave accidente con su moto y pelea por su vida.

Nuevo parte médico de la salud de Thiago Medina: "Está despierto"

Ricky Montaner y Stefi Roitman están casados desde 2022.

Ricky Montaner habría sido infiel a Stefi Roitman con una ex-Gran Hermano: de quién se trata

Lo primero que hizo fue preguntarme por las nenas, por supuesto, aseguró Daniela Celis.

Daniela Celis reveló que pudo hablar con Thiago Medina: "Lo primero que hizo fue..."

Los ex-Gran Hermano﻿ suelen protagonizar polémicas en redes sociales.

Escandalosa separación de una ex-Gran Hermano: "Si la historia la cuenta caperucita..."

Thiago Medina continúa internado.

El esperanzador nuevo parte médico de Thiago Medina: "Mejoría de los parámetros respiratorios"

últimas noticias

Estela de Carlotto tiene 94 años. 

Estela de Carlotto ya está en su casa tras ser internada en una clínica de La Plata

Hace 11 minutos
Paulo Dybala ilusionó al mundo Boca con su sorpresivo gesto.

El sorpresivo gesto de Paulo Dybala que ilusiona al mundo Boca: "Cosas buenas llegan a quienes esperan"

Hace 18 minutos
Nkosinathi Emmanuel Mthethwa.

Misterio en París: encontraron muerto al embajador de Sudáfrica en Francia

Hace 33 minutos
Mauro Icardi y Leandro Paredes fueron compañeros en Paris Saint-Germain.

Icardi y Paredes tendrían un romance con una ex-Gran Hermano: de quién se trata

Hace 51 minutos
La actividad de la fundición cayó 15,2% interanual en agosto

La actividad de la fundición cayó 15,2% interanual en agosto

Hace 52 minutos