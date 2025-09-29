Electronic Arts fue vendida por u$s55 mil millones: quién compró al gigante del gaming

La empresa estadounidense de videojuegos, conocida popularmente como EA, cambiará de dueño luego de 43 años desde su fundación.

La desarrolladora estadounidense de videojuegos Electronic Arts (EA) fue vendida por u$s55 mil millones a un consorcio de inversores que incluye un fuerte capital de Arabia Saudita y provoca que la compañía deje de cotizar en bolsa para convertirse en una empresa privada .

A través de un comunicado oficial (news.ea.com/press-releases/press-releases-details/2025/EA-Announces-Agreement-to-be-Acquired-by-PIF-Silver-Lake-and-Affinity-Partners-for-55-Billion/default.aspx), EA anunció un acuerdo para ser adquirida al 100% por PIF (Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita), Silver Lake y Affinity Partners . Además, especificaron que cada inversor recibirá u$s210 por acción , lo que representa una prima del 25%.

Por otro lado, informaron que este acuerdo representa la mayor inversión privada en efectivo de la historia . Junto con la confirmación de firma de un acuerdo definitivo para ser adquirida por PIF, Silver Lake y Affinity Partners, revelaron que se trata de una transacción íntegramente en efectivo que valora a EA en un valor empresarial de aproximadamente u$s55 mil millones .

Las franquicias de EA son las más populares del mundo del gaming.

De igual manera, es importante remarcar que esto no se verá plasmado de inmediato, sino que se espera que se cierre en el primer trimestre del año fiscal 2027 . Incluso, una vez completada la transacción, Electronic Arts mantendrá su sede en Redwood City, California, y seguirá dirigida por Andrew Wilson como director ejecutivo .

Para tener como referencia, durante el año fiscal 2025, EA registró ingresos netos de aproximadamente u$s7.500 millones. Esto se debe a la gran cartera de franquicias de alta calidad y aclamadas por la crítica, como son los casos de EA SPORTS FC (ex FIFA), Battlefield, Apex Legends, The Sims, EA SPORTS Madden NFL, EA SPORTS College Football, Need for Speed, Dragon Age, Titanfall, Plants vs. Zombies e EA SPORTS F1, entre muchos otros.

