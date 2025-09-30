30 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Terror en el Pacífico: un terremoto de magnitud 6.9 sacudió Filipinas y murieron al menos ocho personas

El sismo ocurrió en el centro del país y generó pánico entre los habitantes de las zonas costeras. Las autoridades ya emitieron un llamado urgente a la evacuación inmediata. Se teme por réplicas y olas gigantes en las próximas horas.

Por
Un terremoto de magnitud 6.9 sacudió Filipinas y murieron al menos ocho personas.

Un terremoto de magnitud 6.9 sacudió Filipinas y murieron al menos ocho personas.

Un potente terremoto de magnitud 6.9 sacudió el centro de Filipinas este martes que, según los primeros reportes, fue perceptible en una amplia zona y encendió las alarmas ante el riesgo inminente de un tsunami.

Donald Trump, presidente de los Estados Unidos.
Te puede interesar:

Trump arengó a las Fuerzas Armadas a "prepararse para la guerra"

Las primeras imágenes difundidas en redes sociales mostraron el pánico de los ciudadanos y los temores de colapso en edificios, mientras las autoridades locales intentan determinar el alcance real de los heridos y los daños materiales en carreteras y viviendas. Se confirmaron, hasta el momento, ocho muertes.

El centro del sismo se localizó en una región clave del centro del país, con reportes que indican una profundidad relativamente superficial. Después del movimiento telúrico, se advirtió inmediatamente a la población de las áreas costeras sobre la posibilidad de que se generen olas peligrosas que podrían golpear las playas en las próximas horas. La amenaza de una inundación marina ha provocado un operativo de evacuación masiva y frenético en los pueblos cercanos al mar.

Mientras el gobierno filipino moviliza equipos de emergencia, los ciudadanos viven horas de angustia e incertidumbre. La situación es de emergencia total en las provincias centrales, donde el tiempo es crucial para salvar vidas ante la doble amenaza del colapso estructural y la inminente llegada de la ola gigante.

Embed
Embed

Noticias relacionadas

Nkosinathi Emmanuel Mthethwa.

Misterio en París: encontraron muerto al embajador de Sudáfrica en Francia

Donald Trump dio a Hamas cuatro días para aceptar su plan de paz en Gaza

Donald Trump dio a Hamas cuatro días para aceptar su plan de paz en Gaza

El Congreso de Estados Unidos es clave para evitar el cierre del gobierno.

Estados Unidos se encamina a un cierre del gobierno: qué significa y cuáles son las causas

 Tang Feiji estaba transmitiendo en vivo cuando ocurrió el accidente fatal. 

Un influencer chino transmitió su muerte: estrelló su helicóptero mientras estaba en vivo

Se derrumbó una escuela y hay 65 estudiantes entre los escombors

Tragedia en Indonesia: un muerto y casi 100 heridos luego de un derrumbe en una escuela

Ex trader de Wall Street fue arrestado acusado de abusar a mujeres en un calabozo sexual

Ex trader de Wall Street fue arrestado acusado de abusar a mujeres en un calabozo sexual

Rating Cero

Doctor Strange, Spider-Man y Scarlet Witch no aparecen hace más de tres años.

El regreso más esperado de Marvel reveló cómo será su vuelta a las películas

Yanina Latorre quedó en evidencia tras el cruce de Evangelina Anderson.
play

Evangelina Anderson expuso a Yanina Latorre en vivo: "Contá quién es el hombre casado con el que salí"

Paulo Dybala ilusionó al mundo Boca con su sorpresivo gesto.

El sorpresivo gesto de Paulo Dybala que ilusiona al mundo Boca: "Cosas buenas llegan a quienes esperan"

Mauro Icardi y Leandro Paredes fueron compañeros en Paris Saint-Germain.

Icardi y Paredes tendrían un romance con una ex-Gran Hermano: de quién se trata

Paulo Dybala y Oriana Sabatini confirmaron la llegada de su primer hijo.

Paulo Dybala y Oriana Sabatini esperan su primer bebé: lo confirmaron con un emotivo video

Camilota destacó el apoyo de Romina en vez del de su familia.

El mensaje de la hermana de Thiago Medina por su recuperación: "La siento más..."

últimas noticias

José Luis Espert. 

Espert en la cuerda floja: la oposición afina la jugada para correrlo de la Comisión de Presupuesto

Hace 9 minutos
Antonio y Federico, abuelo y primo de Brenda y Morena.

Durísimo testimonio de los familiares de Brenda y Morena: "Te traen a tu hijo en una bolsa"

Hace 9 minutos
Matías Ozorio.

Video: así detuvieron a Matías Ozorio por el triple femicidio en Florencio Varela

Hace 21 minutos
Un terremoto de magnitud 6.9 sacudió Filipinas y murieron al menos ocho personas.

Terror en el Pacífico: un terremoto de magnitud 6.9 sacudió Filipinas y murieron al menos ocho personas

Hace 24 minutos
Quién es Matías Osorio, el joven señalado como ladero de Pequeño J en el triple femicidio de Florencio Varela

Triple femicidio en Florencio Varela: quién es Matías Ozorio, el joven señalado como ladero de Pequeño J

Hace 27 minutos