Los mejores consejos para no gastar mucha energía con el horno eléctrico

Con simples hábitos y decisiones de compra inteligentes, es posible reducir el gasto de electricidad sin resignar practicidad en la cocina.

Un uso responsable del horno eléctrico contribuye al ahorro energético en el hogar.

El horno eléctrico se consolidó como uno de los electrodomésticos más usados en los hogares argentinos . Su rapidez y efectividad lo vuelven un aliado indispensable, pero también figura entre los aparatos que más consumen energía . De hecho, según especialistas, encenderlo puede equivaler a tener prendidos diez focos de 100 vatios al mismo tiempo. Ante este panorama, la cuestión central es cómo optimizar su uso para reducir el impacto en la factura de luz .

Qué es el Modo IA de Google que sorprendió a todos en septiembre 2025

La respuesta no depende únicamente del modelo o la marca , sino también de los hábitos de quienes lo manipulan . Incluso un horno con etiqueta de bajo consumo puede demandar más energía si se emplea de manera incorrecta. Por eso, el conocimiento de ciertos trucos prácticos resulta clave para aprovechar al máximo su capacidad y evitar gastos innecesarios.

Los especialistas coinciden en que con ajustes simples , como regular la temperatura , limpiar el artefacto o planificar mejor las cocciones , se puede ahorrar hasta un 60% de energía . A continuación se presentan los consejos más efectivos para lograrlo.

Abrir la puerta durante la cocción genera pérdidas de calor de hasta un 20%.

Al momento de comprar, la eficiencia energética es fundamental. Los hornos eléctricos de etiqueta A o B consumen hasta un 60% menos que los de clase G . Invertir en un modelo de bajo consumo es una decisión que se traduce en ahorro a largo plazo.

Horno de convección

Los hornos con ventilador distribuyen mejor el calor, reducen los tiempos de cocción y, en consecuencia, el consumo eléctrico. Esta tecnología no solo ahorra dinero, sino que también mejora la calidad de las preparaciones.

Apertura innecesaria

Cada vez que se abre la puerta se pierde alrededor de un 20% del calor acumulado. Esto obliga al aparato a trabajar más para recuperar la temperatura, lo que incrementa el gasto energético. La recomendación es mirar el avance de la cocción desde el vidrio frontal.

Capacidad del horno

Cocinar varios platos al mismo tiempo permite sacar más provecho de cada encendido. Así, no solo se reduce el gasto energético, sino también el tiempo que se destina a la cocina.

Cocciones largas sin precalentar

En recetas de más de una hora, no es necesario precalentar. Además, se puede apagar el horno minutos antes de finalizar, ya que el calor residual termina el proceso sin consumo adicional.

horno La limpieza regular mejora la eficiencia y prolonga la vida útil del electrodoméstico.

Limpieza frecuente

La suciedad acumulada dificulta la circulación del aire caliente. Un horno limpio alcanza la temperatura deseada más rápido y con menos esfuerzo, lo que mejora su eficiencia y prolonga su vida útil.