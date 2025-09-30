30 de septiembre de 2025 Inicio
Triple femicidio de Florencio Varela: detuvieron a Matías Ozorio, mano derecha de Pequeño J, presunto autor del crimen

La ministra de Seguridad Patricia Bullrich confirmó la detención de uno de los sospechosos, en la ciudad de Lima, Perú, tras un trabajo en conjunto con la Policía de ese país, Interpol y la Policía Federal. Ya son ocho los apresados por el triple asesinato.

La detención fue en Lima, Perú.

Detuvieron a Matías Agustín Ozorio, ladero de Pequeño J, en la ciudad de Lima, Perú, acusado de participar en el triple femicidio de Lara Gutiérrez (15), Morena Verdi (20) y Brenda del Castillo (20). La captura se dio en un trabajo conjunto de la Policía Nacional de Perú, Interpol y la Policía Federal Argentina. Ya son ocho los detenidos del caso que conmocionó el país.

Patricia Bullrich, ministra de Seguridad.
Bullrich, sobre el triple crimen de La Matanza: "Nos pusimos a disposición de la Provincia"

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, confirmó la noticia y expresó: "Estamos trabajando su extradición a la Argentina para hacer frente a la Justicia por el triple crimen". Hasta el momento, los detenidos son Magalí Celeste González Guerrero (28), Andrés Maximiliano Parra (18), Iara Daniela Ibarra (19) y Miguel Ángel Villanueva Silva (27), que ya fueron trasladados hacia el penal de Melchor Romero.

En tanto, los últimos capturados fueron, Víctor Sotacuro Lázaro (detenido en Villazón, Bolivia), Ariel Giménez, acusado de cavar la fosa donde estaban los cuerpos de las víctimas, y Florencia Ibáñez, sobrina de Sotacuro.

“Me trajeron de engaño unos narcos mafiosos, que yo les debía plata. Estoy en Perú desde hace una semana. Duermo en la calle desde hace dos días porque me escapé", aseguró Ozorio tras la detención en la ciudad peruana de Lima. Se lo acusa de participar en la tortura y asesinato de Brenda del Castillo, Lara Gutiérrez y Morena Verdi, en Florencio Varela.

De esta manera, tras la detención de Ozorio, continúa con la búsqueda del principal sospechoso: el jefe de la banda, Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño Jota”, además de otros dos prófugos. La Justicia busca dar con el supuesto jefe narco que habría ordenado el secuestro, tortura y ejecución de las tres víctimas. Tiene pedido de captura internacional.

