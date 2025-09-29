Paso a paso, cómo hacer una foto con un famoso con inteligencia artificial

La inteligencia artificial de Google permite posar con celebridades sin necesidad de encuentros reales.

La inteligencia artificial está cambiando la forma en que se crean imágenes y ahora permite algo que parecía imposible: aparecer en una foto con celebridades sin necesidad de coincidir en persona. Esta tendencia se volvió viral en redes sociales, donde usuarios muestran retratos realistas junto a sus artistas favoritos.

La herramienta detrás de esta función es Google Gemini, un asistente que no solo responde consultas o ayuda a redactar textos, sino que también genera imágenes de alta calidad. Gracias a su sistema, cualquiera puede obtener una foto realista junto a actores, músicos o deportistas en cuestión de segundos.

Lo mejor es que no se requieren conocimientos técnicos ni suscripciones pagas . Con solo una cuenta de Google y una buena foto personal, es posible acceder a esta experiencia que combina creatividad, tecnología y entretenimiento digital.

Ingresar a Google Gemini desde el navegador o la aplicación móvil y acceder con una cuenta de Google para habilitar la función de creación de imágenes.

Subir un retrato personal que sea nítido, con buena luz y sin desenfoques. Esto permite que la inteligencia artificial trabaje con mayor precisión para obtener un resultado natural.

Escribir un prompt claro y detallado. Esta instrucción guiará a la IA para generar la foto deseada. Cuantos más datos se incluyan, mejor será el resultado. Algunos puntos útiles son:

Estilo visual: Polaroid, fotografía de estudio, instantánea casual.

Pose: abrazado a la celebridad, sonriendo, mirando a cámara.

Iluminación: con flash, luz natural o fondo oscuro.

Escenario: concierto, cancha de fútbol, paisaje o interior.

Ejemplo: “Una foto estilo Polaroid de dos personas abrazadas sobre un escenario después de un concierto, ambas mirando a cámara con flash y un leve desenfoque para dar realismo”.

Revisar las versiones generadas por Gemini. Si alguna no convence, se puede ajustar el prompt con más detalles y volver a intentarlo hasta lograr el resultado ideal.

Descargar la imagen final y guardarla en el dispositivo. Si se comparte en redes sociales, lo más recomendable es aclarar que se trata de una creación con inteligencia artificial para evitar confusiones.