Paso a paso, cómo hacer una foto con un famoso con inteligencia artificial

La inteligencia artificial está cambiando la forma en que se crean imágenes y ahora permite algo que parecía imposible: aparecer en una foto con celebridades sin necesidad de coincidir en persona. Esta tendencia se volvió viral en redes sociales, donde usuarios muestran retratos realistas junto a sus artistas favoritos.
La herramienta detrás de esta función es Google Gemini, un asistente que no solo responde consultas o ayuda a redactar textos, sino que también genera imágenes de alta calidad. Gracias a su sistema, cualquiera puede obtener una foto realista junto a actores, músicos o deportistas en cuestión de segundos.
Lo mejor es que no se requieren conocimientos técnicos ni suscripciones pagas. Con solo una cuenta de Google y una buena foto personal, es posible acceder a esta experiencia que combina creatividad, tecnología y entretenimiento digital.
Cómo hacer una foto con un famoso con IA
Paso 1
Ingresar a Google Gemini desde el navegador o la aplicación móvil y acceder con una cuenta de Google para habilitar la función de creación de imágenes.
Paso 2
Subir un retrato personal que sea nítido, con buena luz y sin desenfoques. Esto permite que la inteligencia artificial trabaje con mayor precisión para obtener un resultado natural.
Paso 3
Escribir un prompt claro y detallado. Esta instrucción guiará a la IA para generar la foto deseada. Cuantos más datos se incluyan, mejor será el resultado. Algunos puntos útiles son:
- Estilo visual: Polaroid, fotografía de estudio, instantánea casual.
- Pose: abrazado a la celebridad, sonriendo, mirando a cámara.
- Iluminación: con flash, luz natural o fondo oscuro.
- Escenario: concierto, cancha de fútbol, paisaje o interior.
Ejemplo: “Una foto estilo Polaroid de dos personas abrazadas sobre un escenario después de un concierto, ambas mirando a cámara con flash y un leve desenfoque para dar realismo”.
Paso 4
Revisar las versiones generadas por Gemini. Si alguna no convence, se puede ajustar el prompt con más detalles y volver a intentarlo hasta lograr el resultado ideal.
Paso 5
Descargar la imagen final y guardarla en el dispositivo. Si se comparte en redes sociales, lo más recomendable es aclarar que se trata de una creación con inteligencia artificial para evitar confusiones.