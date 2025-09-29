29 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Paso a paso, cómo hacer una foto con un famoso con inteligencia artificial

La inteligencia artificial de Google permite posar con celebridades sin necesidad de encuentros reales.

Por
Con simples pasos

Con simples pasos, cualquier usuario puede crear imágenes realistas y personalizadas.

Gemini

La inteligencia artificial está cambiando la forma en que se crean imágenes y ahora permite algo que parecía imposible: aparecer en una foto con celebridades sin necesidad de coincidir en persona. Esta tendencia se volvió viral en redes sociales, donde usuarios muestran retratos realistas junto a sus artistas favoritos.

¿Cuál es el significado oculto de soñar con personas fallecidas según la inteligencia artificial?. 
Te puede interesar:

Cuál es el significado oculto de soñar con personas fallecidas según la inteligencia artificial

La herramienta detrás de esta función es Google Gemini, un asistente que no solo responde consultas o ayuda a redactar textos, sino que también genera imágenes de alta calidad. Gracias a su sistema, cualquiera puede obtener una foto realista junto a actores, músicos o deportistas en cuestión de segundos.

Lo mejor es que no se requieren conocimientos técnicos ni suscripciones pagas. Con solo una cuenta de Google y una buena foto personal, es posible acceder a esta experiencia que combina creatividad, tecnología y entretenimiento digital.

Gemini_SS.width-1300.jpg

Cómo hacer una foto con un famoso con IA

Paso 1

Ingresar a Google Gemini desde el navegador o la aplicación móvil y acceder con una cuenta de Google para habilitar la función de creación de imágenes.

Paso 2

Subir un retrato personal que sea nítido, con buena luz y sin desenfoques. Esto permite que la inteligencia artificial trabaje con mayor precisión para obtener un resultado natural.

Paso 3

Escribir un prompt claro y detallado. Esta instrucción guiará a la IA para generar la foto deseada. Cuantos más datos se incluyan, mejor será el resultado. Algunos puntos útiles son:

  • Estilo visual: Polaroid, fotografía de estudio, instantánea casual.
  • Pose: abrazado a la celebridad, sonriendo, mirando a cámara.
  • Iluminación: con flash, luz natural o fondo oscuro.
  • Escenario: concierto, cancha de fútbol, paisaje o interior.

Ejemplo: “Una foto estilo Polaroid de dos personas abrazadas sobre un escenario después de un concierto, ambas mirando a cámara con flash y un leve desenfoque para dar realismo”.

Gemini

Paso 4

Revisar las versiones generadas por Gemini. Si alguna no convence, se puede ajustar el prompt con más detalles y volver a intentarlo hasta lograr el resultado ideal.

Paso 5

Descargar la imagen final y guardarla en el dispositivo. Si se comparte en redes sociales, lo más recomendable es aclarar que se trata de una creación con inteligencia artificial para evitar confusiones.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Un modelo de inteligencia artificial evaluó los rasgos de cada signo zodiacal y determinó la ocupación ideal según el perfil astrológico.  

Cuál es el mejor destino para ir de vacaciones según tu signo según la inteligencia artificial

Esta actualización ubica a Google como pionero en la integración de IA en búsquedas cotidianas.

Qué es el Modo IA de Google que sorprendió a todos en septiembre 2025

La inteligencia artificial se está incorporando cada vez más en la vida cotidiana y sus herramientas resultan útiles para planificar distintas etapas. Incluso, pueden orientar sobre qué lugares elegir al momento de comenzar una nueva vida tras la jubilación.

Qué destino es el mejor para visitar en Argentina después de jubilarte según la inteligencia artificial

La IA identifica patrones para determinar qué prenda es característica de las personas con mayor coeficiente intelectual.

Qué errores tienen las personas que se creen más inteligentes que las demás, según la inteligencia artificial

La empresa que fundó al retirarse se llama Olocip.

Jugó en Real Madrid con Cristiano Ronaldo y ahora tiene su propia empresa de inteligencia artificial

Si bien esta clasificación no es absoluta, sí destaca producciones que exigen atención plena, análisis y una mirada reflexiva por parte del espectador.  

La inteligencia artificial reveló cuáles son las plataformas ideales para ver películas y series gratis

Rating Cero

La segunda película de Los Simpson llegará casi 20 años después de la primera.

Disney anunció la esperada segunda película de Los Simpson: cuándo se estrena

Uno de los aspectos más destacados de Incontrolables es la representación de una amplia diversidad de identidades de género y sexualidad. La miniserie explora secretos ocultos en un centro para adolescentes.
play

Todos hablan de Incontrolables y su suspenso lo hace valer: de qué se trata la nueva serie de Netflix

De qué se tratan estos flamantes estrenos de Netflix.
play

Tres películas de Netflix que se estrenaron hace poco y mezclan drama, comedia, romance, acción y suspenso

S﻿egún ella es una declaración de estilo.

Cuál es el perfume favorito de Cami Mayan: este es su precio

Fueron fotografiados mientras recorrían tranquilamente las calles de Manhattan.

Leonardo DiCaprio paseó con su novia y sorprendió a todos en Nueva York: ¿qué hizo?

Ricky Montaner y Stefi Roitman están casados desde 2022.

Ricky Montaner habría sido infiel a Stefi Roitman con una ex-Gran Hermano: de quién se trata

últimas noticias

La segunda película de Los Simpson llegará casi 20 años después de la primera.

Disney anunció la esperada segunda película de Los Simpson: cuándo se estrena

Hace 16 minutos
play
Uno de los aspectos más destacados de Incontrolables es la representación de una amplia diversidad de identidades de género y sexualidad. La miniserie explora secretos ocultos en un centro para adolescentes.

Todos hablan de Incontrolables y su suspenso lo hace valer: de qué se trata la nueva serie de Netflix

Hace 21 minutos
play

Triple femicidio en Florencio Varela: el abogado de la sobrina de Sotacuro negó su participación en el hecho

Hace 30 minutos
play
De qué se tratan estos flamantes estrenos de Netflix.

Tres películas de Netflix que se estrenaron hace poco y mezclan drama, comedia, romance, acción y suspenso

Hace 33 minutos
S﻿egún ella es una declaración de estilo.

Cuál es el perfume favorito de Cami Mayan: este es su precio

Hace 34 minutos