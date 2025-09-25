25 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Adiós a Magis TV: los riesgos de vincular la app con tu correo personal

Expertos advierten sobre la exposición de datos al usar la plataforma de streaming sin licencias oficiales y dan consejos para proteger la información.

Por
Magis TV carece de licencias oficiales y expone datos sensibles de los usuarios.

Magis TV carece de licencias oficiales y expone datos sensibles de los usuarios.

Archivo - App Store

Magis TV, la plataforma de streaming gratuita más popular en América Latina, se ha convertido en una opción muy elegida por su amplio catálogo de series y películas. Sin embargo, vincular un correo personal a esta aplicación puede traer graves consecuencias para la seguridad digital. A diferencia de servicios como Netflix o Disney+, no cuenta con licencias oficiales ni protocolos sólidos de protección.

Algunos modelos ya están generando respuestas incorrectas al detectar que están siendo puestas a prueba.
Te puede interesar:

Expertos lanzaron una grave advertencia sobre la IA: ¿engaña a los humanos?

Al ingresar datos sensibles, los usuarios se exponen a la filtración de información, vulnerabilidades en sus cuentas y posibles hackeos. Pese a las advertencias, muchos siguen apostando por Magis TV debido a la gratuidad y la facilidad de acceso que ofrece. Este escenario despierta alertas en especialistas en ciberseguridad, que insisten en optar por plataformas legales y seguras.

En este contexto, es clave conocer los riesgos concretos y las medidas para proteger las cuentas ya vinculadas. También existen alternativas para desvincular la aplicación y reducir la exposición de información personal.

Magis TV
Expertos señalan filtración de datos y hackeos entre los principales riesgos de usar Magis TV.

Expertos señalan filtración de datos y hackeos entre los principales riesgos de usar Magis TV.

Riesgos de vincular mi mail con Magis TV

Entre los principales peligros que destacan los expertos figuran la filtración de datos personales, el uso indebido de la cuenta, la mayor posibilidad de hackeos y hasta sanciones en los servicios de Google. Esto se debe a que la aplicación no proviene de tiendas oficiales ni cumple con los estándares de seguridad exigidos.

En este sentido, la recomendación principal es no descargar aplicaciones no autorizadas y, en caso de hacerlo, evitar a toda costa el uso de un correo electrónico personal, ya que es la llave de acceso a múltiples servicios digitales.

Cómo desvincular mi correo electrónico personal de Magis TV

Si ya vinculaste tu mail a la app, existen pasos sencillos para reducir riesgos:

  • Quitar permisos de acceso
  • Cambiar la contraseña de la cuenta
  • Activar la autenticación en dos pasos
  • Revisar la actividad reciente para detectar accesos sospechosos
mail-sin-responder
Un correo alternativo permite usar la aplicación sin comprometer la información personal.

Un correo alternativo permite usar la aplicación sin comprometer la información personal.

Además, los especialistas aconsejan crear un correo alternativo, independiente del que usás habitualmente, en caso de seguir utilizando la plataforma. Esto permite mantener protegida la información más sensible y minimizar la exposición en caso de filtraciones.

Noticias relacionadas

Las consecuencias de dormir con el celular cerca.

Los peligros de dormir con el celular en la mesa de luz

Tomas apuntes puede ser una tarea más sencilla con un dispositivo con IA.

Adiós a no llegar a tomar apuntes: el dispositivo con IA que te facilita el estudio

Uno de los recursos del dispositivo más común es el botón SOS.

Cuáles son las apps y funciones del celular que pueden salvar vidas y cómo instalarlas

Ni por incendios ni por ahorro de energía: por qué se recomienda apagar el WiFi de noche

Existen pasos sencillos que permiten optimizar la señal móvil en diferentes contextos.

Adiós a la mala señal en el celular: cómo mejorarla en simples pasos

Esta vía ofrece una manera sencilla de modificar la apariencia de la app sin alterar su funcionamiento interno.

Así se activa el "modo estudiante aplicado" de WhatsApp: pocos los conocen

Rating Cero

Se separó Marcelo Tinelli.

Marcelo Tinelli confirmó su separación de Milett Figueroa

Bendita podría irse de El Nueve

Bomba: un histórico programa del prime time podría mudarse de canal

En Netflix existen Películas ideales para ver en familia y divertirse juntos
play

Una saga para toda la familia estrenó su tercera película en Netflix y es lo más visto del momento: cuál es

La noticia de su recuperación genera tranquilidad entre los seguidores de la franquicia, que se mostraban preocupados por su estado de salud

Spider-Man: Brand New Day, se frenó la producción por un accidente de Tom Holland: qué le pasó a la estrella de Marvel

DiCaprio interpreta a Bob Ferguson, un exrevolucionario que debe volver a sus orígenes para recuperar a su hija.

Una batalla tras otra: cómo es lo nuevo de Paul Anderson con DiCaprio y Penn

El look de Latorre combinó jean oxford, top brillante y accesorios sobrios.

El look viral de Yanina Latorre: panza al descubierto con un jean oxford tiro bajo

últimas noticias

Julián Álvarez podría haberse ido de River a otro club.

Desconocido: el club en el que pudo haber jugado Julián Álvarez después de River

Hace 6 minutos
El decreto 682 establecía retenciones cero a las exportaciones de soja, maíz, otros granos y oleaginosas, así como para sus subproductos.

El Gobierno le respondió al campo y explicó por qué le puso fin a las retenciones cero al agro

Hace 20 minutos
A River, y a Gallardo, se le empieza a acabar el tiempo.

Los porqué de una nueva frustración de River

Hace 27 minutos
Las retenciones cero a los granos durarnos apenas tres días ya que se alcanzó el cupo de u$s7.000 millones.

Fin de las "retenciones cero": qué empresas fueron las más beneficiadas

Hace 27 minutos
Abbas aseguró que Palestina está dispuesta a trabajar en un plan de paz.

Ante la ONU, el presidente palestino pidió el fin de la guerra en Gaza: "No dejaremos nuestra tierra"

Hace 32 minutos