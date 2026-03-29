De Samsung a Apple: todos los celulares que se quedarán sin Netflix desde el 1° de abril La plataforma de streaming dejará de funcionar en distintos dispositivos en el próximo mes, debido a las desactualizaciones en el sistema operativo. Por + Seguir en







Distintos celulares se quedarán sin Netflix desde abril.

La plataforma de streaming Netflix dejará de funcionar en distintos teléfonos celulares que quedaron con un sistema operativo desactualizado, lo que impactará en la experiencia de entretenimiento de muchos usuarios en el mundo.

La decisión tecnológica responde a la constante evolución de los servicios digitales. La compañía busca optimizar su rendimiento priorizando dispositivos con capacidades técnicas más avanzadas, lo que implica dejar atrás modelos fabricados entre 2011 y 2014 para incrementar los niveles de seguridad y que Netflix se encuentre disponible en celulares compatibles.

Netflix celular Distintos celulares se quedarán sin Netflix desde abril. Freepik La medida no solo afectará a una marca específica, sino que comprenderá una amplia variedad de celulares de marcas reconocidas como Samsung, LG, Sony y Apple. Los usuarios de estos dispositivos deberán encontrar alternativas para continuar disfrutando del servicio de streaming.

En este marco, a partir del 1° de abril, para utilizar Netflix en los celulares se debe tener al menos Android 7 o iOS 17.0, por lo que los usuarios con dispositivos no actualizados de software no podrán usar esa plataforma de streaming, que se trata de la más instalada a nivel mundial para ver películas y series.

Todos los celulares que se quedarán sin Netflix desde el 1° de abril Samsung Galaxy S3

Samsung Galaxy Note 2

Samsung Galaxy Grand Prime

LG Optimus L5

LG Optimus L7

LG G2

Sony Xperia Z

Sony Xperia Z1

Sony Xperia E3

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Orn fue una profesional brillante. Dejó su carrera en el marketing para construir una vida familiar, acumuló ahorros durante años con la disciplina silenciosa de quien sabe exactamente cuánto cuesta cada cosa, y un día recibió una llamada de teléfono que lo borró todo. No fue violencia. No fue un robo con intimidación física. Fue una voz al otro lado del aparato que supo exactamente qué decir, en qué tono decirlo, y cuándo pedir la transferencia. Cuando la llamada terminó, los ahorros de su familia habían desaparecido. Lo que vino después fue la segunda humillación: presentarse ante las autoridades y recibir, en lugar de ayuda, la explicación de que no había nada que hacer.