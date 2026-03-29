29 de marzo de 2026 Inicio
En Vivo

De Samsung a Apple: todos los celulares que se quedarán sin Netflix desde el 1° de abril

La plataforma de streaming dejará de funcionar en distintos dispositivos en el próximo mes, debido a las desactualizaciones en el sistema operativo.

Por
Distintos celulares se quedarán sin Netflix desde abril.

Distintos celulares se quedarán sin Netflix desde abril.

La plataforma de streaming Netflix dejará de funcionar en distintos teléfonos celulares que quedaron con un sistema operativo desactualizado, lo que impactará en la experiencia de entretenimiento de muchos usuarios en el mundo.

Una película animada sobre un histórico videojuego es ideal para ver en familia. 
Te puede interesar:

Esta película animada sobre un histórico videojuego es ideal para ver en familia y ya está en Netflix: cómo se llama

La decisión tecnológica responde a la constante evolución de los servicios digitales. La compañía busca optimizar su rendimiento priorizando dispositivos con capacidades técnicas más avanzadas, lo que implica dejar atrás modelos fabricados entre 2011 y 2014 para incrementar los niveles de seguridad y que Netflix se encuentre disponible en celulares compatibles.

Netflix celular
Distintos celulares se quedarán sin Netflix desde abril.

Distintos celulares se quedarán sin Netflix desde abril.

La medida no solo afectará a una marca específica, sino que comprenderá una amplia variedad de celulares de marcas reconocidas como Samsung, LG, Sony y Apple. Los usuarios de estos dispositivos deberán encontrar alternativas para continuar disfrutando del servicio de streaming.

En este marco, a partir del 1° de abril, para utilizar Netflix en los celulares se debe tener al menos Android 7 o iOS 17.0, por lo que los usuarios con dispositivos no actualizados de software no podrán usar esa plataforma de streaming, que se trata de la más instalada a nivel mundial para ver películas y series.

Todos los celulares que se quedarán sin Netflix desde el 1° de abril

  • Samsung Galaxy S3
  • Samsung Galaxy Note 2
  • Samsung Galaxy Grand Prime
  • LG Optimus L5
  • LG Optimus L7
  • LG G2
  • Sony Xperia Z
  • Sony Xperia Z1
  • Sony Xperia E3
  • Iphone X y modelos anteriores

Lo nuevo en Netflix: de qué se trata La línea roja, la película tailandesa a pura venganza

Desde los creadores de Hunger, La línea roja llegó a Netflix como uno de los thrillers tailandeses más urgentes de los últimos años: un film que coloca a tres mujeres ordinarias frente a una maquinaria criminal protegida por la geografía, la corrupción y la indiferencia del Estado.

Orn fue una profesional brillante. Dejó su carrera en el marketing para construir una vida familiar, acumuló ahorros durante años con la disciplina silenciosa de quien sabe exactamente cuánto cuesta cada cosa, y un día recibió una llamada de teléfono que lo borró todo. No fue violencia. No fue un robo con intimidación física. Fue una voz al otro lado del aparato que supo exactamente qué decir, en qué tono decirlo, y cuándo pedir la transferencia.

Cuando la llamada terminó, los ahorros de su familia habían desaparecido. Lo que vino después fue la segunda humillación: presentarse ante las autoridades y recibir, en lugar de ayuda, la explicación de que no había nada que hacer.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Locura de amor en Las Vegas se instaló rápidamente entre los títulos más vistos de la plataforma. 
play

La comedia del momento en Netflix: de qué se trata Locura de amor en Las Vegas, la famosa película que es tendencia en el streaming

Esta es una serie de Netflix que muestra el lado oculto detrás de crímenes que aún no cierran
play

La temporada 2 de crímenes famosos en una ciudad de Estados Unidos llegó a Netflix y es furor: cómo se llama la serie

En Netflix existen varias Películas de suspenso y supervivencia, pero esta se encuentra en las más vistas
play

Futuro distópico, lucha de clases y una historia a pura acción: esta nueva película de Netflix promete engancharte

La producción juvenil australiana es un drama contemporáneo sobre escándalos escolares, vínculos afectivos y exclusión social.
play

Aprendiendo a vivir estrenó su tercera temporada en Netflix: ¿es el final de la serie?

Con una estética nocturna y una puesta en escena claustrofóbica, la película construye una sensación constante de tensión y urgencia.
play

Tres estafas, un misterio y un deseo de venganza: esta película tailandesa de Netflix promete sorprender

Se trata de una propuesta breve pero intensa, pensada para quienes buscan documentales que invitan a reflexionar sobre las fallas y desafíos del poder institucional.
play

Cuál es la miniserie documental de solo 3 capítulos que llegó a Netflix sobre una histórica fiscalía mexicana

Rating Cero

Anya Taylor-Joy presenció el Gran Premio de Japón.
play

Anya Taylor-Joy estuvo en el GP de Japón de la Fórmula 1 y se hizo viral: "Perdón, amor"

Lucho González murió a los 79 años por causas que aún se desconocen.

Murió un reconocido guitarrista con gran influencia en la música popular: los emotivos saludos de sus colegas

Una película animada sobre un histórico videojuego es ideal para ver en familia. 
play

Esta película animada sobre un histórico videojuego es ideal para ver en familia y ya está en Netflix: cómo se llama

Locura de amor en Las Vegas se instaló rápidamente entre los títulos más vistos de la plataforma. 
play

La comedia del momento en Netflix: de qué se trata Locura de amor en Las Vegas, la famosa película que es tendencia en el streaming

El primer conductor de Las pistas de Blue: qué es de su vida 25 años después del boom.

Qué fue de la vida de Steve, el conductor de Las pistas de Blue: pasaron 25 años

Lo cierto es que el vínculo entre Kidman (58) y Baker (56) es profundo. Nicole es la madrina del hijo de Simon y su exesposa Rebecca Rigg.

¿Nicole Kidman en pareja? Quien es el actor australiano que le habría llamado la atención a la actriz

últimas noticias

Calor extremo en el norte del país.

¿Ola de calor en otoño?: cuánto dura el bloqueo atmosférico que afectó la circulación de frentes fríos

Hace 6 minutos
Enterate de lo que depara el horóscopo en salud, dinero, amor y trabajo según el signo zodiacal.

Horóscopo de hoy, lunes 30 de marzo

Hace 20 minutos
El siniestro ocurrió en la Ruta 7.

Neuquén: un jefe policial de Seguridad Vial chocó alcoholizado y luego huyó del hospital

Hace 25 minutos
El organismo detalló quienes son los beneficiarios que percibirán sus montos según su DNI.

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, Pago Único, Asignaciones Familiares de PNC y Desempleo, este lunes 30 de marzo

Hace 26 minutos
Milton Rezcu defendió a su hijo y lo apuñalaron en la fiesta del asado en Zapala, Neuquén. 

Fiesta del asado en Zapala: un hombre fue apuñalado por defender a su hijo y murió: qué pasará con el acusado

Hace 36 minutos