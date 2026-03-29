La comedia del momento en Netflix: de qué se trata Locura de amor en Las Vegas, la famosa película que es tendencia en el streaming Cameron Diaz y Ashton Kutcher protagonizan esta historia sobre dos desconocidos que amanecen casados luego de una noche de excesos. + Seguir en







Locura de amor en Las Vegas se instaló rápidamente entre los títulos más vistos de la plataforma. Locura de amor en Las Vegas

Locura de amor en Las Vegas es una comedia romántica disponible en Netflix que reúne a Cameron Diaz y Ashton Kutcher. La película sigue a dos personas que no tienen nada en común, se conocen por accidente en un hotel de Las Vegas y terminan casadas sin recordar demasiado bien cómo llegaron hasta ahí. Lo que viene después es una cadena de situaciones absurdas y enredos que se desatan cuando uno de los dos gana un premio millonario en el casino usando la moneda del otro.

Aunque la crítica especializada no la ubicó entre las comedias más recordadas de su época, la química natural entre sus protagonistas sostiene el ritmo de la historia con soltura y convierte cada escena en una excusa para el humor y la tensión romántica. Su tono ligero y descontracturado, sin pretensiones de profundidad, la convierte en una opción ideal para quienes buscan entretenimiento en el catálogo de Netflix.

Con poco más de 100 minutos de duración y una premisa que no pierde el ritmo, Locura de amor en Las Vegas se instaló rápidamente entre los títulos más vistos de la plataforma. La fórmula es tan simple como efectiva, enfocada en dos personas que empiezan odiándose, una convivencia forzada por un juez y la posibilidad de que todo ese caos termine siendo la mejor historia de amor que ninguno de los dos esperaba.

Locura de amor en Las Vegas Locura de amor en Las Vegas Sinopsis de Locura de amor en Las Vegas, la comedia romántica furor en Netflix Jack Fuller (Ashton Kutcher) acaba de ser despedido de la empresa de su propio padre. Joy McNally (Cameron Diaz), agente de bolsa meticulosa y algo rígida, fue abandonada por su novio sin previo aviso. Ambos, cada uno con su propio equipaje emocional, terminan en Las Vegas buscando desahogarse. El destino los une por una confusión de habitaciones en el hotel y, tras una noche de desenfreno total, amanecen con un certificado de matrimonio. En medio de su primera discusión como "pareja", Jack usa una moneda de Joy en una máquina tragamonedas y se lleva un jackpot de tres millones de dólares, lo que da origen al conflicto principal.

Ninguno está dispuesto a ceder el premio ni a firmar el divorcio en los términos del otro, y un juez poco convencional los obliga a convivir durante seis meses antes de tomar cualquier decisión legal. Lo que sigue es una batalla doméstica llena de trampas, provocaciones y malentendidos que, de a poco, empieza a mostrar algo inesperado entre los dos.

Tráiler de Locura de amor en Las Vegas Embed - LOCURA DE AMOR EN LAS VEGAS TRAILER EN ESPAÑOL LATINO Reparto de Locura de amor en Las Vegas Cameron Diaz como Joy McNally

Ashton Kutcher como Jack Fuller

Rob Corddry

Lake Bell

Treat Williams

Dennis Farina

Jason Sudeikis

Dennis Miller

Zach Galifianakis

Michelle Krusiec