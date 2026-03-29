Esta película animada sobre un histórico videojuego es ideal para ver en familia y ya está en Netflix: cómo se llama Esta producción es una opción ideal para todas las edades con humor, aventura y mucha nostalgia. + Seguir en







Una película animada sobre un histórico videojuego es ideal para ver en familia.

Esta película animada sobre un histórico videojuego es ideal para ver en familia y ya está en Netflix: la plataforma sumó a su catálogo una de las producciones animadas más exitosas de los últimos años, basada en la icónica franquicia de Nintendo.

La propuesta combina acción, humor y referencias constantes al universo gamer, convirtiéndose en una experiencia entretenida tanto para chicos como adultos.

Además, se trata de la tercera adaptación cinematográfica de la famosa saga interactiva, tras versiones anteriores de 1986 y 1993. Producida por Illumination, el estudio detrás de Mi villano favorito, logró conquistar tanto a fanáticos históricos como a nuevas generaciones. Con una duración de 92 minutos, es una opción dinámica, colorida y perfecta para una noche familiar.

Super Mario Bros: La película Sinopsis de Super Mario Bros: La película, el estreno que ya está en Netflix La historia sigue a Mario y Luigi, dos plomeros de Brooklyn que, tras un inesperado accidente, atraviesan un portal hacia un mundo completamente nuevo.

Allí, los hermanos se separan y Luigi es capturado, mientras Mario emprende una aventura para rescatarlo. En el camino, conoce aliados como la valiente Princesa Peach y el carismático Toad, mientras enfrenta al temible Bowser, el rey de los Koopas que amenaza con destruirlo todo.

Super Mario Bros: La película Tráiler de Super Mario Bros: La película Embed - The Super Mario Bros. Movie | Official Trailer Reparto de Super Mario Bros: La película El film cuenta con un elenco de voces destacadas en su versión original: Chris Pratt como Mario

Charlie Day como Luigi

Anya Taylor-Joy como Princesa Peach

Jack Black como Bowser

Keegan-Michael Key como Toad

Seth Rogen como Donkey Kong En su versión en español latino, también cuenta con un amplio reparto de doblaje realizado en México, con adaptaciones pensadas para el público de la región.