De qué sirve envolver el router en aluminio: ¿ayuda a mejorar el Wifi?

La idea de utilizar papel de aluminio parte de su capacidad para reflejar ondas electromagnéticas
Computer Hoy
El truco de envolver el router con papel de aluminio se popularizó como una supuesta forma de mejorar la señal inalámbrica en el hogar.
La idea se basa en la capacidad del aluminio para reflejar ondas, aunque no está pensada para usos domésticos sin diseño técnico.
Estudios académicos analizaron el uso de reflectores de aluminio, pero en condiciones controladas y con estructuras específicas.
En la práctica, cubrir el router puede afectar la conexión y generar problemas técnicos y de funcionamiento.
La creencia de que envolver el router WiFi con papel de aluminio puede mejorar la señal se expandió con fuerza en redes sociales y foros de tecnología. Ante problemas de cobertura o lentitud en la conexión, muchos usuarios recurren a soluciones caseras con la expectativa de obtener resultados inmediatos.
Las dificultades para que la señal llegue a todos los ambientes de una vivienda son habituales, especialmente en casas o departamentos grandes o con paredes gruesas. En ese sentido, aparecen propuestas alternativas que prometen redirigir las ondas inalámbricas hacia sectores específicos, sin necesidad de invertir en otros equipos adicionales.
Pese a eso, detrás de este tipo de prácticas circulan interpretaciones simplificadas de conceptos técnicos complejos. Comprender cómo se propaga la señal WiFi y qué efectos reales tiene el aluminio sobre ella permite evaluar si este recurso es útil o contraproducente.
Cómo funciona el truco de envolver el router del Wifi en aluminio
La idea de utilizar papel de aluminio parte de su capacidad para reflejar ondas electromagnéticas. Según esta lógica, al cubrir el router se podría evitar que la señal se disperse en direcciones innecesarias y dirigirla hacia zonas donde la conexión es más débil. Este razonamiento impulsó la difusión del truco en videos y recomendaciones en línea.
Desde el punto de vista científico, existe un antecedente que suele mencionarse para respaldar esta teoría. En 2017, investigadores de la Universidad de Dartmouth analizaron cómo determinadas estructuras de aluminio podían modificar la cobertura inalámbrica dentro de espacios cerrados. El experimento utilizó reflectores diseñados con precisión y fabricados mediante impresión 3D, logrando orientar la señal hacia áreas específicas y reducir pérdidas hacia el exterior.
No obstante, los resultados obtenidos en ese estudio no son trasladables a un entorno doméstico común. El uso de papel de aluminio sin forma ni diseño controlado no reproduce las condiciones del experimento. Al envolver el router de manera improvisada, no se crea un reflector funcional, sino un obstáculo que interfiere con la emisión normal de la señal.
En la práctica, cubrir el equipo con aluminio suele provocar el efecto contrario al buscado. La señal queda atrapada, se generan zonas sin cobertura y aumenta el tiempo de respuesta de la red. A esto se suma un riesgo técnico importante, en donde el router necesita disipar calor a través de sus rejillas de ventilación. Al bloquearlas, la temperatura interna se eleva, el rendimiento disminuye y pueden producirse daños permanentes en el dispositivo.