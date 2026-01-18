18 de enero de 2026 Inicio
Así podés conectarte a un WiFi sin tener la contraseña, en solo segundos

Existe una función que permite conectar nuevos dispositivos a una red WiFi incluso cuando no se conoce la contraseña. Entérate cómo activarla.

El botón de WPS (Wifi Protected Setup) habilita la opción de conectarse a una red WiFi incluso cuando no se recuerda la contraseña de la red.

  • El WiFi es actualmente una herramienta imprescindible en el día a día de todos. Por este motivo, contar con un truco que garantice accesibilidad permanente a la conexión del hogar es sumamente útil para evitar imprevistos.
  • Existe una técnica sencilla y fácil de poner en práctica para conectarse en pocos segundos a cualquier modem sin necesidad de conocer la contraseña, siempre y cuando se habilite una función específica.
  • A través de esta función, se ofrecen diferentes alternativas para acceder a la conexión que no requieren de colocar la contraseña establecida originalmente.
El WiFi es actualmente una herramienta imprescindible en el día a día de todos. Por este motivo, contar con un truco que garantice accesibilidad permanente a la conexión del hogar es sumamente útil para evitar imprevistos que puedan interferir con la rutina.

Con este truco podrás aumentar la velocidad del Wifi sin hacer nada extraño.
Esta es la mejor forma de aumentar la velocidad del Wifi de tu casa solo con la configuración

En este sentido, si bien pocos lo conocen, existe una técnica sencilla y fácil de poner en práctica para conectarse en pocos segundos a cualquier modem sin necesidad de conocer la contraseña, siempre y cuando se habilite una función específica.

Como conectarte a un Wifi sin contraseña en pocos pasos

El botón de WPS (Wifi Protected Setup) habilita la opción de conectarse a una red WiFi incluso cuando no se recuerda la contraseña de la red. Esto es útil en caso de, por ejemplo, tener invitados o desear conectar un nuevo dispositivo y no recordar la clave.

A través de esta función, se ofrecen diferentes alternativas para acceder a la conexión que no requieren de colocar la contraseña establecida originalmente.

Es importante considerar que este botón puede encontrarse en casi todos los modems e incluso, en muchos casos, estos dispositivos tienen una luz específica para señalar que la función se encuentra activada. Para utilizar esta función y acceder sin contraseña al WiFi, deben seguirse los pasos enlistados a continuación.

  • Abrir en el dispositivo la opción para conectarse a una nueva red
  • Pulsar el botón WPS del modem
  • Al hacerlo, la red WiFi se abrirá durante unos pocos segundos para aceptar nuevos dispositivos

En este tiempo, la persona debe conectarse utilizando PIN, NFC, USB, PBC, etc. Este paso variará en función de la opción selecta.

Cuando finalice el corto período, la conexión vuelve a cerrarse por motivos de seguridad. En caso de que pueda accederse a esta función a través de un PIN de seguridad, es importante contemplar que este código generalmente tiene 8 dígitos y puede localizarse en el inferior del modem.

