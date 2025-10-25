La función que hay que desactivar en Android para que el celular funcione más rápido

Un simple ajuste oculto puede acelerar el sistema y prolongar la vida útil del teléfono sin necesidad de gastar dinero en un nuevo dispositivo.

Esta opción no es muy conocida y su impacto es inmediato.

Con este truco podés tener Wifi hasta en un viaje con el auto: se activa fácilmente

Los celulares Android suelen perder agilidad con el tiempo , ya que las aplicaciones tardan en abrirse, las pantallas se traban y las transiciones se vuelven lentas. Pese a eso, no siempre es necesario cambiar de dispositivo para notar una mejora de rendimiento. Un simple ajuste en la configuración puede hacer que el teléfono funcione como nuevo.

Uno de los métodos más eficaces consiste en d esactivar las animaciones del sistema operativo . Este pequeño cambio, que se realiza desde un menú oculto de Android, libera recursos del procesador y reduce el consumo de memoria, logrando que las apps y menús respondan de manera mucho más fluida.

Aunque esta opción no es muy conocida, su impacto es inmediato, por lo que los tiempos de carga se acortan, las transiciones se vuelven más ágiles y la batería dura un poco más, especialmente en equipos de gama media o baja que ya acumulan varios años de uso.

Por qué se recomienda desactivar las animaciones en Android

Las animaciones del sistema, como el movimiento entre ventanas o los efectos visuales al abrir aplicaciones, aportan estética, pero también demandan recursos del procesador y de la GPU. En dispositivos más antiguos, esto puede generar demoras y hacer que todo parezca más lento.

Desactivarlas permite que el hardware enfoque su potencia en las tareas principales y no en detalles visuales secundarios. Al hacerlo, el sistema responde más rápido y se aprovecha mejor la capacidad del equipo, incluso cuando se ejecutan varias apps al mismo tiempo.

Celular Asegurar un acceso rápido en dispositivos Android es fundamental Freepik.

Cómo desactivar las animaciones en Android

Ingresar al menú Ajustes del teléfono.

del teléfono. Buscar la opción Opciones de desarrollador (si no aparece, hay que activarla tocando siete veces seguidas la opción “Número de compilación” dentro de “Información del teléfono”).

(si no aparece, hay que activarla tocando siete veces seguidas la opción “Número de compilación” dentro de “Información del teléfono”). Dentro del menú de desarrollador, localizar las secciones Escala de animación de ventana , Escala de animación de transición y Escala de duración del animador .

, y . En cada una, seleccionar Animación desactivada.

A partir de ese momento, el sistema dejará de ejecutar transiciones visuales y los movimientos en pantalla serán inmediatos. Esto no solo acelera el funcionamiento del celular, sino que también puede contribuir a un menor consumo energético.