25 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

La función que hay que desactivar en Android para que el celular funcione más rápido

Un simple ajuste oculto puede acelerar el sistema y prolongar la vida útil del teléfono sin necesidad de gastar dinero en un nuevo dispositivo.

Por
Esta opción no es muy conocida y su impacto es inmediato.

Esta opción no es muy conocida y su impacto es inmediato.

  • Desactivar una opción poco conocida puede acelerar notablemente los teléfonos Android, sin necesidad de comprar un equipo nuevo.
  • Las animaciones del sistema consumen recursos del procesador y la memoria, ralentizando el rendimiento con el paso del tiempo.
  • Este ajuste se puede modificar fácilmente desde el menú de desarrollador, mejorando la velocidad general del dispositivo.
  • Además, limpiar la memoria caché y eliminar apps innecesarias ayuda a optimizar aún más la experiencia del usuario.
con este truco podes tener wifi hasta en un viaje con el auto: se activa facilmente
Te puede interesar:

Con este truco podés tener Wifi hasta en un viaje con el auto: se activa fácilmente

Los celulares Android suelen perder agilidad con el tiempo, ya que las aplicaciones tardan en abrirse, las pantallas se traban y las transiciones se vuelven lentas. Pese a eso, no siempre es necesario cambiar de dispositivo para notar una mejora de rendimiento. Un simple ajuste en la configuración puede hacer que el teléfono funcione como nuevo.

Uno de los métodos más eficaces consiste en desactivar las animaciones del sistema operativo. Este pequeño cambio, que se realiza desde un menú oculto de Android, libera recursos del procesador y reduce el consumo de memoria, logrando que las apps y menús respondan de manera mucho más fluida.

Aunque esta opción no es muy conocida, su impacto es inmediato, por lo que los tiempos de carga se acortan, las transiciones se vuelven más ágiles y la batería dura un poco más, especialmente en equipos de gama media o baja que ya acumulan varios años de uso.

Jóvenes teléfonos celulares

Por qué se recomienda desactivar las animaciones en Android

Las animaciones del sistema, como el movimiento entre ventanas o los efectos visuales al abrir aplicaciones, aportan estética, pero también demandan recursos del procesador y de la GPU. En dispositivos más antiguos, esto puede generar demoras y hacer que todo parezca más lento.

Desactivarlas permite que el hardware enfoque su potencia en las tareas principales y no en detalles visuales secundarios. Al hacerlo, el sistema responde más rápido y se aprovecha mejor la capacidad del equipo, incluso cuando se ejecutan varias apps al mismo tiempo.

Celular
Asegurar un acceso rápido en dispositivos Android es fundamental

Asegurar un acceso rápido en dispositivos Android es fundamental

Cómo desactivar las animaciones en Android

  • Ingresar al menú Ajustes del teléfono.
  • Buscar la opción Opciones de desarrollador (si no aparece, hay que activarla tocando siete veces seguidas la opción “Número de compilación” dentro de “Información del teléfono”).
  • Dentro del menú de desarrollador, localizar las secciones Escala de animación de ventana, Escala de animación de transición y Escala de duración del animador.
  • En cada una, seleccionar Animación desactivada.

A partir de ese momento, el sistema dejará de ejecutar transiciones visuales y los movimientos en pantalla serán inmediatos. Esto no solo acelera el funcionamiento del celular, sino que también puede contribuir a un menor consumo energético.

Noticias relacionadas

Sus materiales resistentes le permiten soportar temperaturas de hasta 290 grados. 

¿Adiós a los bomberos? El robot con forma de perro que apaga incendios

Android desarrolló nuevas funciones que permiten gestionar las aplicaciones de manera más eficiente.

Así se instala y desinstala aplicaciones del celular para no tener problemas de seguridad

este es el truco definitivo para que tu wifi ya no ande lento

Este es el truco definitivo para que tu Wifi ya no ande lento

Su tamaño, de más de tres metros de ancho, la convierte en una opción ideal para quienes buscan una experiencia visual inmersiva.

Así es la pantalla de 126 pulgadas con 4K para tener un cine en tu casa

Cómo cambiar la contraseña de tu red WiFi doméstica.

De qué forma podés cambiar la contraseña del Wifi en pocos pasos

Esta no es la primera vez que se realiza una edición genética en animales. Hace años que es una práctica que desarrollan los biotecnólogos, tanto para aumentar la producción ganadera, como así también prevenir enfermedades.

Científicos escoceses desarrollaron cerdos modificados genéticamente que resisten la peste porcina

Rating Cero

El hijo mayor de la conductora y el exfutbolista debutó en una campaña de ropa urbana.

El debut de Valentino López junto a su novia: el hijo de Wanda Nara y Maxi López se lanzó como modelo

La serie con la que se enganchó el delantero argentino.
play

Esta es la serie que le encanta a Julián Álvarez: está en Netflix

Chechu Bonelli y Darío Cvitanich ahora tienen nuevos vínculos

Fueron una de las parejas de famosos más queridas pero tras su ruptura ya tendrían nuevos romances: quiéne son

La producción de Netflix se consagró como la mejor de la plataforma según el prestigioso ranking de Entertainment Weekly.
play

Está en Netflix, tiene 10 capítulos recargados de terror y es una de las mejores series de la plataforma

Ariana Grande eligió Flowerbomb de Viktor & Rolf como su aroma predilecto por su combinación floral y potente.

Este es el perfume favorito de Ariana Grande: cuánto sale en Argentina

Se suman nuevas producciones a Netflix que combinan terror con comedia
play

Era la solución a las enfermedades pero terminó en una pandemia zombie: esta película es cada vez más vista en Netflix

últimas noticias

El hijo mayor de la conductora y el exfutbolista debutó en una campaña de ropa urbana.

El debut de Valentino López junto a su novia: el hijo de Wanda Nara y Maxi López se lanzó como modelo

Hace 8 minutos
En el último mes, Estados Unidos atacó diez lanchas cerca de las costas de Venezuela y Colombia.

Nicolás Maduro pidió retirarle la nacionalidad al opositor Leopoldo López por "llamar a la intervención" de EEUU

Hace 29 minutos
play
Antonio Conte y Lautaro Martínez, a las puteadas en pleno partido.

"Cagón": el picante cruce entre Lautaro Martínez y Antonio Conte, su exentrenador

Hace 42 minutos

Ensenada: encontraron un feto frente al Hospital Cestino tras el temporal

Hace 1 hora
Estos son los lugares recomendados por guías de Turismo

Si pensás en recorrer Buenos Aires con destinos rurales, en estos lugares encontrarás mucha tranquilidad

Hace 1 hora