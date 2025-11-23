Cómo podés crear una red Wifi para invitados con el internet de tu hogar

Una vez que hayas seleccionado un nombre y la contraseña, acepta el proceso y con ello ya tendrás una red de invitados creada. Esta información es la que le tendrás que compartir a tus visitantes para que se conecten a la red.

En esta época cuando ya comienzan las fiestas de fin de año , es importante mantener tu seguridad dentro de casa si serás anfitrión . Y no estamos hablando de que resguardes tus cosas, sino que protejas tu red wifi .

En Tech Bit te vamos a explicar cómo puedes crear una red wifi para invitados . Con ello, evitarás darle tus credenciales reales de wifi a la persona que desee conectarse , además que podrá desconectarlo cuando quieras para evitar que siga usando tu red .

Lo primero que debes hacer es acceder a la configuración de tu router escribiendo las IPs 192.168.1.1 o 192.168.0.1 (habitualmente son estas) en tu navegador . Después da Enter .

Una vez en el menú de administración , hay que dirigirse a la sección de conexiones inalámbricas o "Wireless" . En los menús puede aparecer como "Red de Invitados", "WiFi para invitados" o "Guest Network" . Al acceder tendrás que brindar algunos datos como nombre (SSID) que se encuentra en la parte trasera de tu router y una contraseña segura. Recuerda que esta debe ser diferente a la contraseña principal que tienes en tu red.

Una vez que hayas seleccionado un nombre y la contraseña, acepta el proceso y con ello ya tendrás una red de invitados creada. Esta información es la que le tendrás que compartir a tus visitantes para que se conecten a la red.

Debes saber que algunos operadores te permitan realizar esta acción desde su aplicación móvil y será mucho más fácil el proceso ya que todo lo podrás realizar desde tu celular. O también, puede que esta opción no esté disponible, por lo que tendrás que llamar a tu operador para hacer la aclaración.