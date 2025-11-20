Internet más rápido: de qué se trata el Wifi 7 y cómo acceder en Argentina

Se trata de una nueva generación de tecnología, que permite que haya mejor conectividad con mayor velocidad, capacidad y eficiencia.

Hoy en día es posible tener Internet cuatro veces más rápida en la Argentina . Esto implica pasar de Wi-Fi 6 al Wi-Fi 7 , que presenta mejoras significativas de velocidad, capacidad y eficiencia de las conexiones inalámbricas en comparación con generaciones anteriores. En ese sentido, muchas personas se preguntan cómo acceder a esta red de Wi-Fi.

Primero, es necesario la diferencia entre ambas. Son diferentes versiones o estándares que han evolucionado a lo largo del tiempo para mejorar la tecnología de conexión inalámbrica . Cada generación se basa en una norma IEEE 802.11 específica y presenta mejoras en velocidad, alcance, capacidad, eficiencia y funcionalidades en comparación con la anterior.

En ese sentido, el Wi-Fi 7 es superior a la sexta generación . A diferencia de su versión anterior, puede alcanzar velocidades de hasta 46 Gbps , casi cuatro veces más rápidas, gracias a varios avances técnicos como un doble ancho de banda de hasta 320 MHz, modulación avanzada 4096-QAM y la operación de múltiples enlaces (MLO) que permite usar simultáneamente las bandas de 2,4 GHz, 5 GHz y 6 GHz para mayor estabilidad y rendimiento . También mejora la latencia y la eficiencia en redes congestionadas, con mayor número de antenas (hasta 16 streams MU-MIMO) para mayor capacidad y cobertura.

Todos estos avances hacen que Wi-Fi 7 sea ideal para aplicaciones que exigen gran ancho de banda, baja latencia y conexiones muy estables. Este es el caso de la realidad aumentada/virtual, videoconferencias y streaming 4K/8K.

Para quienes quieran cambiarse de generación, el Wi-Fi 7 está disponible en la Argentina para dentro del hogar . Para acceder este tipo de red, solo hace falta comunicarse con los proveedores de Internet que ofrecen routers con esta tecnología. Igualmente, estos dispositivos que permiten tener Wi-Fi 7 se pueden comprar en cualquier otra tienda de informática.

Un router compatible con esta tecnología debe soportar las tres bandas de frecuencia (2.4 GHz, 5 GHz y 6 GHz) y canales ultraanchos de hasta 320 MHz para alcanzar las mayores velocidades y estabilidad que ofrece esta tecnología. De esa forma, se podrá conseguir velocidades más rápidas, conexión simétrica, menor latencia y mayor estabilidad en las conexiones inalámbricas.

Es sumamente importante el buen funcionamiento del router para poder tener buena conectividad. Aunque se cuente con Wi-Fi 7, si la conexión a Internet que ofrece el router es mala, la velocidad final de acceso tendrá deficiencias dentro de la casa.

Otro punto relevante para poder usar el Wi-Fi 7 es tener dispositivos compartibles con esta conexión inalámbrica, ya sean smartphones, laptops, tablets o consolas. Algunos equipos más antiguos puede que no cuenten con lo necesario para aprovechar las mejoras que ofrece esta nueva generación de Internet. Necesitan hardware y chipsets específicos capaces de beneficiarse de las mejoras técnicas de esta nueva generación. Estos permiten realizar transmisiones de alta definición 4K/8K, jugar en la nube sin interrupciones, y mantener múltiples conexiones simultáneas con alta eficiencia y baja latencia.

Igualmente, cualquier dispositivo se puede conectar a una red Wi-Fi 7 usando estándares anteriores. Sin embargo, puede que la conexión no sea tan rápida porque no puede aprovechar completamente las mejoras del nuevo estándar.