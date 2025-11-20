20 de noviembre de 2025 Inicio
Internet más rápido: de qué se trata el Wifi 7 y cómo acceder en Argentina

Se trata de una nueva generación de tecnología, que permite que haya mejor conectividad con mayor velocidad, capacidad y eficiencia.

Hoy en día es posible tener Internet cuatro veces más rápida en la Argentina. Esto implica pasar de Wi-Fi 6 al Wi-Fi 7, que presenta mejoras significativas de velocidad, capacidad y eficiencia de las conexiones inalámbricas en comparación con generaciones anteriores. En ese sentido, muchas personas se preguntan cómo acceder a esta red de Wi-Fi.

Primero, es necesario la diferencia entre ambas. Son diferentes versiones o estándares que han evolucionado a lo largo del tiempo para mejorar la tecnología de conexión inalámbrica. Cada generación se basa en una norma IEEE 802.11 específica y presenta mejoras en velocidad, alcance, capacidad, eficiencia y funcionalidades en comparación con la anterior.

Cómo es el Wifi 7 y de qué forma podés acceder a un internet más rápido

En ese sentido, el Wi-Fi 7 es superior a la sexta generación. A diferencia de su versión anterior, puede alcanzar velocidades de hasta 46 Gbps, casi cuatro veces más rápidas, gracias a varios avances técnicos como un doble ancho de banda de hasta 320 MHz, modulación avanzada 4096-QAM y la operación de múltiples enlaces (MLO) que permite usar simultáneamente las bandas de 2,4 GHz, 5 GHz y 6 GHz para mayor estabilidad y rendimiento. También mejora la latencia y la eficiencia en redes congestionadas, con mayor número de antenas (hasta 16 streams MU-MIMO) para mayor capacidad y cobertura.

Todos estos avances hacen que Wi-Fi 7 sea ideal para aplicaciones que exigen gran ancho de banda, baja latencia y conexiones muy estables. Este es el caso de la realidad aumentada/virtual, videoconferencias y streaming 4K/8K.

Para quienes quieran cambiarse de generación, el Wi-Fi 7 está disponible en la Argentina para dentro del hogar. Para acceder este tipo de red, solo hace falta comunicarse con los proveedores de Internet que ofrecen routers con esta tecnología. Igualmente, estos dispositivos que permiten tener Wi-Fi 7 se pueden comprar en cualquier otra tienda de informática.

Un router compatible con esta tecnología debe soportar las tres bandas de frecuencia (2.4 GHz, 5 GHz y 6 GHz) y canales ultraanchos de hasta 320 MHz para alcanzar las mayores velocidades y estabilidad que ofrece esta tecnología. De esa forma, se podrá conseguir velocidades más rápidas, conexión simétrica, menor latencia y mayor estabilidad en las conexiones inalámbricas.

Es sumamente importante el buen funcionamiento del router para poder tener buena conectividad. Aunque se cuente con Wi-Fi 7, si la conexión a Internet que ofrece el router es mala, la velocidad final de acceso tendrá deficiencias dentro de la casa.

Otro punto relevante para poder usar el Wi-Fi 7 es tener dispositivos compartibles con esta conexión inalámbrica, ya sean smartphones, laptops, tablets o consolas. Algunos equipos más antiguos puede que no cuenten con lo necesario para aprovechar las mejoras que ofrece esta nueva generación de Internet. Necesitan hardware y chipsets específicos capaces de beneficiarse de las mejoras técnicas de esta nueva generación. Estos permiten realizar transmisiones de alta definición 4K/8K, jugar en la nube sin interrupciones, y mantener múltiples conexiones simultáneas con alta eficiencia y baja latencia.

Igualmente, cualquier dispositivo se puede conectar a una red Wi-Fi 7 usando estándares anteriores. Sin embargo, puede que la conexión no sea tan rápida porque no puede aprovechar completamente las mejoras del nuevo estándar.

