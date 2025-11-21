La protección digital dentro del hogar se sostiene principalmente en contraseñas fuertes y sistemas actualizados, más que en la práctica de apagar el router WiFi.

La costumbre de desconectar el router WiFi por la noche o en momentos de poca actividad es una práctica extendida en muchos hogares por distintos motivos. Con frecuencia, se realiza con la idea de reducir el consumo eléctrico, disminuir ciertos temores vinculados a ondas electromagnéticas o mejorar la seguridad, además de intentar prolongar la vida útil del equipo.

Sin embargo, esta acción no produce un impacto relevante en la economía doméstica . El gasto energético de un router suele ser muy bajo en comparación con otros aparatos, por lo que el ahorro que se obtiene al apagarlo es mínimo. Del mismo modo, las inquietudes sobre seguridad o desgaste del dispositivo suelen estar sobredimensionadas, ya que los firmwares modernos están preparados para un funcionamiento continuo y la protección depende mucho más de contraseñas sólidas y sistemas actualizados.

Incluso, encender y apagar el router de forma reiterada puede generar efectos contraproducentes, como interrumpir actualizaciones automáticas del firmware o forzar una renegociación de parámetros con el proveedor de internet, lo que en ocasiones ocasiona pequeñas demoras en la conexión. En consecuencia, pese a que la intención es positiva, esta práctica no ofrece un beneficio significativo que justifique interrumpir el servicio con regularidad.

La acción de desconectar el router WiFi por las noches o durante períodos prolongados es una costumbre frecuente inspirada en distintas creencias populares. Muchas personas recurren a esta práctica con la idea de lograr un ahorro energético considerable, reducir inquietudes vinculadas a la exposición a ondas electromagnéticas o extender la vida útil del dispositivo.

No obstante, el impacto económico real dista mucho de lo que suele imaginarse. Los routers actuales consumen muy poca energía en comparación con otros aparatos del hogar. Su gasto diario es similar al de un cargador de teléfono conectado sin uso, por lo que el ahorro obtenido al apagarlo cada día resulta mínimo dentro de la factura mensual y difícilmente representa una diferencia tangible para el presupuesto familiar.

WIFI FREEPIK

Respecto de la seguridad, apagar el router puede transmitir una sensación de protección que no coincide con la realidad. Desconectar la señal evita el acceso durante unas horas, pero la verdadera protección se logra mediante software actualizado, contraseñas complejas y una configuración adecuada de la red. Un apagado ocasional no reemplaza medidas activas y constantes que resguardan de forma efectiva la información y los dispositivos.

En relación con la durabilidad del equipo, la impresión de que apagarlo prolonga su vida útil no se corresponde con el funcionamiento previsto por los fabricantes. Los routers modernos están diseñados para operar de manera ininterrumpida todo el día, todos los días. Exponerlos a ciclos repetidos de encendido y apagado provoca fluctuaciones térmicas y eléctricas que pueden generar más desgaste que mantenerlos encendidos de forma permanente.

Router WiFi Freepik

También es importante considerar el efecto sobre la conexión. Cada apagado obliga al dispositivo a reconectarse al proveedor de internet, renegociando parámetros de red y provocando pequeñas demoras. A esto se suma la interrupción de actualizaciones automáticas de firmware y parches de seguridad que suelen ejecutarse en horarios de baja actividad, lo que puede dejar al equipo sin mejoras clave si permanece apagado durante esos momentos.

En síntesis, aunque desconectar el WiFi por la noche no genera un daño directo, sus beneficios reales son escasos. El ahorro es casi imperceptible, la seguridad no mejora significativamente y el aparato puede enfrentar un desgaste innecesario. Por esta razón, lo más conveniente es mantener el router en funcionamiento continuo, permitiendo actualizaciones, estabilidad y un rendimiento óptimo en el uso diario.