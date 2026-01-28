28 de enero de 2026 Inicio
Cómo es el truco para mejorar el Wifi moviendo el router unos centímetros

Con ajustes precisos en su ubicación, es posible optimizar la red doméstica sin costos adicionales y lograr mayor estabilidad en videollamadas y streaming, algo que cambiar de proveedor no siempre soluciona.

  • Las interrupciones del WiFi no siempre dependen del proveedor.
  • Muchos problemas se originan en la ubicación del router.
  • Medir distancias y evitar obstáculos mejora la señal.
  • Un pequeño movimiento puede estabilizar la conexión sin costo.

Cuando la conexión a internet parece comportarse de manera impredecible y se interrumpe en plena videollamada importante, la experiencia resulta frustrante para muchos usuarios. Estas caídas repentinas de velocidad afectan tanto al trabajo como al entretenimiento y suelen llevar a pensar que el problema se origina directamente en el proveedor del servicio.

Sin embargo, antes de evaluar un cambio de compañía o la cancelación del plan contratado, existe un factor básico que con frecuencia se pasa por alto. Las fallas de cobertura y rendimiento no siempre se resuelven con más velocidad o configuraciones técnicas complejas, ya que en muchos casos la causa está vinculada a aspectos físicos del hogar y puede detectarse con una simple medición del espacio.

wifi

La ubicación del router cumple un rol clave en la calidad de la señal, dado que cada metro adicional y cada obstáculo sólido reducen su alcance. Medir distancias permite identificar si el dispositivo se encuentra demasiado alejado de las zonas de mayor uso o si hay barreras que interfieren en la transmisión. Ajustar su posición según la distribución del ambiente suele ser la alternativa más efectiva y económica para mejorar la estabilidad del WiFi.

Así podés mejorar el Wifi moviendo el router pocos centímetros

La estabilidad de una conexión que parece impredecible depende en gran medida de la física de las ondas de radio, donde unos pocos centímetros pueden definir la diferencia entre una señal clara y cortes constantes. Al reubicar el router, se busca una línea de transmisión más directa hacia los dispositivos conectados. Un leve movimiento puede apartarlo de superficies metálicas o esquinas que absorben la señal, facilitando que las ondas se distribuyan mejor en el ambiente en lugar de disiparse frente a obstáculos imperceptibles.

Utilizar una cinta métrica ayuda a aplicar una regla básica: el router necesita ubicarse en un punto céntrico y elevado. Cuando el equipo queda a ras del suelo o detrás de un televisor, gran parte de la señal se pierde al chocar con barreras cercanas. Elevarlo unos centímetros o separarlo de la pared disminuye la interferencia de materiales densos como el metal o el hormigón, mejora la cobertura y reduce las caídas de velocidad entre ambientes.

También resulta clave mantener distancia de otros dispositivos electrónicos que operan en frecuencias similares, como microondas o teléfonos inalámbricos. Alejar el router de estos equipos reduce el ruido electromagnético que degrada la conexión. Con ajustes precisos en su ubicación, es posible optimizar la red doméstica sin costos adicionales y lograr mayor estabilidad en videollamadas y streaming, algo que cambiar de proveedor no siempre soluciona.

