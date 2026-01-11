Truco revelado: así podés ver la contraseña de un Wifi sin utilizar otras aplicaciones Estos dispositivos, ya integrados a la rutina diaria, facilitan la comunicación, el acceso inmediato a la información y el disfrute de múltiples alternativas de entretenimiento. Por + Seguir en







Una conexión estable permite aprovechar al máximo teléfonos, computadoras y otros dispositivos.

El Wi-Fi facilita el acceso a internet, pero requiere protección frente a ciberdelincuentes.

Usar una contraseña segura limita el acceso a usuarios autorizados y protege los datos.

La clave se puede consultar desde el dispositivo, Windows o el router sin apps externas. Contar con una conexión a internet de calidad constituye un elemento clave para sacar el máximo provecho de dispositivos tecnológicos como teléfonos móviles, computadoras, tabletas, televisores inteligentes y otros equipos con acceso a la red. Estos aparatos, presentes en la vida diaria, facilitan la comunicación, el acceso inmediato a información y el disfrute de distintas opciones de entretenimiento.

Todo esto resulta posible gracias a las redes wifi, disponibles en hogares, empresas e incluso en espacios públicos, lo que permite un acceso cómodo y constante a internet. Con el avance de la tecnología, también surgen nuevos riesgos. Personas inescrupulosas buscan vulnerar la seguridad de estas redes para acceder a datos personales sin autorización, aprovechando la ausencia de una conexión física mediante cables.

wifi Frente a estas amenazas, proteger la red con una contraseña segura se vuelve imprescindible. Así se restringe el acceso únicamente a los miembros del hogar, evitando el robo de ancho de banda y minimizando la posibilidad de que ciberdelincuentes comprometan la seguridad de los dispositivos conectados.

Como saber la contraseña del Wifi sin tener otra aplicación Para descubrir la clave de la red a la que estás conectado sin recurrir a herramientas externas, el método más directo consiste en revisar los ajustes de red de tu propio dispositivo. En teléfonos modernos con sistemas Android o iOS, basta ingresar a la configuración de redes inalámbricas, seleccionar la red activa y buscar la opción de compartir mediante código QR. Al visualizar el código, muchos sistemas muestran la contraseña justo debajo del gráfico o permiten capturar la pantalla para leerla con el escáner integrado de la cámara.

ni-se-te-ocurra-poner-el-router-del-wifi-al-lado-de-tu-tv-o-sufriras-las-consecuencias Si utilizás una computadora con Windows, el procedimiento resulta igual de sencillo a través del Panel de Control. Debés ir al Centro de redes y recursos compartidos, hacer clic sobre el nombre de la conexión wifi y abrir las Propiedades inalámbricas. En la pestaña de Seguridad, un recuadro con puntos oculta la clave; al marcar la casilla de mostrar caracteres, el sistema revela la contraseña al instante. Este método aprovecha las funciones administrativas integradas en el equipo sin necesidad de software adicional.