11 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

Truco revelado: así podés ver la contraseña de un Wifi sin utilizar otras aplicaciones

Estos dispositivos, ya integrados a la rutina diaria, facilitan la comunicación, el acceso inmediato a la información y el disfrute de múltiples alternativas de entretenimiento.

Por
Truco revelado: así podés ver la contraseña de un Wifi sin utilizar otras aplicaciones
  • Una conexión estable permite aprovechar al máximo teléfonos, computadoras y otros dispositivos.
  • El Wi-Fi facilita el acceso a internet, pero requiere protección frente a ciberdelincuentes.
  • Usar una contraseña segura limita el acceso a usuarios autorizados y protege los datos.
  • La clave se puede consultar desde el dispositivo, Windows o el router sin apps externas.

Contar con una conexión a internet de calidad constituye un elemento clave para sacar el máximo provecho de dispositivos tecnológicos como teléfonos móviles, computadoras, tabletas, televisores inteligentes y otros equipos con acceso a la red. Estos aparatos, presentes en la vida diaria, facilitan la comunicación, el acceso inmediato a información y el disfrute de distintas opciones de entretenimiento.

Con este truco del asistente virtual podés mejorar tu Wifi.
Te puede interesar:

Si tenés Alexa en tu casa podés medir la velocidad de tu Wifi así de fácil

Todo esto resulta posible gracias a las redes wifi, disponibles en hogares, empresas e incluso en espacios públicos, lo que permite un acceso cómodo y constante a internet. Con el avance de la tecnología, también surgen nuevos riesgos. Personas inescrupulosas buscan vulnerar la seguridad de estas redes para acceder a datos personales sin autorización, aprovechando la ausencia de una conexión física mediante cables.

wifi

Frente a estas amenazas, proteger la red con una contraseña segura se vuelve imprescindible. Así se restringe el acceso únicamente a los miembros del hogar, evitando el robo de ancho de banda y minimizando la posibilidad de que ciberdelincuentes comprometan la seguridad de los dispositivos conectados.

Como saber la contraseña del Wifi sin tener otra aplicación

Para descubrir la clave de la red a la que estás conectado sin recurrir a herramientas externas, el método más directo consiste en revisar los ajustes de red de tu propio dispositivo. En teléfonos modernos con sistemas Android o iOS, basta ingresar a la configuración de redes inalámbricas, seleccionar la red activa y buscar la opción de compartir mediante código QR. Al visualizar el código, muchos sistemas muestran la contraseña justo debajo del gráfico o permiten capturar la pantalla para leerla con el escáner integrado de la cámara.

ni-se-te-ocurra-poner-el-router-del-wifi-al-lado-de-tu-tv-o-sufriras-las-consecuencias

Si utilizás una computadora con Windows, el procedimiento resulta igual de sencillo a través del Panel de Control. Debés ir al Centro de redes y recursos compartidos, hacer clic sobre el nombre de la conexión wifi y abrir las Propiedades inalámbricas. En la pestaña de Seguridad, un recuadro con puntos oculta la clave; al marcar la casilla de mostrar caracteres, el sistema revela la contraseña al instante. Este método aprovecha las funciones administrativas integradas en el equipo sin necesidad de software adicional.

Otra opción confiable consiste en ingresar directamente a la interfaz del router desde el navegador. Solo se necesita colocar la dirección IP del equipo (generalmente 192.168.0.1 o 192.168.1.1) y las credenciales de fábrica que suelen aparecer en una etiqueta adherida al aparato. Dentro del panel de administración, en la sección de configuración inalámbrica o seguridad, se puede leer la contraseña actual e incluso modificarla. Esta alternativa garantiza el acceso a la información original sin depender de aplicaciones externas que podrían afectar la privacidad.

Noticias relacionadas

Esta mejora estaría orientada a optimizar tanto la velocidad de conexión como la compatibilidad con distintos dispositivos. La herramienta ya se encuentra activa en el canal Canary.

Cuál es el cambio clave que piensa Google para el Wifi en celulares compartidos

Trucos para conectarse en el Wifi sin saber la contraseña.

Este es el truco para conectarte al Wifi de tu celular y evitar las redes públicas

Bruno Scopazzo en el set de El Eternauta.
play

El creador de Guardianas del Pop Argentino habló del clip viral: "La IA es una gran herramienta, no reemplaza la creatividad"

Con este truco podés potenciar tu red de Wifi en el hogar.

Así podés hacer que el Wifi llegue sin problemas a toda tu casa: no necesitas cables ni conocimientos extras de tecnología

HP presentó una computadora integrada en un teclado en CES 2026.

Adiós a las computadoras que ocupan espacio: así es el novedoso dispositivo que sorprende por su tamaño

Un celular con teclado físico vuelve a escena en CES 2026.

¿Celulares vintage? Así es el teléfono que trae al "BlackBerry" otra vez al mercado

Rating Cero

La icónica banda británica Depeche Mode lanzó este viernes 9 de enero su nuevo documental y película de concierto, “Depeche Mode: M”, a través de Netflix.
play

Lo nuevo en Netflix: así es Depeche Mode, M, el documental sobre la histórica banda británica

Harry Styles apuesta por propuestas audaces y con sello propio.

Este es el perfume favorito de Harry Styles: cuánto sale en Argentina

Detrás de su estética simétrica y cuidadosamente compuesta, la historia propone una reflexión sensible sobre el duelo, la soledad y el lugar del ser humano en el universo. 
play

Asteroid City llegó a Netflix y es furor: cuál es la trama de la película dirigida por Wes Anderson

En la actualidad, su vida transcurre en una etapa de mayor calma y proyección junto a Nicolás González en Madrid.

Ex novio famoso: quién es y cuál es la curiosa historia de Ludmila Isabella, la nueva novia de Nico González

El film establece un puente simbólico entre música, tradición y espiritualidad
play

Un nuevo documental llega a Netflix sobre una histórica banda británica: de cual se trata

Las actuaciones sostienen el clima oscuro y ambiguo, especialmente la química tensa entre Thompson y Bernthal.
play

Este policial llegó a Netflix, tiene misterio pero una gran curiosidad: una ex pareja buscará resolverlo y afrontará secretos de su pasado

últimas noticias

Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba.

Cuba subió la tensión con Estados Unidos y le respondió a Trump: "Nadie nos dicta qué hacer"

Hace 37 minutos
Gustavo Alfaro impulsó la gestión para sumar variantes ofensivas de cara al Mundial 2026.

Es un delantero argentino, juega en un grande de Argentina y recibió el documento paraguayo: puede ir al Mundial 2026

Hace 1 hora
play
La icónica banda británica Depeche Mode lanzó este viernes 9 de enero su nuevo documental y película de concierto, “Depeche Mode: M”, a través de Netflix.

Lo nuevo en Netflix: así es Depeche Mode, M, el documental sobre la histórica banda británica

Hace 1 hora
Harry Styles apuesta por propuestas audaces y con sello propio.

Este es el perfume favorito de Harry Styles: cuánto sale en Argentina

Hace 1 hora
Miramar tiene acceso directo por ruta y servicios regulares de transporte de larga distancia.

Turismo en la Costa Atlántica: el destino para disfrutar de su paseo costero, bosque energético y vivero en el verano 2026

Hace 1 hora