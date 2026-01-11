Truco revelado: así podés ver la contraseña de un Wifi sin utilizar otras aplicaciones

Una conexión estable permite aprovechar al máximo teléfonos, computadoras y otros dispositivos.
El Wi-Fi facilita el acceso a internet, pero requiere protección frente a ciberdelincuentes.
Usar una contraseña segura limita el acceso a usuarios autorizados y protege los datos.
La clave se puede consultar desde el dispositivo, Windows o el router sin apps externas.
Contar con una conexión a internet de calidad constituye un elemento clave para sacar el máximo provecho de dispositivos tecnológicos como teléfonos móviles, computadoras, tabletas, televisores inteligentes y otros equipos con acceso a la red. Estos aparatos, presentes en la vida diaria, facilitan la comunicación, el acceso inmediato a información y el disfrute de distintas opciones de entretenimiento.
Todo esto resulta posible gracias a las redes wifi, disponibles en hogares, empresas e incluso en espacios públicos, lo que permite un acceso cómodo y constante a internet. Con el avance de la tecnología, también surgen nuevos riesgos. Personas inescrupulosas buscan vulnerar la seguridad de estas redes para acceder a datos personales sin autorización, aprovechando la ausencia de una conexión física mediante cables.
Frente a estas amenazas, proteger la red con una contraseña segura se vuelve imprescindible. Así se restringe el acceso únicamente a los miembros del hogar, evitando el robo de ancho de banda y minimizando la posibilidad de que ciberdelincuentes comprometan la seguridad de los dispositivos conectados.
Como saber la contraseña del Wifi sin tener otra aplicación
Para descubrir la clave de la red a la que estás conectado sin recurrir a herramientas externas, el método más directo consiste en revisar los ajustes de red de tu propio dispositivo. En teléfonos modernos con sistemas Android o iOS, basta ingresar a la configuración de redes inalámbricas, seleccionar la red activa y buscar la opción de compartir mediante código QR. Al visualizar el código, muchos sistemas muestran la contraseña justo debajo del gráfico o permiten capturar la pantalla para leerla con el escáner integrado de la cámara.
Si utilizás una computadora con Windows, el procedimiento resulta igual de sencillo a través del Panel de Control. Debés ir al Centro de redes y recursos compartidos, hacer clic sobre el nombre de la conexión wifi y abrir las Propiedades inalámbricas. En la pestaña de Seguridad, un recuadro con puntos oculta la clave; al marcar la casilla de mostrar caracteres, el sistema revela la contraseña al instante. Este método aprovecha las funciones administrativas integradas en el equipo sin necesidad de software adicional.
Otra opción confiable consiste en ingresar directamente a la interfaz del router desde el navegador. Solo se necesita colocar la dirección IP del equipo (generalmente 192.168.0.1 o 192.168.1.1) y las credenciales de fábrica que suelen aparecer en una etiqueta adherida al aparato. Dentro del panel de administración, en la sección de configuración inalámbrica o seguridad, se puede leer la contraseña actual e incluso modificarla. Esta alternativa garantiza el acceso a la información original sin depender de aplicaciones externas que podrían afectar la privacidad.