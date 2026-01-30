30 de enero de 2026 Inicio
Novak Djokovic clasificó a la final del Australian Open 2026 y jugará contra Carlos Alcaraz

El serbio dio el batacazo y venció al 2 del mundo por 3-6, 6-3, 4-6, 6-4 y 6-4. De esta manera, buscará su vigesimoquinto Grand Slam y enfrentará al número uno del ranking ATP, quien superó a Alexander Zverev en cinco sets.

Djokovic vs. Alcaraz

Djokovic vs. Alcaraz, en la final.

El serbio Novak Djokovic derrotó a Jannik Sinner en una histórica semifinal a cinco sets en más de cuatro horas de partido y avanzó a la final del Australian Open 2026, torneo que lo tiene como el máximo campeón. Del otro lado, estará Carlos Alcaraz, quien batalló más de cinco horas para eliminar a Alexander Zverev.

Novak Djokovic habló con su amigo Juan Martín del Potro.
La emotiva charla entre Djokovic y Del Potro tras pasar a la final de Australian Open 2026: "Te amo, amigo"

El partido se disputó en la Rod Laver Arena y tenía como máximo favorito al italiano que, no solo defendía el campeonato, sino que está mejor posicionado, venía de una racha de 20 victorias consecutivas y no había perdido sets en todo el torneo. De otro lado, Nole estuvo casi eliminado ante Lorenzo Musetti.

En los cuartos de final, el serbio caía por dos sets cuando Lolo decidió retirarse por una molestia física y, además, a esa instancia había llegado sin jugar porque Jakub Mensik dio W/O. De este modo, clasificó a las semis donde tenía que verse con el mejor de los últimos tiempos en ese torneo.

Desde el inicio parecía imposible. Fue un choque de generaciones porque Sinner tiene 24 años y Djokovic 38, aunque las diferencias físicas no se notaron. El primer set fue para el italiano, el segundo para el serbio, el tercero nuevamente fue del nro. 2 y el cuarto para el nro. 4. Todo igualado, se definió en el quinto.

El quinto set marcó la superioridad no solo de actitud, sino también de físico. Jannik estuvo parado en la mayoría de los puntos, pero su servicio fue muy preciso. Del otro lado, Novak con mayor eficacia a la hora de devolver, pero también preciso en los segundos saques. Quebró y pudo mantener el game más difícil de los últimos tiempos. Sacó 5-4 y logró la épica.

Supo ser número uno, supo ser campeón de todo y, cuando muchas personas comienzan a hablar sobre su retiro, Djokovic demostró que está para más. Fueron diez las veces que Nole levantó el trofeo en la Rod Laver Arena y el domingo puede repetirlo. Va en búsqueda de su undécimo Australian Open y Grand Slam número 25 para distanciarse aún más de Roger Federer (20) y Rafael Nadal (22).

Del otro lado, tendrá a Carlos Alcaraz, quien batalló hasta lo último contra Alexander Zverev en otro partidazo que duró 5 horas y 27 minutos. El español jugará por primera vez esa instancia del torneo, ya que solo había llegado a cuartos en años anteriores. El partido será el domingo a las 05:30 horario argentino y podrá darle el Carrer Slam a Carlitos o el 25 a Nole.

