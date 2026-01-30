Se separó uno de los famosos argentinos más mediáticos tras cuatro años de relación El actor decidió terminar el vínculo luego de varios idas y vueltas en la relación. La noticia fue confirmada por Ángel de Brito en LAM. + Seguir en







Llevaban cuatro años de relación. Redes sociales

Una nueva separación se confirmó en las últimas horas y esta vez tiene que ver con un exintegrante de Gran Hermano: Carlitos Nair Menem, quien rompió su relación desde hace cuatro años con Priscilla Bella. Sin embargo, no es la primera vez que se habla de peleas.

La información fue brindada por Pilar Smith en LAM, quien presentó el tema como enigmático y allí contó sobre su situación actual: “Es famoso por su familia y también formó parte de Gran Hermano. Una pareja que tuvo sus idas y vueltas, hemos conocido crisis”.

Carlitos Redes sociales La separación se dio en la época de las fiestas, según contó. “Me cuenta una persona cercana que se separaron, así que él está solo. Me llegó por gente que conoce a la pareja. Están separados”, agregó.

El motivo fue por las peleas que tenían en los últimos meses y llevó a una distancia. Si bien, la noticia no fue confirmado por los protagonistas, ninguno salió a negar la versión de la periodista de LAM.