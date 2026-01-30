30 de enero de 2026 Inicio
Con este pequeño ajuste podés mejorar tu Wifi y evitar que las películas o los videjuegos se traben: qué hacer

No hace falta ser especialista para notar o entender por qué la conexión no funciona con la velocidad esperada.

Esta es la mejor manera de potenciar el Wifi en tu casa.

Esta es la mejor manera de potenciar el Wifi en tu casa.

  • Los cortes y la pixelación en el streaming suelen deberse a la conexión Wi-Fi, no al plan contratado.
  • Muchos routers usan dos bandas: 2.4 GHz (más alcance, menor velocidad) y 5.0 GHz (más rápida y estable).
  • Para ver series y películas, la banda de 5.0 GHz resulta la más adecuada.
  • Cambiar el televisor a la red 5G/5.0 GHz mejora la fluidez y reduce interrupciones.

Es una escena tan habitual como molesta: la reproducción de una película en Netflix, HBO o Disney+ se interrumpe de golpe y la imagen empieza a pixelarse o queda congelada. Incluso con un televisor moderno, suscripciones activas y el sistema actualizado, el problema suele estar en un factor poco visible: la conexión Wi-Fi. En muchos casos, la falla no se relaciona con la cantidad de megas contratados, sino con la banda de frecuencia a la que se conecta el dispositivo.

Para comprender por qué el servicio falla aun con planes de alta velocidad, conviene revisar cómo funcionan los routers actuales. La mayoría opera con dos bandas estándar, 2.4 GHz y 5.0 GHz, que determinan la forma en que los datos viajan por el aire. El espectro de radio funciona como una autopista: elegir una vía más lenta o saturada para el streaming en alta definición puede generar cuellos de botella que afectan la reproducción.

wifi cel

Optimizar la red doméstica no requiere conocimientos técnicos avanzados, solo entender las diferencias entre ambas frecuencias. La red de 2.4 GHz cubre mayor distancia pero ofrece menor velocidad, mientras que la de 5.0 GHz brinda una transmisión más rápida y estable, ideal para contenidos en video. Verificar a qué banda está conectado el televisor puede marcar la diferencia entre cortes constantes y una experiencia de streaming fluida.

Cuál es el ajuste para hacer en el Wifi y mejorar tu velocidad de internet

Si las series se cortan una y otra vez en plataformas como Netflix o Amazon Prime, el inconveniente casi nunca está en el televisor ni en el estado de la suscripción. En la mayoría de los hogares, el origen del problema se encuentra en la red Wi-Fi. Aunque el plan contratado ofrezca 800 megas, la velocidad que llega al equipo depende de la banda de frecuencia utilizada, un detalle poco visible pero decisivo para lograr una reproducción continua.

wifi

Los routers actuales suelen transmitir en dos bandas diferentes: 2.4 GHz y 5.0 GHz. De acuerdo con especialistas en medición de velocidad, la mejor opción para dispositivos de entretenimiento es la red de 5.0 GHz. La frecuencia de 2.4 GHz cubre mayores distancias, pero resulta más lenta y propensa a interferencias, mientras que la de 5.0 GHz funciona como un canal más rápido y despejado, pensado para mover grandes cantidades de datos, como las que exige el streaming en alta definición.

Mejorar la conexión implica un ajuste sencillo. Basta con entrar en la configuración de red del dispositivo y elegir la señal identificada como “5G” o “5.0”. Este cambio dirige el tráfico por un espectro menos saturado, reduce los cortes inesperados y permite aprovechar mejor la capacidad del plan contratado, logrando una experiencia de uso mucho más estable y fluida.

