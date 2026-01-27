27 de enero de 2026 Inicio
Una argentina relató cómo fue su viaje en un auto sin conductor: "No confío en una máquina"

Waymo One, el servicio de robotaxis de Google, permite que los vehículos circulen de manera autónoma a través de sensores e Inteligencia Artificial. "Tiene algunos errores molestos para otros conductores o personas", analizó la joven.

San Francisco es una de las ciudades donde funciona el servicio de taxis autónomos.

Una joven argentina especialista en ciberseguridad visitó la ciudad norteamericana de San Francisco y registró la experiencia de su primer viaje en Waymo One, el servicio de robotaxis de Google que, a través de sensores e Inteligencia Artificial, permite que los autos circulen sin conductor.

El bot de Inteligencia Artificial de Meta pudo haber puesto en peligro a la mujer.
Pidió un turno médico para su madre jubilada y la IA se lo inventó : "Todo mentira"

Jesica Lichtensztein, conocida en redes sociales como jesilicht, compartió su reacción en vivo mientras recorría la ciudad californiana a bordo de un automóvil sin chofer.

"Pedí mi primer auto sin conductor emocionada pero siendo consciente de sus problemas éticos y tuve el momento más agridulce de mi vida, y fue peor cuando un día después conocí historias de otros autos autónomos que existieron antes de Waymo y fueron suspendidos", escribió en la publicación.

En cuanto a la parte técnica, analizó que "aunque hayan pasado cosas, en realidad en la ciudad se ve que Waymo para ante personas o movimientos que detecta bastante (parecería que es como aplican lo de 'fallo seguro'), pero sí tiene algunos errores molestos para otros conductores o personas, que puedo subir en otro video".

Waymo Google auto sin chofer inteligencia artificial
Waymo utiliza un sistema de sensores para detectar obstáculos en el camino.

Según contó, "preguntando a gente de ahí, parecen confiar más en como manejan estos autos que en otros conductores".

Durante el video, recordó que "había una noticia de que uno de estos atropelló a un gato de un almacén, que era requerido". También repasó sus inquietudes éticas: "Lo saqué mientras había taxistas cerca, sin querer. Amigo, no quería sacarte el trabajo pero no sé cuánto me cuesta lo tuyo y quería probar esto".

Jesica destacó que el auto "vio" una bicicleta adelante y la esquivó. "No sabía qué tanto veía", señaló. Preguntándose si utilizaría este servicio en Argentina, primero planteó que "sí porque no me habla", pero luego matizó: "No confío en una máquina, aunque está bastante bien".

"A mí me daría miedo ir por la calle. Yo como que ya dudo bastante si cruzar, me quedo en la vereda, no sea cosa que me atropellen", sentenció.

Waymo Google auto sin chofer inteligencia artificial
Google destaca que hay 1,19 millones de muertes anuales en todo el mundo debido a accidentes de tránsito.

"Hay un montón de publicidades por acá que dicen tipo, 'no contrates a un humano, contrata a una IA'", cerró, cuestionando el avance de la tecnología sobre los empleos.

Waymo One es el primer servicio de robotaxis o transporte autónomo a pedido del mundo, operado por Waymo (empresa matriz Alphabet Inc., dueña de Google). Permite a usuarios solicitar, mediante una aplicación, viajes 24/7 en vehículos totalmente eléctricos y sin conductor humano en el asiento delantero, funcionando actualmente en ciudades como San Francisco y Phoenix, con expansión a Los Ángeles, Austin y Miami.

La reacción de una argentina a su primer viaje en auto sin conductor

