Este es el truco que potencia el Wifi y que necesita un elemento de cocina poco habitual: cómo es

Este método doméstico busca concentrar la señal para que no se disperse, aunque puede implicar ciertos riesgos.

Con estos simples pasos podés potenciar la señal de tu internet.

Con estos simples pasos podés potenciar la señal de tu internet.

  • El truco de envolver el router con papel de aluminio se viralizó, pero no mejora el WiFi y puede empeorar la señal.
  • El aluminio refleja las ondas: si cubre el equipo, actúa como barrera y reduce el alcance.
  • Usado parcialmente como reflector, solo sirve para dirigir la señal a un punto específico.
  • Además, puede provocar recalentamiento; se recomiendan opciones como mejor ubicación, ajustes o red Mesh.

La creencia de que envolver un router WiFi con papel de aluminio mejora la conexión se volvió muy popular en redes sociales, donde se presenta como un truco infalible para eliminar las zonas sin señal dentro del hogar. Frente a los problemas habituales causados por paredes gruesas o interferencias, muchos usuarios optan por esta alternativa casera en busca de una solución rápida y económica. Esta práctica expone una inclinación cada vez mayor a probar métodos no oficiales, impulsados por la circulación masiva de consejos que prometen optimizar la tecnología con objetos de uso cotidiano.

truco revelado: asi podes ver la contrasena de un wifi sin utilizar otras aplicaciones
Truco revelado: así podés ver la contraseña de un Wifi sin utilizar otras aplicaciones

No obstante, la utilidad real de este recurso resulta limitada y está sujeta a principios básicos de la física. El aluminio funciona como un material conductor que refleja las ondas electromagnéticas, por lo que cubrir completamente el router no amplifica la señal, sino que la bloquea y reduce su alcance, generando un efecto similar al de una jaula de Faraday. Aunque una lámina colocada de forma parcial podría orientar la señal hacia una zona puntual, se trata de una solución precaria que difícilmente supere los beneficios de ubicar el equipo en un punto alto, centrado y libre de obstáculos.

wifi

También conviene analizar los posibles riesgos para el dispositivo. Además de afectar la cobertura en otros sectores de la vivienda, el metal puede tapar las salidas de ventilación y elevar la temperatura interna del router, lo que deteriora sus componentes con el tiempo. Por este motivo, los especialistas recomiendan alternativas más seguras y eficaces, como actualizar el firmware, ajustar el canal de emisión o incorporar sistemas de red Mesh, que mejoran la conectividad de manera estable sin poner en riesgo el funcionamiento del equipo.

Cuál es el truco para mejorar el Wifi con papel de aluminio

El uso del papel de aluminio como mejora para el WiFi parte de una idea distinta a la que suele circular en redes: no se trata de cubrir el router, sino de aprovechar el metal como un reflector de señal. Al ser un material conductor, el aluminio no deja pasar las ondas electromagnéticas, sino que las refleja, lo que permite redirigir la energía en lugar de dispersarla. Colocar una lámina ligeramente curvada detrás de las antenas funciona como un espejo casero que orienta la conexión hacia un sector puntual del hogar, como una zona de trabajo o el living, y reduce la pérdida de señal hacia espacios poco utilizados.

wifi3-e1537204858800

Para obtener resultados aceptables, este recurso debe aplicarse siguiendo principios similares a los de las antenas parabólicas. La lámina conviene moldearla en forma de semicírculo y ubicarla de modo que la parte cóncava apunte hacia el interior de la vivienda, concentrando la señal donde más se necesita. Estudios académicos, como los desarrollados por la Universidad de Dartmouth, señalan que esta técnica puede contribuir a disminuir interferencias y limitar la propagación del WiFi hacia el exterior, lo que también suma un punto extra en términos de seguridad de la red.

Aun así, es importante asumir que se trata de una solución improvisada y de alcance limitado. Aunque puede reforzar la conexión en un área concreta, también genera zonas sin cobertura detrás del reflector y no reemplaza a una optimización real de la red. Además, una colocación descuidada puede afectar la ventilación del equipo y provocar recalentamientos. Por ese motivo, este truco resulta útil solo como experimento puntual, mientras que para una mejora sostenida los especialistas aconsejan recurrir a repetidores o sistemas Mesh que garanticen una cobertura pareja y estable en toda la casa.

