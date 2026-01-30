Adiós a las remeras oversize: esta es la prenda que en Europa ya marca tendencia

El viejo continente anticipa un giro en la moda. Las nuevas prendas priorizan estructura mientras mantienen su frescura.

Las colecciones europeas funcionan como termómetro de lo que luego se replica en otras regiones.

Las tendencias que llegan desde Europa anticipan un giro en la moda para el verano 2026 , con un claro desplazamiento de las remeras oversize que dominaron las últimas temporadas. En su lugar, comienzan a imponerse diseños con mayor estructura y cortes más precisos.

Esto le pasa al cuerpo si cambiás la carne por la proteína vegetal

Como sucede cada año, las colecciones europeas funcionan como termómetro de lo que luego se replica en otras regiones. Diseñadores y marcas apuestan por renovar las siluetas y proponen prendas que redefinen el equilibrio entre comodidad y estilo.

Este cambio no significa que se deba abandonar lo funcional, sino incorporar nuevas formas que aporten definición al look diario y se adapten con facilidad tanto a contextos urbanos como a propuestas para días calurosos.

Las remeras cropped boxy se consolidan como una de las prendas clave de la temporada . Se distinguen por su corte recto y su largo a la altura de la cintura, ubicándose en un punto intermedio entre un top corto y una remera amplia. Esta característica genera una silueta actual, con mayor presencia visual y estructura.

Para un estilo casual, suelen usarse con shorts de denim de tiro alto , una elección que equilibra proporciones y estiliza la figura. El conjunto se completa con zapatillas y una riñonera cruzada, dando lugar a un look urbano y práctico.

Su diseño resulta ideal para quienes buscan una imagen relajada pero con personalidad. La prenda permite jugar con volúmenes y materiales, lo que la vuelve adaptable a diferentes estilos y situaciones.

cropped boxy mhageneve

A la hora de incluirlo para outfits para la playa, las cropped boxy se llevan con pantalones palazzo de lino o algodón, que aportan frescura y movimiento. A esto se suman sandalias planas y sombreros tipo bucket de ala ancha, reforzando una estética liviana y descontracturada.

Además de esta prenda, el verano 2026 marca el regreso de la remera fitted, ajustada al cuerpo y confeccionada en algodón liviano, generalmente en tonos neutros. Su versatilidad permite integrarla tanto en looks laborales como en propuestas más prolijas.

Otra apuesta fuerte es la musculosa con hombreras, una versión actualizada del diseño sin mangas que suma hombros más definidos. Puede utilizarse de día o de noche y acompañarse con pantalones sastreros o bermudas para un estilo contemporáneo.