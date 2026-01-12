Este viaje por una ruta argentina ofrece Wifi gratuito: como funciona y qué hacer para conectarse Viajeros y trabajadores cuentan con acceso a internet libre y gratuito en puntos estratégicos del paso internacional, en paralelo con la instalación de tótems de emergencia por parte del Gobierno de San Juan. Por + Seguir en







San Juan mantiene un tramo con Wifi gratuito. FREEPIK

San Juan habilitó WiFi público y gratuito en el Paso Internacional de Agua Negra.

El servicio funciona en Guardia Vieja y en la Aduana.

Se accede sin contraseña, desde la red “Gobierno de San Juan – SJ Innova”.

Mejora la conectividad y la seguridad en la ruta de alta montaña. El Gobierno de San Juan, a través de la gestión de San Juan Innova, reforzó la infraestructura tecnológica en uno de los corredores cordilleranos más estratégicos de la región. En la actualidad, funciona un servicio de WiFi público, libre y gratuito en el Paso Internacional de Agua Negra, que conecta la provincia con Chile. La iniciativa apunta a modernizar la experiencia de viaje en una zona de alta montaña donde la conectividad suele representar una dificultad, y posiciona a San Juan como un referente en innovación orientada al servicio ciudadano.

Los puntos de acceso se distribuyen de manera estratégica para cubrir las áreas con mayor circulación de personas. La conectividad se encuentra disponible tanto en el paraje Guardia Vieja como en el sector de Aduana, lo que facilita la comunicación permanente de turistas, transportistas y personal afectado a las tareas de control fronterizo. Este servicio cumple un rol clave no solo para el acceso a información o gestiones básicas, sino también como una herramienta esencial vinculada a la seguridad vial y personal.

wifi El sistema se destaca por su uso simple y ágil, sin requerimientos técnicos complejos. Para conectarse, alcanza con activar el WiFi del dispositivo móvil, elegir la red “Gobierno de San Juan – SJ Innova” y presionar conectar. La ausencia de contraseñas o registros previos permite un acceso inmediato, lo que posibilita consultar el estado del clima, verificar las condiciones de la ruta o comunicarse en pocos segundos desde cualquier punto habilitado del paso internacional.

