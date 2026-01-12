12 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

Este viaje por una ruta argentina ofrece Wifi gratuito: como funciona y qué hacer para conectarse

Viajeros y trabajadores cuentan con acceso a internet libre y gratuito en puntos estratégicos del paso internacional, en paralelo con la instalación de tótems de emergencia por parte del Gobierno de San Juan.

Por
Este viaje por una ruta argentina ofrece Wifi gratuito: como funciona y qué hacer para conectarse
San Juan mantiene un tramo con Wifi gratuito.

San Juan mantiene un tramo con Wifi gratuito.

FREEPIK
  • San Juan habilitó WiFi público y gratuito en el Paso Internacional de Agua Negra.
  • El servicio funciona en Guardia Vieja y en la Aduana.
  • Se accede sin contraseña, desde la red “Gobierno de San Juan – SJ Innova”.
  • Mejora la conectividad y la seguridad en la ruta de alta montaña.

El Gobierno de San Juan, a través de la gestión de San Juan Innova, reforzó la infraestructura tecnológica en uno de los corredores cordilleranos más estratégicos de la región. En la actualidad, funciona un servicio de WiFi público, libre y gratuito en el Paso Internacional de Agua Negra, que conecta la provincia con Chile. La iniciativa apunta a modernizar la experiencia de viaje en una zona de alta montaña donde la conectividad suele representar una dificultad, y posiciona a San Juan como un referente en innovación orientada al servicio ciudadano.

Trucos para conectarse en el Wifi sin saber la contraseña.
Te puede interesar:

Este es el truco para conectarte al Wifi de tu celular y evitar las redes públicas

Los puntos de acceso se distribuyen de manera estratégica para cubrir las áreas con mayor circulación de personas. La conectividad se encuentra disponible tanto en el paraje Guardia Vieja como en el sector de Aduana, lo que facilita la comunicación permanente de turistas, transportistas y personal afectado a las tareas de control fronterizo. Este servicio cumple un rol clave no solo para el acceso a información o gestiones básicas, sino también como una herramienta esencial vinculada a la seguridad vial y personal.

wifi

El sistema se destaca por su uso simple y ágil, sin requerimientos técnicos complejos. Para conectarse, alcanza con activar el WiFi del dispositivo móvil, elegir la red “Gobierno de San Juan – SJ Innova” y presionar conectar. La ausencia de contraseñas o registros previos permite un acceso inmediato, lo que posibilita consultar el estado del clima, verificar las condiciones de la ruta o comunicarse en pocos segundos desde cualquier punto habilitado del paso internacional.

Como es el Wifi gratuito que está en una de las rutas argentinas

El servicio de WiFi gratuito disponible en la ruta hacia el Paso Internacional de Agua Negra, en San Juan, se presenta como una iniciativa tecnológica central que mejora la experiencia de cruce de la cordillera hacia Chile. A través de San Juan Innova, este sistema brinda conectividad libre y sin costo en puntos estratégicos como Guardia Vieja y el sector de Aduana. La propuesta apunta a reducir el aislamiento digital característico de las zonas de alta montaña, y permite que turistas, transportistas y personal de control sostengan una comunicación fluida en un entorno donde la señal tradicional resulta limitada.

router-wifi_98

Uno de los principales diferenciales del servicio es su acceso simple y directo, pensado para un uso inmediato incluso ante condiciones climáticas adversas. Para conectarse, solo se necesita activar el WiFi del dispositivo, elegir la red “Gobierno de San Juan – SJ Innova” y presionar conectar. La ausencia de contraseñas o registros previos elimina obstáculos técnicos y administrativos, y garantiza señal instantánea para avisar llegadas, consultar el estado de la ruta o verificar información clave durante el trayecto.

Esta infraestructura digital se integra a un esquema de seguridad más amplio que contempla la instalación de tótems de emergencia con tecnología satelital. Los dispositivos, alimentados mediante paneles solares, incorporan botones de pánico y cámaras de monitoreo que operan de manera conjunta con la red WiFi para ofrecer asistencia rápida ante cualquier eventualidad. Así, el camino hacia Agua Negra se consolida no solo como un corredor turístico de gran valor paisajístico, sino también como una de las rutas de alta montaña mejor conectadas y más seguras de San Juan.

Noticias relacionadas

Con este truco podés potenciar tu red de Wifi en el hogar.

Así podés hacer que el Wifi llegue sin problemas a toda tu casa: no necesitas cables ni conocimientos extras de tecnología

truco revelado: asi podes ver la contrasena de un wifi sin utilizar otras aplicaciones

Truco revelado: así podés ver la contraseña de un Wifi sin utilizar otras aplicaciones

Starlink 3.0 promete internet diez veces más rápido.

Adiós a Starlink: Elon Musk propone un sistema que será 10 veces más rápido

Bruno Scopazzo en el set de El Eternauta.
play

El creador de Guardianas del Pop Argentino habló del clip viral: "La IA es una gran herramienta, no reemplaza la creatividad"

HP presentó una computadora integrada en un teclado en CES 2026.

Adiós a las computadoras que ocupan espacio: así es el novedoso dispositivo que sorprende por su tamaño

Un celular con teclado físico vuelve a escena en CES 2026.

¿Celulares vintage? Así es el teléfono que trae al "BlackBerry" otra vez al mercado

Rating Cero

Tensión en MasterChef: qué pasó entre Damián Betular y Germán Martitegui
play

Tensión en MasterChef: qué pasó entre Damián Betular y Germán Martitegui

Con un guion ágil y una estética neoyorquina impecable, los nuevos episodios ofrecen una mirada fresca y sin prejuicios sobre los romances intergeneracionales y la reinvención personal.
play

Esta serie sobre mujeres de más de 40 tiene una nueva temporada en Netflix y es furor: como se llama

Jonah Hill sorprende con un drástico cambio físico.

La impresionante transformación de Jonah Hill, de El Lobo de Wall Street: bajó 30 kilos

MaiaReficco, es actriz y cantante argentina que protagonizó un musical en Broadway

Quién es Maia Reficco, la joven que estaría saliendo con Franco Colapinto

De Paul se tatutó tres corazones y subió una foto de un benteveo en presagio de un embarazo

¿Tini Stoessel embarazada? El sugestivo tatuaje de Rodrigo De Paul que alimentó los rumores

La miniserie está conformada por ocho episodios. 
play

Tiene 8 capítulos y es la serie que destronó al final de Stranger Things

últimas noticias

Esta es la historia de uno de los asesinos en serie más recordados de nuestro país

Cual es la terrorífica historia de Raúl Aníbal González Higonet, el asesino en serie argentino que mataba cuando sus víctimas dormían

Hace 15 minutos
Ofrece una carta variada de comidas y tragos. 

Tiene platos abundantes y es un bar de costa en Buenos Aires: tenés que conocerlo

Hace 18 minutos
En Salta hay un pueblito con paisajes asombrosos para visitar en esta temporada 2026.

Turismo en Salta: el pueblito con paisajes asombrosos de formaciones rocosas puntiagudas para ir en el verano 2026

Hace 19 minutos
El ratón colilargo o ratón de cola larga puede transmitir hantavirus.

Alerta por hantavirus: murió una nena de 10 años y ya son 4 las víctimas fatales en 2026

Hace 39 minutos
Anses sumó una herramienta digital que facilita las consultas online.

Si tenés que hacer consultas en ANSES, no podés no saber esta novedad: de qué se trata

Hace 45 minutos