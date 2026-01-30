Hoy en Netflix: dura menos de 2 horas, es buenísima y la protagoniza Diego Peretti Un film intenso y perturbador que explora la culpa, la manipulación y el abuso de poder. + Seguir en







Netflix incorporó a su catálogo una producción argentina que está llamando la atención de los suscriptores que buscan thrillers psicológicos. La plataforma ofrece La ira de Dios, dirigida por Sebastián Schindel y protagonizada por Diego Peretti, Juan Minujín y Macarena Achaga, explora la culpa, el abuso de poder y la manipulación psicológica a lo largo de 98 minutos.

Esta película, estrenada originalmente en 2020 y basada en la novela "La muerte lenta de Luciana B." de Guillermo Martínez, se posicionó rápidamente entre las propuestas más vistas del gigante del streaming.

La producción, que se aleja de los formatos más convencionales del cine argentino, presenta a una mujer convencida de que las extrañas muertes de sus familiares fueron orquestadas por el novelista para quien trabajaba como asistente. El relato ofrece una experiencia intensa donde la sensación de amenaza constante nunca se disipa y cada escena está cargada de una atmósfera opresiva que se sostiene hasta el último segundo.

La ira de Dios ofrece un guion sólido con actuaciones destacadas que la crítica elogió especialmente, una dirección precisa que construye la paranoia progresivamente, y un camino narrativo arriesgado sin remarcar cuestiones innecesarias.

La ira de dios Netflix Netflix: sinopsis de La ira de Dios La ira de Dios sigue la historia de Luciana Blanco, una joven que toma la decisión de renunciar a su trabajo como asistente después de que Kloster, el reconocido novelista para quien trabajaba, intentara sobrepasar límites personales y profesionales. La trama se desarrolla cuando, luego de abandonar su puesto, comienzan a sucederse hechos escalofriantes que afectan directamente su entorno más cercano. Es así que suceden que las muertes de sus familiares ocurren de manera progresiva y siembran una duda constante sobre si se trata de una serie de casualidades trágicas o si alguien está manipulando los acontecimientos desde las sombras.