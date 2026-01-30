La impresionante transformación de Penélope Cruz: chau al pelo largo La actriz volvió a marcar tendencia en un evento clave de la moda internacional. Su elección estética refuerza una impronta actual sin perder identidad. + Seguir en







Su elección estética refuerza una impronta actual sin perder identidad.

Penélope Cruz sorprendió en París al dejar atrás su melena extensa y apostar por un corte más corto y actual.

El cambio se dio en el marco del desfile de Alta Costura de Chanel, uno de los eventos más esperados del calendario de moda.

Su nuevo peinado destaca por la practicidad, el efecto rejuvenecedor y la adaptación a distintas formas de peinarlo.

La actriz volvió a marcar tendencia y reforzó su vínculo histórico con la maison francesa. La imagen de Penélope Cruz volvió a llamar la atención internacional luego de su aparición en París con un cambio estético que no pasó desapercibido. La actriz española dejó atrás el look que la acompañó durante los últimos años y se mostró con un corte renovado que resaltó sus rasgos.

La transformación se dio durante la Semana de la Alta Costura, un evento clave para la industria que reúne a diseñadores, celebridades y referentes de la moda en escenarios emblemáticos de la capital francesa. Entre los desfiles más esperados, Chanel volvió a ocupar un lugar central.

En ese contexto, la presencia de Penélope Cruz no solo reafirmó su rol como figura cercana a la marca, sino que también funcionó como vidriera perfecta para presentar un look que dialoga con las tendencias actuales y con una imagen más fresca.

Penélope Cruz Getty Images Así se ve Penélope Cruz La actriz asistió al desfile de Alta Costura de Chanel en el Grand Palais con un vestido negro de encaje y accesorios sobrios, pero lo que concentró todas las miradas fue su nuevo corte de pelo. En lugar de la melena XL, eligió un largo hasta la clavícula, con ondas suaves y un flequillo peinado hacia un costado.

El tono también mostró una variación sutil, con un castaño cereza que aportó profundidad y luminosidad al conjunto. El resultado fue un estilo liviano y actual, alineado con un corte tipo shaggy suavizado, que gana protagonismo por su versatilidad y bajo mantenimiento diario.

Penélope Cruz Getty Images Las capas alrededor del rostro ayudaron a destacar los pómulos y a suavizar las facciones, generando un efecto visual más juvenil. Este tipo de corte permite adaptarse tanto a peinados con movimiento como a versiones más pulidas, lo que explica su creciente popularidad entre figuras públicas.