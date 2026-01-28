Atención, TikTok con nuevos dueños: la app cambió para siempre y esto es lo que pasa El traspaso corporativo que garantizó la continuidad de la plataforma en Estados Unidos ya impacta en el uso cotidiano, con ajustes legales, cambios en el algoritmo y un mayor peso del contenido local. Por + Seguir en







El acuerdo permitió que TikTok continúe operando en Estados Unidos sin bloqueo. Redes sociales

TikTok sigue operando con la misma aplicación y cuentas, sin descargas adicionales.

Los términos de servicio se actualizaron y ahora rigen bajo una empresa estadounidense.

El algoritmo de recomendaciones comenzó a entrenarse con datos locales.

Podrían registrarse variaciones sutiles en la personalización y el alcance de los contenidos. TikTok cambió de dueños en Estados Unidos y la aplicación ya muestra transformaciones concretas en su funcionamiento, aunque sin alteraciones drásticas para los usuarios. El acuerdo que evitó su salida del mercado norteamericano redefinió el control corporativo de la plataforma y trasladó parte de sus efectos al uso diario de más de 200 millones de personas.

El traspaso se produjo en un contexto de fuerte presión política y regulatoria, con el foco puesto en la seguridad de los datos y la influencia extranjera. Para garantizar su continuidad, la compañía aceptó una nueva estructura operativa que separa a TikTok del control directo de su casa matriz china.

Si bien la expectativa inicial de los usuarios fue que la app continuara sin cambios visibles, en las últimas semanas comenzaron a aparecer modificaciones legales y técnicas que anticipan un escenario distinto, aunque progresivo.

El algoritmo empezó a entrenarse con datos almacenados en servidores locales. Qué cambió en TikTok con los nuevos dueños La operación estadounidense de la plataforma quedó bajo el control de TikTok USDS Joint Venture LLC, una entidad con directorio mayoritariamente local y con ByteDance como socio minoritario. Este esquema redefine quién toma las decisiones clave sobre la aplicación en ese país.

Desde el punto de vista práctico, no fue necesario crear nuevas cuentas ni instalar otra app. Sin embargo, los términos y condiciones fueron actualizados y ahora el vínculo legal de los usuarios se establece con la nueva empresa con sede en Estados Unidos.

Entre los cambios formales se incorporaron precisiones sobre el uso de la plataforma por parte de menores de 13 años y advertencias vinculadas a funciones basadas en inteligencia artificial generativa, especialmente por la posibilidad de contenidos inexactos. TikTok El contenido doméstico podría ganar mayor protagonismo en el feed. Redes sociales El punto más sensible es el algoritmo de recomendaciones. El sistema que define el feed “Para ti” pasó a ser administrado dentro de la infraestructura de Oracle y comenzó a entrenarse con datos locales. Esto podría derivar, con el tiempo, en una mayor presencia de contenido estadounidense y en leves ajustes en la personalización, sin afectar las dinámicas centrales que sostienen el éxito de la red social.