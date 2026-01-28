28 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

Atención, TikTok con nuevos dueños: la app cambió para siempre y esto es lo que pasa

El traspaso corporativo que garantizó la continuidad de la plataforma en Estados Unidos ya impacta en el uso cotidiano, con ajustes legales, cambios en el algoritmo y un mayor peso del contenido local.

Por
El acuerdo permitió que TikTok continúe operando en Estados Unidos sin bloqueo.

El acuerdo permitió que TikTok continúe operando en Estados Unidos sin bloqueo.

Redes sociales
  • TikTok sigue operando con la misma aplicación y cuentas, sin descargas adicionales.
  • Los términos de servicio se actualizaron y ahora rigen bajo una empresa estadounidense.
  • El algoritmo de recomendaciones comenzó a entrenarse con datos locales.
  • Podrían registrarse variaciones sutiles en la personalización y el alcance de los contenidos.

TikTok cambió de dueños en Estados Unidos y la aplicación ya muestra transformaciones concretas en su funcionamiento, aunque sin alteraciones drásticas para los usuarios. El acuerdo que evitó su salida del mercado norteamericano redefinió el control corporativo de la plataforma y trasladó parte de sus efectos al uso diario de más de 200 millones de personas.

La modelo enfrentó al entrenador y lo dejó mal parado públicamente.
Te puede interesar:

"Papá ausente y mentiroso": el video con que Evangelina Anderson destrozó a Martín Demichelis

El traspaso se produjo en un contexto de fuerte presión política y regulatoria, con el foco puesto en la seguridad de los datos y la influencia extranjera. Para garantizar su continuidad, la compañía aceptó una nueva estructura operativa que separa a TikTok del control directo de su casa matriz china.

Si bien la expectativa inicial de los usuarios fue que la app continuara sin cambios visibles, en las últimas semanas comenzaron a aparecer modificaciones legales y técnicas que anticipan un escenario distinto, aunque progresivo.

Estados Unidos demandó a TikTok por violar la privacidad de usuarios menores de edad
El algoritmo empezó a entrenarse con datos almacenados en servidores locales.

El algoritmo empezó a entrenarse con datos almacenados en servidores locales.

Qué cambió en TikTok con los nuevos dueños

La operación estadounidense de la plataforma quedó bajo el control de TikTok USDS Joint Venture LLC, una entidad con directorio mayoritariamente local y con ByteDance como socio minoritario. Este esquema redefine quién toma las decisiones clave sobre la aplicación en ese país.

Desde el punto de vista práctico, no fue necesario crear nuevas cuentas ni instalar otra app. Sin embargo, los términos y condiciones fueron actualizados y ahora el vínculo legal de los usuarios se establece con la nueva empresa con sede en Estados Unidos.

Entre los cambios formales se incorporaron precisiones sobre el uso de la plataforma por parte de menores de 13 años y advertencias vinculadas a funciones basadas en inteligencia artificial generativa, especialmente por la posibilidad de contenidos inexactos.

TikTok
El contenido doméstico podría ganar mayor protagonismo en el feed.

El contenido doméstico podría ganar mayor protagonismo en el feed.

El punto más sensible es el algoritmo de recomendaciones. El sistema que define el feed “Para ti” pasó a ser administrado dentro de la infraestructura de Oracle y comenzó a entrenarse con datos locales. Esto podría derivar, con el tiempo, en una mayor presencia de contenido estadounidense y en leves ajustes en la personalización, sin afectar las dinámicas centrales que sostienen el éxito de la red social.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Con madres, abuelas y familia no se juega. Te doy 24 horas, amenazó Adriano

La furia de Adriano a los delincuentes que estafaron a su madre: "Verás al diablo bajar a la tierra"

La influencer se mostró segura y decidida para influir a otras mujeres.

"Que fluya": Daniela Celis paralizó Pinamar con una producción de fotos en la playa

La conductora visitó un local de ropa de bebé y comenzaron los rumores de embarazo.

¿Wanda Nara espera su sexto hijo? El video que confirmaría el embarazo

La artista lanzó una defensa en redes que provocó un amplio rechazo entre sus seguidores.

Escándalo: una artista internacional suspendió su show en Argentina y se cruzó con los fans

La cantante demostró que el apoyo del club turco al futbolista está intacto.

"Hablame de amor": reapareció la China Suárez en pleno escándalo entre Wanda e Icardi

Los mediáticos fueron advertidos por la filtración de los chats de conversaciones privadas.

La Justicia advirtió a Wanda Nara por filtrar los chats con Mauro Icardi: qué medidas podría tomar

Rating Cero

Alina Moine se separó de Federico Giuliani después de tres años de relación

Alina Moine se separó de Federico Giuliani después de tres años de relación

La Tora estuvo de novia con Maxi de 18 Kilates durante 4 meses

La advertencia de La Tora Villar a Evangelina Anderson por Maxi de 18 Kilates: "Terapia"

El falsario se estrenó en Netflix.
play

El falsario es la nueva película italiana que está siendo lo más visto de Netflix: ¿de qué se trata?

Las producciones más esperadas que llegarán a Netflix en 2026.

Estas son las series más destacadas que Netflix presentará en 2026

El nuevo look de La Reini que marcó su regreso en redes sociales.

La impactante transformación de Sofía "La Reini" Gonet que impactó a todos: "Volvió"

La modelo enfrentó al entrenador y lo dejó mal parado públicamente.

"Papá ausente y mentiroso": el video con que Evangelina Anderson destrozó a Martín Demichelis

últimas noticias

Los médicos le dijeron que se case rápido porque su vida corría gran peligro

Los médicos habían descartado la enfermedad pero una baja de peso repentina reveló el diagnóstico más duro: qué era

Hace 14 minutos
El acuerdo permitió que TikTok continúe operando en Estados Unidos sin bloqueo.

Atención, TikTok con nuevos dueños: la app cambió para siempre y esto es lo que pasa

Hace 21 minutos
Ofrece paisajes multicolores únicos, plantaciones de flores, bodegas de altura y gastronomía típica en un entorno muy bien preservado.

Turismo en Argentina: está en el norte y es un pueblo perfecto para pasar las mejores vacaciones en el verano 2026

Hace 35 minutos
El silencio y la identidad productiva definen su encanto. 

Como es Arrocera La Catumbera, el destino uruguayo de 34 habitantes que recomiendan para una escapada

Hace 46 minutos
El presidente colombiano, Gustavo Petro, se pronunció en contra de la detención de Nicolás Maduro. 

Colombia reclamó a Estados Unidos la devolución de Nicolás Maduro para que sea juzgado en Venezuela

Hace 1 hora