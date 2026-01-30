La Justicia comenzó a investigar las amenazas a Karina Mazzocco

Después de que Karina Mazzocco denunciara haber recibido amenazas de muerte a través del WhatsApp de la producción, la Justicia ya puso manos a la obra e inició el proceso de investigación.

La gravedad de los mensajes motivó una denuncia formal por parte de las autoridades del canal, lo que derivó en la intervención de la Policía de la Ciudad y en la apertura de una causa judicial que ya investiga una fiscalía porteña.

De acuerdo a fuentes judiciales, el expediente quedó radicado en la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 8 del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires , a cargo del fiscal Maximiliano Vence, bajo la carátula de “amenazas”.

Según la periodista nunca antes le había ocurrido un episodio similar y espera que las autoridades intervengan de manera inmediata para resguardar su seguridad y la de su familia. Asimismo, en relación a la acusación del mensaje, Karina sostuvo al aire que "no se mencionó a la persona de manera descalificatoria (Axel Caniggia). Fue en el contexto de una historia, yo no dije que era un delincuente, no lo amenacé de muerte ni nada ".

"Karina, te voy a matar. Ya sé donde vive tu hijo, donde se mudó ", rezaba la amenaza a la conductora. Los mensajes fueron acompañados con la foto de un arma. " Dejá de meterlo a Axel Caniggia. Te la voy a descargar, vas a ver, en la cabeza ", siguió amenazando el anónimo.

La advertencia se recibió luego de la entrevista a Gonzalo Nannis, quien contó intimidades de los Caniggia y su actual vínculo con Mariana, su hermana. La polémica del clan familiar transcendió el ámbito del espectáculo ya que tanto Mazzocco como el canal realizaron la denuncia pertinente para que se investigue el caso y se dé con la identidad del remitente.

amenaza a Karina Mazzocco

Qué dijo Gonzalo Nannis que habría molestado a los Caniggia

El hermano de la mediática apuntó directamente contra ella por la pelea que mantiene con su ex pareja y el mayor de sus hijos, Axel Caniggia. Nannis cuestionó el rol de madre de su hermana y aseguró que "el conflicto entre ellos (familia) viene desde el día en que Mariana le pidió el departamento a Alex y los sacó".

Según Gonzalo Nannis, la guerra familiar estalló a partir del desalojo de la pareja de Alex y a Melody Luz del departamento que Mariana tiene en el Hotel Faena. Ese fue el punto de quiebre familiar y dio a entender también que el exfutbolista tiene un buen pasar económico y personal en comparación con su hermana. "Por lo que sé de Claudio, creo que está muy bien", expresó en la entrevista.