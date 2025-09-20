20 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Así es la nueva estafa virtual por Wi-Fi: cómo no caer en la trampa

Una red gemela puede poner en riesgo tu información. Con simples precauciones se evita caer en la trampa.

Por
El método consiste en la simulación de la red doméstica con el fin de robar contraseñas y credenciales bancarias.

El método consiste en la simulación de la red doméstica con el fin de robar contraseñas y credenciales bancarias.

Freepik

En los últimos días surgió una modalidad de fraude digital que aprovecha las conexiones inalámbricas por Wi-Fi para engañar a los usuarios y obtener información sensible. Se trata de un método que simula la red doméstica con el fin de robar contraseñas y credenciales bancarias.

Es imporante tomar precauciones al cargar la batería del celular.
Te puede interesar:

El lugar donde no hay que enchufar el cargador del celular: es un peligro

El crecimiento de los delitos informáticos es una consecuencia directa del uso cotidiano de la tecnología en la vida personal y laboral. Expertos en seguridad advierten que los atacantes perfeccionan sus técnicas constantemente, lo que obliga a los usuarios a estar atentos a señales que pueden pasar inadvertidas en sus dispositivos.

Este tipo de estafa, que ya se registró en varios países, se apoya en la suplantación de redes Wi-Fi y representa un riesgo para cualquiera que se conecte sin verificar la autenticidad de la señal. Frente a esto, se vuelve vital conocer cómo identificar el engaño y qué medidas tomar para resguardar los datos personales.

router wifi.jpg

Cómo evitar caer en la estafa virtual por Wi-Fi

Los especialistas explican que el mecanismo se basa en el “gemelo malicioso”, una red falsa que aparece con el mismo nombre que la original. El objetivo es que el usuario, al no notar la diferencia, se conecte a esa señal y quede expuesto al robo de información. Una vez dentro, los atacantes pueden espiar la navegación e incluso acceder a las cuentas financieras.

Para reducir riesgos, se recomienda realizar un cambio inmediato de la contraseña que viene de fábrica en el router, ya que esa clave suele ser más vulnerable. Del mismo modo, es fundamental revisar de manera periódica las redes disponibles en el entorno, ya que si surge una conexión con idéntico nombre a la habitual, podría tratarse de un intento de fraude.

IA Estafa
Estas prácticas no solo logran replicar con gran precisión el diseño de plataformas oficiales, sino que personalizan los mensajes en función de datos obtenidos a través de redes sociales o filtraciones de información.

Estas prácticas no solo logran replicar con gran precisión el diseño de plataformas oficiales, sino que personalizan los mensajes en función de datos obtenidos a través de redes sociales o filtraciones de información.

Otra medida que los expertos consideran indispensable es mantener siempre actualizados los dispositivos. Las actualizaciones no solo corrigen fallas de funcionamiento, sino que también refuerzan la seguridad frente a ataques que buscan aprovechar vulnerabilidades.

Noticias relacionadas

La propuesta ya se encuentra en fase de pruebas y promete convertirse en un aliado clave.

Llegan los "recordatorios" a WhatsApp: cómo es la función perfecta para olvidadizos

El servicio apunta a brindar más control sobre lo que se escucha.

Cambia Spotify para siempre: las novedades que tenés que conocer

Es necesario tomar algunas precauciones al usar la pava eléctrica.

Cuidado: nunca enchufes la pava eléctrica en estos 3 lugares

Hay un método de borrar viejos likes en Instagram, sin tener que instalar otra app que ponga en riesgo tu cuenta.

Ideal para "tramposos": cómo borrar likes viejos de Instagram

Estos son lugares prohibidos para las zapatillas eléctricas.

Es peligroso: 4 lugares donde no debés conectar un alargador o zapatilla en tu casa

La app fue un clásico en Android gracias a sus infinitas opciones de personalización.

Adiós para siempre a una aplicación muy usada por usuarios con celular Android

Rating Cero

La hermana de Thiago habló sobre el momento que atraviesa la familia por el trágico accidente del joven.

La angustia de Camilota por el delicado estado de salud de Thiago Medina: "Uno de los momentos más difíciles"

Siguen los ataques de Sabrina hacia la nueva pareja de su exmarido.

Sabrina Rojas hizo un comentario letal sobre Griselda Siciliani: "Estamos al aire..."

De qué se trata esta atractiva serie de Netflix.
play

Está en Netflix y es una miniserie que siempre bordea la censura: tenés que verla

Trueno ahora está en pareja ¿Con quién?

El después de Nicki Nicole: quién es la nueva novia de Trueno

Ingresaron a Netflix nuevas Películas para mirar el finde
play

Esta película de Clint Eastwood fue furor hace unos años y ahora se puede ver en Netflix: de cuál se trata

La serie explora el narcotráfico en Barcelona con un tono oscuro y realista.
play

Está en Netflix, es una serie oscura y no te va a dejar pestañar ni un segundo

últimas noticias

La hermana de Thiago habló sobre el momento que atraviesa la familia por el trágico accidente del joven.

La angustia de Camilota por el delicado estado de salud de Thiago Medina: "Uno de los momentos más difíciles"

Hace 8 minutos
El camión se quedó sin frenos.

Choque múltiple en el puente Chaco-Corrientes: imputaron por homicidio culposo al camionero

Hace 13 minutos
Briatore defendió a Franco Colapinto y Gasly tras el choque y el despiste en Bakú: Tenían que arriesgar

Briatore defendió a Colapinto y Gasly tras el choque y el despiste en Bakú: "Tenían que arriesgar"

Hace 14 minutos
Siguen los ataques de Sabrina hacia la nueva pareja de su exmarido.

Sabrina Rojas hizo un comentario letal sobre Griselda Siciliani: "Estamos al aire..."

Hace 23 minutos
Milei junto a Spagnuolo.

Milei negó que Spagnuolo le haya advertido sobre las presuntas coimas: "Le habría volado la cabeza"

Hace 55 minutos