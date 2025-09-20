20 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Manejaba un camión mirando porno, chocó y mató a una persona

Un camionero de 43 años fue condenado a diez años de prisión en Inglaterra por un trágico accidente automovilístico ocurrido en mayo de 2024.

Por
Neil Platt

Neil Platt, el camionero condenado a diez años de cárcel.

Un camionero de 43 años fue condenado a diez años de prisión por la Corte de la Corona de Preston tras ser hallado culpable de causar la muerte de un padre de dos hijos en un trágico accidente automovilístico. El suceso, que tuvo lugar en mayo de 2024 en la autopista M58 de Lancashire, en Inglaterra, se produjo mientras Neil Platt conducía su vehículo pesado con el teléfono en la mano y mirando contenido pornográfico.

El camión se quedó sin frenos.
Te puede interesar:

Choque múltiple en el puente Chaco-Corrientes: imputaron por homicidio culposo al camionero

La investigación y el posterior juicio revelaron una conducta extremadamente peligrosa por parte del acusado. Se demostró que, en las tres horas previas al choque, Platt había estado usando su teléfono móvil de manera constante, navegando por redes sociales como X, TikTok y YouTube. Los registros telefónicos confirmaron que el uso del dispositivo no era esporádico, sino un patrón continuo de distracción que culminó en el fatal accidente.

El juez Ian Unsworth KC no escatimó en críticas durante el juicio, calificando las acciones de Platt como "arrogantes y egoístas". En su declaración ante el tribunal, el juez expresó su incredulidad ante la conducta del camionero. "Es increíble que, al mando de un vehículo de varias toneladas, estuvieras mirando redes sociales con contenido pornográfico", sentenció Unsworth.

El fatal incidente ocurrió cuando Platt circulaba en dirección oeste por la autopista M58, cerca de Skelmersdale. Había iniciado su viaje en Dumfries, Escocia, y se encontraba en la mitad del trayecto cuando una fila de vehículos detenidos delante de él pasó inadvertida. La distracción con su teléfono impidió que reaccionara a tiempo, lo que desató la colisión.

Según lo expuesto en la corte, Platt solo aplicó los frenos a 35 metros del vehículo de la víctima, un acto tardío que no pudo evitar el impacto. Su camión se estrelló violentamente contra el Hyundai Kona de Danny Aitchison, un hombre de 46 años que se encontraba en el tráfico.

Tras el brutal impacto, el automóvil de Aitchison fue empujado hacia un camión cisterna y se incendió al instante, cobrándose la vida de su conductor en el acto.

Platt deberá cumplir al menos dos tercios de su condena antes de ser elegible para la libertad condicional. Una vez en libertad, el ex camionero tendrá prohibido conducir cualquier vehículo durante los siguientes siete años.

Noticias relacionadas

La causa quedó caratulada como homicidio culposo en accidente de tránsito.

Murió un motociclista herido en el choque en el puente que une Chaco con Corrientes

Cuál sería la primera misión de la NASA con el avión supersónico

Así es el avión supersónico que tiene la NASA y conecta Londres y Nueva York en 3 horas

rio cuarto lanzo cursos para obtener la primera licencia de conducir: como aplicar

Río Cuarto lanzó cursos para obtener la primera licencia de conducir: cómo aplicar

Proteger la identidad digital implica adoptar hábitos preventivos.

Por qué nunca hay que enviar fotos del DNI: esta es la opción más segura

violencia a la salida de un boliche en tucuman: mataron a un joven de 20 anos de un golpe

Violencia a la salida de un boliche en Tucumán: mataron a un joven de 20 años de un golpe

Sin embargo, la ciencia del comportamiento animal comenzó a mostrar que este gesto puede no ser tan placentero para los perros, e incluso puede generarles ansiedad o una necesidad de defensa.  

Qué significa hablarle a tu mascota como si fuera humano según la inteligencia artificial

Rating Cero

Siguen los ataques de Sabrina hacia la nueva pareja de su exmarido.

Sabrina Rojas hizo un comentario letal sobre Griselda Siciliani: "Estamos al aire..."

De qué se trata esta atractiva serie de Netflix.
play

Está en Netflix y es una miniserie que siempre bordea la censura: tenés que verla

Trueno ahora está en pareja ¿Con quién?

El después de Nicki Nicole: quién es la nueva novia de Trueno

Ingresaron a Netflix nuevas Películas para mirar el finde
play

Esta película de Clint Eastwood fue furor hace unos años y ahora se puede ver en Netflix: de cuál se trata

La serie explora el narcotráfico en Barcelona con un tono oscuro y realista.
play

Está en Netflix, es una serie oscura y no te va a dejar pestañar ni un segundo

Vengadores: Endgame puso el listón del Universo Cinematográfico de Marvel tan alto que, para muchos, todo lo que ha salido después, salvo Spider-Man: No Way Home y Deadpool y Lobezno, ha sido un fracaso.

Por qué el Universo Cinematográfico de Marvel ya no interesa tanto en Hollywood

últimas noticias

El camión se quedó sin frenos.

Choque múltiple en el puente Chaco-Corrientes: imputaron por homicidio culposo al camionero

Hace 10 minutos
Briatore defendió a Franco Colapinto y Gasly tras el choque y el despiste en Bakú: Tenían que arriesgar

Briatore defendió a Colapinto y Gasly tras el choque y el despiste en Bakú: "Tenían que arriesgar"

Hace 11 minutos
Siguen los ataques de Sabrina hacia la nueva pareja de su exmarido.

Sabrina Rojas hizo un comentario letal sobre Griselda Siciliani: "Estamos al aire..."

Hace 20 minutos
Milei junto a Spagnuolo.

Milei negó que Spagnuolo le haya advertido sobre las presuntas coimas: "Le habría volado la cabeza"

Hace 52 minutos
La causa quedó caratulada como homicidio culposo en accidente de tránsito.

Murió un motociclista herido en el choque en el puente que une Chaco con Corrientes

Hace 1 hora