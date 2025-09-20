Manejaba un camión mirando porno, chocó y mató a una persona Un camionero de 43 años fue condenado a diez años de prisión en Inglaterra por un trágico accidente automovilístico ocurrido en mayo de 2024. Por







Neil Platt, el camionero condenado a diez años de cárcel.

Un camionero de 43 años fue condenado a diez años de prisión por la Corte de la Corona de Preston tras ser hallado culpable de causar la muerte de un padre de dos hijos en un trágico accidente automovilístico. El suceso, que tuvo lugar en mayo de 2024 en la autopista M58 de Lancashire, en Inglaterra, se produjo mientras Neil Platt conducía su vehículo pesado con el teléfono en la mano y mirando contenido pornográfico.

La investigación y el posterior juicio revelaron una conducta extremadamente peligrosa por parte del acusado. Se demostró que, en las tres horas previas al choque, Platt había estado usando su teléfono móvil de manera constante, navegando por redes sociales como X, TikTok y YouTube. Los registros telefónicos confirmaron que el uso del dispositivo no era esporádico, sino un patrón continuo de distracción que culminó en el fatal accidente.

El juez Ian Unsworth KC no escatimó en críticas durante el juicio, calificando las acciones de Platt como "arrogantes y egoístas". En su declaración ante el tribunal, el juez expresó su incredulidad ante la conducta del camionero. "Es increíble que, al mando de un vehículo de varias toneladas, estuvieras mirando redes sociales con contenido pornográfico", sentenció Unsworth.

El fatal incidente ocurrió cuando Platt circulaba en dirección oeste por la autopista M58, cerca de Skelmersdale. Había iniciado su viaje en Dumfries, Escocia, y se encontraba en la mitad del trayecto cuando una fila de vehículos detenidos delante de él pasó inadvertida. La distracción con su teléfono impidió que reaccionara a tiempo, lo que desató la colisión.

Según lo expuesto en la corte, Platt solo aplicó los frenos a 35 metros del vehículo de la víctima, un acto tardío que no pudo evitar el impacto. Su camión se estrelló violentamente contra el Hyundai Kona de Danny Aitchison, un hombre de 46 años que se encontraba en el tráfico.