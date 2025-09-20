20 de septiembre de 2025 Inicio
Continúa la alerta meteorológica naranja en Buenos Aires por tormentas y granizo

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una serie de avisos por fuerte precipitaciones, actividad eléctrica y ráfagas de hasta 90 km/h. Las lluvias se mantendrán durante el fin de semana en gran parte del centro del país.

Las tormentas que comenzaron el viernes se mantendrán durante la jornada del sábado. 

Continúa la alerta meteorológica amarilla y naranja por tormentas en Buenos Aires y otras provincias de Argentina, las lluvias que comenzaron el viernes, se mantendrán durante toda la jornada del sábado 20 de septiembre. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) también emitió avisos por viento zonda en la zona cordillerana del país.

Diluvia en Buenos Aires: las lluvias avanzan con mucha intensidad por la Ciudad y se registra caída de granizo

El SMN informó que las provincias bajo alerta por tormentas son: Buenos Aires, Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe, Santiago del Estero, Córdoba, San Luis, La Pampa, Río Negro, y Chubut.

Estas áreas serán afectadas por tormentas fuertes o severas. Las mismas estarán acompañadas por abundantes lluvias, actividad eléctrica frecuente, granizo y ráfagas de hasta 90 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 40 y 80 mm, pudiendo ser superados en forma puntual.

En el caso de Chubut y Río Negro, la alerta es por lluvias y se esperan valores de precipitación acumulada entre 15 y 30 mm en la zona cordillerana; mientras que en las zonas de meseta se espera que los valores sean entre 10 y 20 mm, pudiendo en ambos casos ser superados de forma puntual. No se descarta la precipitación en forma de lluvia y nieve mezclada en las zonas más altas.

Mientras que para las provincias de Neuquén, Mendoza, San Juan, La Rioja y Catamarca rige una alerta por viento zonda intenso con velocidades entre 50 y 70 km/h, con ráfagas que podrían superar los 80 km/h. Este fenómeno puede provocar reducción significativa de la visibilidad, un repentino aumento de temperatura y condiciones de muy baja humedad relativa.

Cómo estará el clima en CABA

  • Sábado 20 de septiembre, máxima de 19° y mínima de 16°, tormentas fuertes durante todo el día.
  • Domingo 21 de septiembre, máxima de 18° y mínima de 12°, con cielo completamente nublado pero sin precipitaciones.
  • Lunes 22 de septiembre, máxima de 20° y mínima de 11°, las condiciones meteorológicas mejoran y saldrá el sol.
caba pronóstico extendido 20.9.25
